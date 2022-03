60-jähriger Mann aus Worms vermisst

Worms – Seit Freitag, 04.03.2022, 08:00 Uhr, wird der 60-jährige

Hans-Berthold Specht aus Worms vermisst. Herr Specht ist ca. 180 cm groß, ca. 90

kg schwer, hat eine ausgeprägte Stirnglatze mit schwarzem Haarkranz. Zur

aktuellen Bekleidung des Vermissten liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Vermutlich ist er mit einem älteren sogenannten Holland-Rad mit tiefen Einstieg

unterwegs. Farbe und Marke des Fahrrades sind unbekannt. Aus gesundheitlichen

Gründen könnte sich Herr Specht in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen

Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die

Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist

seine Wohnung in der Alzeyer Straße in Worms. Diese hat er am 04.03.2022

zwischen 08:00 und 09:00 Uhr verlassen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt jedes

Lebenszeichen von Herrn Specht.

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Herr Specht geben kann oder diesen nach dem

04.03.2022, 08:00 Uhr gesehen, möge sich bitte mit der Polizei in Worms unter

der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung setzen.

Bechenheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Abend kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Bechenheim um 19:55 Uhr nach Hause. Mit Entsetzen musste sie feststellen, dass ihr beim Öffnen der Haustür drei ihr unbekannte Männer aus dem Obergeschoss entgegen kamen. Sie verließ ihr Haus sofort wieder und verständigte die Polizei. Währenddessen flüchteten die drei Männer über eine Terrassentür durch den Garten. Die Einbrecher hebelten zuvor eine Terrassentür auf und gelangten so ins Anwesen, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Eine großangelegte Fahndung verlief negativ. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise könne auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schornsheim – Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Zur Mittagszeit, am Montag dem 07. März 2022, kam es in Schornsheim zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 44-jähriger Mann streifte mit seinem PKW ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und geriet dabei auf den Gehweg. Im Anschluss versuchte der 44-Jährige seinen PKW zurückzusetzen, stieß dabei gegen eine Mauer und ein weiteres Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, ging zu dem unfallverursachenden Fahrzeug, stellte beim Fahrer Alkoholgeruch fest und zog den Schlüssel aus dem Zündschloss. Die herbeigerufene Polizei führte vor Ort einen Atemalkoholtest durch, dieser zeigte einen Wert von 2,07 Promille an. Auf der Polizeiwache in Wörrstadt wurde dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Worms – Immer wieder gehen heute bei der Polizei Worms Meldungen über

falsche Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes ein. Insbesondere Rentnerinnen und

Rentner werden Opfer. Die Betrüger täuschen vor, dass noch Rechnungen beim

Amtsgericht offen seien und diese umgehend bezahlt werden müssten, da man

ansonsten die Konten der Opfer sperre.

Hierbei werden zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die

Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Amtspersonen ausgeben.

Amtspersonen ausgeben. Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein.

Notieren sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in

Ihrem Telefon angezeigt wird.

Ihrem Telefon angezeigt wird. Melden sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten,

sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.