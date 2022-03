Karlsruhe – Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerzone

Karlsruhe (ots) – Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe überwachten am Dienstag von

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr ein weiteres Mal die Fußgängerzone der Kaiserstraße

hinsichtlich verbotswidriger Benutzung durch Radfahrer und Kraftfahrzeugführer.

Seitdem die Straßenbahn unterirdisch verläuft, haben sich die Beschwerden von

Fußgängern über rücksichtlose Auto- und Radfahrende gehäuft, denn Radler dürfen

die Fußgängerzone nur in der Zeit zwischen abends 20.00 Uhr vormittags bis 10.00

Uhr und der Lieferverkehr von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr in Schrittgeschwindigkeit

befahren.

Die Schwerpunktkontrollen waren auf der Kaiserstraße im näheren Bereich des

Rondellplatzes eingerichtet. Außerdem unterstützte das Referat Prävention des

Polizeipräsidiums Karlsruhe mit einem Infostand und informierte rund um das

Fahrrad.

Die Polizei war mit neun Polizeibeamten, davon zwei Beamte der Radstaffel des

Polizeipräsidiums Einsatz, und der Kommunale Ordnungsdienst mit fünf Kräften im

Einsatz.

Während des Kontrollzeitraums wurden rund 100 Verstöße durch Radfahrende und

acht von Pedelecfahrenden festgestellt. Davon befuhren 91verbotswidrig die

Fußgängerzone oder den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Vier Fahrradfahrer missachteten das Rotlicht. Ferner wurde der technische

Zustand eines Pedelecs beanstandet.

Insgesamt waren von Kraftfahrzeugführern vier Verstöße zu verzeichnen, unter

anderem befuhren drei Autos die Fußgängerzone. Hier hinzu kam ein Parkverstoß.

Zu dieser Kontrollmaßnahme waren wiederum Vertreter der Medien eingeladen. In

diesem Rahmen erläuterten für die Stadt Karlsruhe der Leiter des Ordnungsamts,

Maximilian Lipp und für das Polizeipräsidium Karlsruhe der Leiter der

Verkehrspolizeiinspektion, Polizeidirektor Plate, den anwesenden Journalisten

die geschilderte Problematik mit den damit verbundenen Gefahren.

Bruchsal – Hund alarmiert Bewohner nach nächtlicher Rauchgasentwicklung

Karlsruhe – Als sich in der Nacht zu Dienstag aufgrund eines technischen

Defektes Rauchgase in einem Wohnhaus ausbreiteten, schlug der sich im Haus

befindliche Hund Alarm.

Die durch den felligen Helfer alarmierten Bewohner stellten gegen 0 Uhr ein

verrauchtes Treppenhaus fest und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Das

Gebäude wurde kurzzeitig evakuiert. Die drei Bewohner im Alter zwischen 74 und

87 Jahren wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt. Als Ursache der

Rauchgasentwicklung konnte ein Abgasrohr, welches sich zwischen der Heizanlage

und dem Kamin gelöst hatte, ermittelt werden. Die Feuerwehr Bruchsal belüftete

das Gebäude mittels technischer Hilfsmittel, bis keinerlei Rauchgase mehr

messbar waren. Die Heizungsanalage wurde funktionsuntüchtig geschaltet. Die

unverletzten Bewohner konnten nach Beendigung der Maßnahmen wieder ihre

Wohnräume beziehen.

Bruchsal – Unbekannter Täter zerkratzt VW Tiguan – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Montag zwischen

11:50 Uhr und 14:15 Uhr bei den Parkplätzen vor der Apotheke in der

Franz-Sigel-Straße einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan mit einem spitzen

Gegenstand. Die Kratzspuren verlaufen auf der linken Seite des VW vom

Scheinwerfer bis zur hinteren Fahrertür. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzten 3.000 Euro.

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Bruchsal unter

der Telefonnummer 07251/7260 auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Bundespolizei beschlagnahmt falschen Führerschein

Mannheim – Montagabend (7. März) nutzte ein 22-jähriger albanischer

Staatsangehöriger einen ICE ohne gültigen Fahrausweis. Bei der anschließenden

polizeilichen Kontrolle wurde ein gefälschter Führerschein aufgefunden.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim durch die

Deutsche Bahn über eine männliche Person ohne Fahrausweis im ICE 695 (Fahrweg

Leipzig – München) informiert. Vor Ort stellten die Beamten den 22-Jährigen

fest. Der Tatverdächtige wies sich mit einem gültigen albanischen Reisepass aus.

Die Beamten verbrachten den Mann zur Sachverhaltsklärung zur Wache am

Hauptbahnhof. Dort durchsuchten sie den albanischen Staatsangehörigen und fanden

einen gefälschten, albanischen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten das

Dokument.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und

Urkundenfälschung.

Karlsruhe- Dreiste Diebe entwenden Motorboot auf Anhänger – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Dreiste Diebe haben einen Anhänger mit Motorboot im Zeitraum

von Freitag 25.02.2022, 14:00 Uhr und Freitag, 04.03.2022, 10:00 Uhr von einem

Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke in der Steinkreuzstraße in Wolfartsweier

entwendet.

Bei dem Motorboot handelt es sich um die Marke Larson, Modell Lowrider. Der

Anhänger war von der Firma Marlin und war mit dem amtlichen Kennzeichen KA-RL

646 versehen. Der durch die Täter entstandene Diebstahlsschaden wird auf 16.500

Euro beziffert.

Zeugen die in der vergangenen Woche im Bereich der Autobahnbrücke verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder das Boot mit Hänger gesehen haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in

Verbindung zu setzten.

Ubstadt- Weiher – Älterer VW Golf gestohlen

Karlsruhe – Diebe entwendeten offenbar in der Nacht von Montag auf

Dienstag einen VW Golf, Baujahr 1989, in Zeutern.

Der 56-jährige Geschädigte hatte seinen silbergrauen VW Golf in der

Oberdorfstraße wohl direkt vor seiner Wohnanschrift abgestellt. Letztmalig

gesehen wurde das Fahrzeug gegen 22.30 Uhr. Als der Fahrzeughalter gegen 03.30

Uhr mit dem Golf zur Arbeit fahren wollte, stellte er das Fehlen seines

Fahrzeugs fest. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Der Schaden liegt bei ungefähr 1000 Euro.

Karlsruhe- Anwohner entdeckte Feuer auf Balkon

Karlsruhe – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagabend zu einem

Feuer auf einem Balkon in der Karlsruher Oststadt. Wie hoch der dabei

entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Gegen 22:40 Uhr wurde durch einen Anwohner das Feuer auf dem Balkon in der

Berckmüllerstraße entdeckt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe stand

der Balkon bereits im Vollbrand. Durch das Schnelle eingreifen konnte ein

Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden. Durch ein geborstenes

Fenster und die Balkontür drang Rauch in die Wohnung ein. Die Bewohner waren

nicht zu Hause und blieben somit unverletzt.

Warum es zu dem Brandausbruch auf dem Balkon kam ist bislang noch unklar,

weshalb die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen hierzu aufgenommen hat.

Marxzell- Ungesicherter Hänger richtete hohen Sachschaden an

Karlsruhe – Einen Sachschaden vermutlich im sechsstelligen Bereich

richtete ein ungesicherter Lkw-Anhänger an, als dieser gegen eine Hauswand

krachte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Nach bisherigem Sachstand stellte der Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr auf dem

Firmengelände in der Herrenalber Straße an einem leichten Gefälle, einen mit ca.

4 Tonnen beladenen LKW-Anhänger ab. Anschließend entlud er seinen LKW. Nach den

abladen wollte er seinen Hänger wieder ankuppeln. Beim Rangieren an den Anhänger

bemerkte er plötzlich, dass sich dieser nicht mehr im Rückspiegel befand. Der

LKW-Anhänger hatte sich zeitgleich verselbstständig und rollte ungebremst in das

Fabrikgebäude. Die Deichsel durchschlug ein Fenster und beschädigte eine

Maschine im Innenraum. Der Aufbau rammte das Gebäude an welchem Risse

entstanden.

Karlsbad – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Ein verletztes älteres Ehepaar ist die Bilanz eines Unfalls in

der Guttmannstraße in Karlsbad-Langensteinbach am Montagnachmittag.

Ein 85-jähriger Mann wollte gegen 15.15 Uhr mit seinem Smart in eine Parklücke

entlang der Guttmannstrasse einparken. Eventuell verwechselte er das Brems- mit

dem Gaspedal. Hierdurch fuhr er vorwärts die Böschung hinab und dann gegen einen

Baum. Sowohl er als auch seine 74-jährige Ehefrau wurden ins Krankenhaus

gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Waghäusel – Tatverdächtiger nach Exhibitionistischen Handlungen vorläufig festgenommen

Waghäusel – Beamte des Polizeipostens Bruhrain und des Polizeireviers

Philippsburg konnten am vergangenen Donnerstagnachmittag einen 20 Jahre alten

Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, nachdem der junge Mann sich gegenüber drei

Frauen in Nähe des Kirrlacher Vogelparks gezeigt und sexuelle Handlungen an sich

vorgenommen hatte. Er räumte darüber hinaus zwei weitere Straftaten

vergleichbarer Art vom 6. Januar und 13. Februar ein, die er im Bereich von

Waghäusel-Kirrlach verübt haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein zunächst unbekannter

Täter am Donnerstag (3. März) gegen 15 Uhr zwei Frauen verfolgt, die im

Waldgebiet beim Kirrlacher Vogelpark zu Fuß unterwegs waren. Sie konnten

wahrnehmen, dass der Mann an seinem Glied manipulierte. Auf dem Rückweg der zwei

Damen gesellte sich noch eine dritte Frau hinzu, worauf alle gemeinsam

weitergingen, während der Verdächtige vorausging.

Auf Höhe eines Feldweges wartete der Unbekannte den Erkenntnissen zufolge ab,

bis die Dreiergruppe erschien und er daraufhin onanierte. Ein hinzugekommener

Zeuge sprach den Täter forsch an, worauf er flüchtete.

Die Spur zum mutmaßlichen Täter kam aufgrund einer gemeldeten verdächtigen

Wahrnehmung zustande, als eine 30-jährige Frau am 15. Februar an gleicher

Örtlichkeit verfolgt worden ist. In diesem Zusammenhang ist der 20-Jährige

erstmals von der Polizei kontrolliert worden und in vagen Verdacht geraten. Nach

den am Donnerstag gemeldeten neuerlichen Exhibitionistischen Handlungen konnte

Derselbe an seiner Wohnanschrift von einer dorthin beorderten Polizeistreife

erwartet und nach passender Personenbeschreibung vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Kriminalkommissariat

Bruchsal.