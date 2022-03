Brand auf Campingplatz Papiermühle

Kirn – Am 05.03.2022, gegen 23:30 Uhr, wird ein Brand auf dem Campingplatz Papiermühle in Kirn festgestellt. Durch den Brand wurde ein Carport mit zwei abgestellten Pkws, dort gelagerte Werkzeuge und Gartengeräte zerstört. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Kreuznach stellten am 07.03.2022 fest, dass der Brand im Motorraum eines der beiden Pkw entstand und sich von dort ausbreitete. Im Rahmen einer genaueren Untersuchung wurden starke hitzebedingte Zerstörungen im Bereich der Lichtmaschine festgestellt, welche auf einen technischen Defekt hindeuten. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ergaben die Ermittlungen nicht. Der Schaden wird vorsichtig auf ca. 30.000 Euro geschätzt.