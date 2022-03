Frankenthal – Verkehrsunfallbeteiligter unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 07.03.2022 kam es gegen 15:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rathenaustraße in Frankenthal. Der 25-jährige PKW-Führer touchierte beim Einparken ein bereits geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem 25-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb er zwecks Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiinspektion Frankenthal genommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.