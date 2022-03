Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am gestrigen 07.03.2022 um 14:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Neustadt an der Weinstraße einen 33-Jährigen in der Talstraße. Dieser war zu diesem Zeitpunkt auf seinem E-Scooter unterwegs, welcher nicht versichert war. An diesem war nämlich das Versicherungskennzeichen des letzten Jahres angebracht. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Ein Vortest in hiesiger Dienststelle bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Neustadter musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde das Versicherungskennzeichen des E-Scooters entfernt.

Ähnlich erging es einem 22jährigen Mann aus Neustadt, welcher mit einem gemieteten E-Scooter am 08.03.2022 um 17:15 Uhr in der Martin-Luther-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch bei diesem reagierte ein Vortest auf Betäubungsmittel, weshalb auch dieser die Beamten zur Blutprobe in die hiesige Dienststelle begleiten musste.

Beide Personen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie ein Strafverfahren. Außerdem wird jeweils die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):