Unfallflucht Parkdeck

Annweiler am Trifels – In der Zeit vom 07.03.2022, 18:00 Uhr bis 08.03.2022, 10:00 Uhr, stieß unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen geparkten silberfarbenen KIA Picanto welcher auf dem Parkdeck in der Spitalstraße, Front zum protestantischen Gemeindezentrum, stand. Hierbei wurde die Stoßstange hinten links beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler 06346-964619.

Edenkoben – Benebelt unterwegs

Verhaltensauffällig war gestern (07.03.2022, 12.20 Uhr) ein 36 Jahre alter Mercedesfahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße. Stark zitternde Hände sowie kleine reaktive Pupillen führten dazu, dass der Fahrer zu einem Schnelltest gebeten wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er in den zurückliegenden Tagen Cannabis konsumiert hatte. Des Weiteren führte er ein Einhandmesser mit sich, das laut Waffengesetz verboten ist. Nun muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Edenkoben – Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zusammenhang eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter Hinweise liefern können. In den zurückliegenden Tagen hatten Unbekannte am Hilschweiher einbetonierte Informationsschilder aus dem Boden gerissen und versucht, diese im Weiher zu versenken. Der Gesamtschaden wird auf 1.800 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06323 9550 der Polizei Edenkoben erbeten.

Zeiskam – hungriger Einbrecher

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Hauptstraße in Zeiskam auf. Als Diebesgut begnügte sich der offenbar hungrige Dieb mit einem süßen Teilchen, das im Thekenbereich stand. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe an der besagten Tür steht noch nicht fest.

Heuchelheim-Klingen – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Die Fahrt eines 28-jährigen Autofahrers endete am Montagabend gegen 23:15 Uhr in Heuchelheim-Klingen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Auffälligkeiten fest, es folgten ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest. Beide verliefen positiv und dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.