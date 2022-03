20-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Königsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17 und einem 20-Jährigen. Infolge des Streits soll der 17-Jährige aus Speyer zu seinem Pfefferspray gegriffen und den Reizstoff in die Augen des 20-Jährigen aus Römerberg gesprüht haben. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der junge Mann aus Speyer muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Randalier in Gewahrsam genommen

Weil am Montag gegen 07:00 Uhr ein 37-Jähriger die sanitären Einrichtungen eines Hotels in der Gilgenstraße nutzte und diese zunächst nicht verlassen wollte, musste die Polizei hinzugerufen werden. Nachdem der Mann ein Hausverbot sowie einen Platzverweis erhielt, fiel er nur eine halbe Stunde erneut negativ auf, indem er in einem Linienbus herumschrie und die Fahrgäste belästigte. Da sich der Mann aus Mannheim aggressiv verhielt und sich nicht beruhigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Tasche aus LKW gestohlen

Zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen LKW kam es am 07.03.2022 zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr im Akazienweg. Eine unbekannte Person erbeutete eine Tasche samt Bargeld, Ausweisdokumente sowie eine EC-Karte. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Akazienwegs beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Die Polizei rät: -Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab. -Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. -Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. -Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar liegen. -Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. -Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. -Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.