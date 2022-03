Erfolgreicher Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei den schwarzen

VW Golf finden, der im Zusammenhang mit einer Fahrerflucht steht. Der Fahrer

soll n der Nacht zu Montag beim Abbiegen von der Logenstraße in die

Richard-Wagner-Straße gegen einen, am Straßenrand geparkten, Mazda gefahren

sein. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen davor geparkten Skoda

geschoben (wir berichteten: https://s.rlp.de/nbFTM). Nach unserem Zeugenaufruf

erkannte eine Zeugin den Wagen und meldete sich bei der Polizei. Das Fahrzeug

konnte sichergestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine

weitere Zeugin ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Unser

Dank geht an die aufmerksamen Zeugen und Hinweisgeber! |elz

Geldautomat angegangen – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern-Mölschbach – In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte den

Geldautomaten einer SB-Filiale eines Geldinstitutes in der Douzystraße

angegangen. Einem Zeugen fielen die Beschädigungen am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr

auf. Er alarmierte die Polizei.

Nach ersten Feststellungen brachen die Täter den Automaten mit brachialer Gewalt

auf. Die Ermittler schließen derzeit auch eine Sprengung nicht aus. Die

kriminalpolizeiliche Tatortarbeit dauert noch an. Informationen über den genauen

Tatzeitpunkt, die Tathintergründe oder die Schadenshöhe liegen derzeit nicht

vor. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In dem Gebäude befinden sich auch Räume der Stadtteilverwaltung und ein

Kindergarten. Auch in diese Räumlichkeiten sind die Täter eingedrungen. Ob etwas

entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Kita bleibt heute geschlossen.

Der Geldautomat war bereits in der Vergangenheit Ziel unbekannter Täter (wir

berichteten https://s.rlp.de/w5KuX und https://s.rlp.de/9GzVx)

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag

Personen oder Fahrzeuge im Kaiserslauterer Stadtteil Mölschbach – besonders im

Bereich Douzystraße – aufgefallen? Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise zu den Tätern oder einem möglicherweise benutzten

Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. Auch jede andere

Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. |mhm

: Plüschtiere auf Gleiskörper – Bundespolizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Bingen – Bereits am Samstag, dem 5. März 2022 platzierten unbekannte Täter

um ca. 15:30 Uhr einen etwa 100 cm großen Teddybär auf den Gleisen zwischen

Bahnhof Bingen Stadt und Bingen Hbf. Ein Zug musste aufgrund dessen eine

Bremsung einleiten. Ein Passant hatte Lichtbilder von vier Jugendlichen

gefertigt, welche er bei der Tat beobachtet hatte. Am Folgetag, dem 6. März 2022

wurden ebenfalls an der benannten Örtlichkeit um ca. 18:50 Uhr erneut diverse

Plüschtiere im Gleisbereich festgestellt und nach einer Sperrung der Strecke

durch die Polizei entfernt. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder den bisher

unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich unter 0631/340 730 bei der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Das Bereiten von Hindernissen

bedeutet einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang

weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes

Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen

kann. Regionalbahnen haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von

mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf

ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf

der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

Schraube in Autoreifen gebohrt

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Mainzer

Straße ein Auto beschädigt. Sie bohrten eine Schraube in einen Reifen des

Wagens. Aufgefallen war die Manipulation, als der Fahrer mit seinem Auto vom

Parkplatz eines Holzhandels losfuhr. Der 62-Jährige hörte ein ungewöhnliches

Klackern beim Fahren. Bei nächster Gelegenheit hielt er an und stellte die

Schraube in einem Reifen fest. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts

der Sachbeschädigung. Die Beamten gehen davon aus, dass der Autoreifen zwischen

15:30 Uhr und 16 Uhr mutwillig beschädigt wurde. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mit Flasche ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag

auf Samstag in der Marktstraße unterwegs waren. Hier kam es in einem Musik Club

gegen 2:30 Uhr zu einer Körperverletzung. Die Betroffene, eine 19-jährige Frau

meldete den Vorfall erst am Montag danach. Ihren Angaben zufolge hatte sie

mehrfach einem Mann in dem Club zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt zu

ihm möchte. Daraufhin hat der Mann ihr seine Fasche ins Gesicht geschlagen. Die

19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Den Mann beschrieb sie als circa 1,70

Meter groß, mit Glatze und Stoppelbart. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder

den Täter gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |elz

Reifen zerstochen

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Mittwoch im Casimirring den Reifen

eines Pkw plattgestochen. Der Wagen parkte zwischen den Hausnummern 105 und 111.

Zwischen 8 Uhr und 20:30 Uhr machten sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen und

stachen den hinteren linken Reifen platt. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Sonntag und Montag

in der Hallesche Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter

Autofahrer hat dort in Höhe des Hauses Nummer 9 einen grauen Opel Astra gerammt.

Der Astra parkte an der Stelle zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7:20 Uhr. Am

Montagmorgen stellte die Halterin einen Schaden an der linken Seite der

Stoßstange fest. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß

unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein

Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Feuerwehr löscht Flächenbrand

Medard – Bei Mäharbeiten gerät Wiese in Brand. Am Montagmittag führte ein

Mann auf seinem Wiesengelände am Ortsrand Mäharbeiten mit einem Aufsitzmäher

durch. Hierbei entzündete sich eine Hecke und eine Wiese auf circa 40

Quadratmetern. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren aus Lauterecken und

Medard konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden.

Wahrscheinlich wurde der Brand durch den heißen Auspuff oder den heißen Motor

verursacht. |pilek

Unfall mit Sachschaden

Meisenheim – Unfallverursacher ist abgelenkt und übersieht abbiegenden

PKW. Am Montagabend fuhr eine 43-Jährige mit ihrem PKW auf der B 420 in Richtung

Odenbach. An einer Einfahrt zur Realschule Plus wollte sie nach links abbiegen.

Aufgrund von Gegenverkehr musste sie dabei auf der Bundesstraße warten. Ein

nachfolgender 87 Jahre alter Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei

beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der PKW des Unfallverursachers wurde hierbei

so stark beschädigt, dass dieses abgeschleppt werden musste. |pilek