A 60, FR Bingen, PKW überschlägt sich, Fahrer vermeintlich unter Alkoholeinfluss – SIEHE EINGANGSFOTO

Der 22jährige Unfallfahrer befuhr mit seinem PKW die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen im rechten Fahrstreifen. Nach Zeugenaussagen kommt der Fahrer ca. 350m vor der Anschlussstelle Finthen gegen die rechtsseitige Schutzplanke, streift an dieser entlang und überschlägt sich im weiteren Fahrtverlauf und rutscht ca. 21 Meter auf der Fahrbahn. Die dahinter befindliche, 35 jährige Fahrerin kann mir ihrem PKW noch auf den linken Fahrstreifen ausweichen, eine Kollision kann sie trotz Vollbremsung aber nicht verhindern. Nach eigenen Angaben erleidet die ON02 keine Verletzungen und kann nach ärztlicher Untersuchung vor Ort entlassen werden. Der Fahrer des PKW ON01 wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der ON01 äußert nach erster Belehrung, dass er nicht gefahren sei, sondern eine weitere, nicht mehr vor Ort befindliche Person. Er selbst habe Alkohol konsumiert, sei aber nicht gefahren. Seinen Führerschein hätte er vor ca. 2 Wochen verloren. Erste Zeugenbefragungen vor Ort spricht allerdings vieles dafür, dass der ON01 alleine im Fahrzeug war und das Fahrzeug auch auf der Fahrerseite verlassen habe. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass der Verkehrsunfall sich aufgrund eines alkoholbedingten Fahrfehlers ereignet hat (Abkommen von der Fahrbahn nach rechts), bei dem nur der ON01 verletzt wurde und bei der ON02 am Fahrzeug Sachschaden entstand. Der Streckenabschnitt der Autobahn musste zur Unfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt werden.

Gescheiterter Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Altstadt – Am gestrigen Montag kam es zwischen 16:00 und 17:45 Uhr

zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner

stellte Hebelmarken am Türrahmen zu seiner Wohnung fest. Da der/die unbekannten

Täter bei dem Versuch scheiterten, die Tür aufzuhebeln, wurde nichts gestohlen.

Andere Wohneinheiten des Anwesens wurden nicht angegangen.

Die Polizei sicherte die vorhandenen Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Verbaler Streit mündet in zweifacher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Mainz-Altstadt – Nach vorausgegangenem Streit kam es in einer Mainzer

Gaststätte in der Samstagnacht zu zwei Körperverletzungsdelikten. Die

Aggressorin, eine 22-jährige Mainzerin, zog einer 28-Jährigen aus Nieder-Olm

derart massiv an den Haaren, dass diese zu Boden stürzte. Darüber hinaus trat

Angreiferin der Nieder-Olmerin gegen den Oberschenkel und den Brustkorb.

Als die Schwester des Opfers die Angreiferin von ihr abbringen möchte, wird sie

selbst zum Opfer der Mainzerin. Die 23-Jährige erlitt in diesem Angriff blutende

Kratzwunden an der Nase.

Die hinzugerufene Polizei hatte Mühe, die nach wie vor äußerst aggressive

Täterin unter Kontrolle zu bringen. Plötzlich trat diese einem der

Polizeibeamten gegen den Oberschenkel. Als sie daraufhin zu Boden gebracht und

gefesselt wurde, äußerte sie mehrfach, dass sie die Polizei hasst und belegte

die eingesetzten Beamten mit wüsten Beleidigungen. Nachdem sie sich etwas

beruhigt hatte, wurde ihr ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie Folge

leistete.

Die 22-jährige Mainzerin muss sich nun zweifach wegen Körperverletzung und wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Zusammenprall zwischen zwei Fahrradfahrern

Mainz-Mombach – An der Einmündung Suderstraße/Franz-Winkeler-Straße kam es

Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 16-jähriger Mainzer fuhr mit seinem Fahrrad in der Suderstraße in Richtung

Turmstraße. Dafür benutzte er allerdings den Gehweg und das auch noch auf der

linken Seite. Eine 38-jährige Mainzerin, die von der Franz-Winkeler-Straße in

die Suderstraße einfahren wollte, übersah er dabei und fuhr ihr in die rechte

Seite.

Beide beteiligten wurden leicht verletzt, lehnten jedoch eine Behandlung durch

den Rettungsdienst ab. Da die Mainzerin am Knie verletzt wurde, ließ sie sich

durch Verwandte abholen. Beide Fahrräder blieben unbeschädigt.

Als Verursacher eines Unfalls mit Personenschaden muss sich der 16-Jährige nun

wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Mainz – Weisenau, Geldautomat gesprengt

Mainz – Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen

Geldautomaten im Stadtteil Weisenau gesprengt.

Das auf dem Gelände eines Discounters freistehende SB Terminal einer großen Bank

war gegen 04:10 Uhr Ziel von Tätern. Durch die Sprengung wurde Alarm bei einer

Sicherheitsfirma ausgelöst die unmittelbar danach die Polizei Mainz

verständigte. Sofort eingeleitete intensive regionale und überregionale

Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keine Erkenntnisse zu den Tätern. Zur

Überprüfung, ob von dem Geldautomaten eine Gefahr durch möglicherweise Reste von

Sprengstoff ausgeht, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzugezogen.

Diese konnten jedoch schnell Entwarnung geben, so dass Kriminaltechniker der

Polizei Mainz weitere Untersuchungen am Tatort durchführen konnten. Der

freistehende Gebäudekubus wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Dieser

wird in den nächsten Tagen durch Sachverständige, zur Feststellung des Ausmaßes

der Schäden und der Schadenssumme, begutachtet. Die Täter konnten durch die Tat

an die Geldkassette gelangen und Geld erbeuten. Die Höhe der erbeuteten

Geldsumme wird, wie in früheren Fällen auch, aus ermittlungstaktischen Gründen

nicht genannt.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit

der Sprengung des Geldautomaten gemacht haben, sich zu melden. Hierbei sind

besonders Personen mit Fahrzeugen von Interesse, die sich in den letzten Tagen

ungewöhnlich in der Nähe des Geldautomaten verhalten haben. Hinweise können

telefonisch an die Kriminalpolizei Mainz, 06131 – 65 3633 oder per Mail an

kdmainz.kdd@polizei.rlp.de gegeben werden. Für anonyme Hinweise steht auch das

Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz auf www.polizei.rlp.de zur Verfügung.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen, 07.03., L242, 10:46 Uhr. Die 86-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die L416. Beim Abbiegevorgang auf die L242 übersah sie einen herannahenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 86-Jährige wurde leicht am Knie verletzt, die jüngere Fahrerin (52) klagte über Rückenschmerzen. Beide wurden durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.