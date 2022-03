Lustadt/ Schwegenheim/ Germersheim – Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen

Lustadt/ Schwegenheim/ Germersheim – Am Montagmorgen führten Germersheimer Polizisten Schulwegkontrollen in Lustadt durch. In zwei Fällen wurden die Kinder ohne jegliche Sicherung befördert, ein weiteres Kind hatte keinen entsprechenden Kindersitz. Im Anschluss überwachten die Polizisten den Verkehr in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld. Hier waren insgesamt zwölf Autofahrer zu schnell unterwegs. Den Spitzenreiter erwartet mit einer Geschwindigkeit von 56 km/H ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg. Danach wurde die Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße in Schwegenheim kontrolliert. Hier ergab sich erfreulicherweise nur ein Verstoß. Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim waren insgesamt vier Autofahrer zu schnell. Zudem wurde eine Rollerfahrerin ohne entsprechende Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Unsere gestern veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik zeigt, dass es im Jahr 2021 durch die Unfallursache Geschwindigkeit zu 211 Verkehrsunfällen kam. Bei 49 dieser Unfälle kam es zu Personenschäden. Im Jahr 2021 wurden anhand der örtlichen Unfallanalyse und aufgrund von Bürgerbeschwerden, insbesondere an Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten, in Wohngebieten oder in Baustellenbereichen, 89 Geschwindigkeitskontrollen mit der „Laserpistole“ durchgeführt. Die reine Messzeit betrug rund 85 Stunden. Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Germersheim können Sie unter folgendem Link erreichen: https://s.rlp.de/dw9hr.

Germersheim – Kind wird von PKW erfasst

Gestern Morgen kam es in der Posthiusstraße in Germersheim zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Jungen. Der Junge wollte einer Gassi-Gängerin mit ihrem Hund ausweichen und übersah dabei einen vorbeifahrenden PKW. Bei der seitlichen Kollision mit dem Fahrzeug wurde der Junge leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.