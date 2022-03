Dieseldiebstahl

Dannstadt-Schauernheim – In dem Zeitraum vom 06.03.2022 (10:00 Uhr) bis 07.03.2022 (08:00 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Bereich der L454 eingedrungen. Aus den Tanks von abgestellten Traktoren wurde Dieseltreibstoff (etwa 700 Liter) entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin leicht verletzt

Dudenhofen – Am Montag um 13:20 Uhr wurde eine Radfahrerin von einer 51-Jährigen übersehen, die mit ihrem PKW von einer Hofeinfahrt auf die Speyerer Straße einfahren wollte. Dabei kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 15-Jährigen Radfahrerin. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Durch den Zusammenstoß kam die Jugendliche zu Fall, stieß mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Auch wenn für Radfahrer/-innen keine Helmpflicht besteht, empfiehlt die Polizei einen Helm zu tragen. Schlimmere Kopfverletzungen, welche im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, können durch das Tragen eines Helmes verhindert werden. Seien Sie immer wachsam und fahren an Kreuzungen/Einmündungen langsam.

PKW Fahrer/-innen sollten insbesondere an Kreuzungen/Einmündungen auf die querenden Radfahrer/-innen achten. Die Polizei rät Fahrzeuginsassen grundsätzlich zu einem erweiterten Schulterblick (160-Grad-Drehung), um die Gefahr zu minimieren, herannahende Radfahrer zu übersehen.