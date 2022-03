Zwei Diebstähle aus Autos in der Oberlinstraße

In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 19:30 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 07:15 Uhr, durchwühlten unbekannte Täter einen Mercedes, der in der Oberlinstraße geparkt war. Sie verteilten die Gegenstände aus den Seitenfächern, der Mittelkonsole und dem Handschuhfach im Fußraum und auf den Sitzen. Gestohlen wurden Dokumente und ein Apple Ladekabel mit Adapter.

In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 16:00 Uhr und dem 06.03.2022, gegen 09:30 Uhr, durchwühlten unbekannte Täter einen VW Polo, der in der Oberlinstraße geparkt war. Sie stahlen verschiedene Urkunden und Dokumente sowie eine Brille.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Glasscheibe von Bushaltestelle beschädigt

Am 08.03.2022, gegen 03:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass die rückwärtige Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Bliesstraße beschädigt wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Glasscheibe vollständig zerstört wurde.

Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 14:00 Uhr und dem 06.03.2022, gegen 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Carl-Bosch-Straße ein. Sie stahlen unter anderem mehrere hundert Euro aus der Kaffeekasse sowie mehrere Tankkarten.

Kupferkabel gestohlen

In der Zeit zwischen dem 04.03.2022 und dem 07.03.2022 stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Industriestraße etwa 100 kg Kupferkabel.

Einbruch in Haus

In der Zeit zwischen dem 06.03.2022, gegen 16:00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 07:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Mittelstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten die Zimmer. Ob und was gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Fremder Mann in Wohnung

Am 07.03.2022, gegen 12:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße durch die geöffnete Hauseingangstür und gelangte durch das Treppenhaus in das Obergeschoss. Da die Tür zu einer dortigen Wohnung lediglich angelehnt war, ging er hinein. Als die 83-jährige Bewohnerin ihn bemerkte und ansprach, flüchtete der Mann. Die sofort informierten Polizeibeamten konnten ihn in der Umgebung nicht mehr auffinden.

Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und schlank. Er trug ein graues Oberteil mit Reißverschluss.

Einbrüche in Gartenhäuser

In der Zeit zwischen dem 06.03.2022, gegen 19:30 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 12:20 Uhr brachen unbekannte Täter in Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Kallstadter Straße ein. Sie hebelten die Türen auf und stahlen überwiegend Solarbatterien. Zudem stahlen sie Kaffeemaschinen, Akkuschrauber, Kabeltrommeln, Winkelschleifer, Geschirr und Getränke. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest.

Fahrtenschreiber aus LKW gestohlen

In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 09:20 Uhr, drückten unbekannte Täter das Dreiecksfenster eines Mercedes-Benz Lastkraftwagen ein, der in der Erbachstraße geparkt war. Danach öffneten sie den LKW und bauten den Fahrtenschreiber aus.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 05.03.2022, gegen 19:15 Uhr, parkte ein 24-Jähriger seinen VW Passat am rechten Fahrbahnrand der Berliner Straße. Als er am 06.03.2022, gegen 14:30 Uhr mit seinem Auto fortfahren wollte, bemerkte er, dass ein Unbekannter gegen sein Auto gefahren war, so dass dieses stark beschädigt wurde. Der VW Passat hatte unter anderem eine große Delle im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite, eine gebrochene Hinterachse, Schleifspuren auf der hinteren Felge sowie eine abgerissene und zerbrochene Radkappe des hinteren Rads. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Auf Grund des Schadenbildes ist es gut möglich, dass jemand etwas gehört oder gesehen haben könnte. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.