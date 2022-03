Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Geschwindigkeitsüberwachung Schulweg

Wachenheim a.d.W. (ots) – Am Montag, 07.03.2022, zwischen 07:15 bis 08:00 Uhr wurden Schulwegkontrollen in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W durchgeführt. Es wurde insbesondere die an werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr gültige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Es konnten insgesamt sieben Verstöße festgestellt werden. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit lag bei 61km/h.

Ellerstadt: Verkehrsunfallflucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Ellerstadt (ots) – Am Montag, 07.03.2022, gegen 09:30 Uhr kam es in der Bruchstraße in Ellerstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 87-jährigen Mercedes-Fahrer und einem ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Der Fahrer des Mercedes befuhr die Bruchstraße von der L527 kommend in Richtung Ortsmitte. Der auf der entgegenkommenden Fahrbahn abgestellte Anhänger wurde mit der vorderen linken Fahrzeugseite touchiert, sodass der Anhänger in den angrenzenden Zaun des Wohnhauses geschoben wurde. Sowohl der Anhänger, als auch der Zaun und der Pkw des Unfallverursachers wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 17.000Euro belaufen. Grund für den Verkehrsunfall dürfte eine körperliche Beeinträchtigung des 87-Jährigen gewesen sein. Da er sich nach dem Verkehrsunfall zunächst vom Unfallort entfernte, ermittelt die Polizei nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Verkehrsunfallzeugen oder Personen, welche zum o.g. Zeitpunkt einen auffällig fahrenden Mercedes GLA in silbern sahen, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen. Tel.: 06322 9630.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):