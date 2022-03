Mannheim-Gartenstadt: Straßenbahnunfall mit erheblichem Sachschaden – drei verletzte Fahrgäste

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Drei verletzte Personen und beträchtlicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Straßenbahnunfalls am Dienstagvormittag im

Stadtteil Gartenstadt. Ein 56-jähriger Straßenbahnfahrer war kurz nach 10 Uhr

mit einer Bahn der Linie 4A entlang der Straße „Am Carl-Benz-Bad“ in Richtung

der Endhaltestelle Käfertaler Wald unterwegs. Aufgrund einer falsch gestellten

Weiche und nicht angepasster Geschwindigkeit sprang der Zug zu Beginn des

Haltestellenbereichs aus den Schienen und fuhr anschließend bis zum Stillstand

durch das Gleisbett. Hierbei erlitten drei weibliche Fahrgäste im Alter von 55,

56 und 81 Jahren leichte Verletzungen. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt

wurden diese zur Untersuchung und Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser

eingeliefert. Der Fahrer wurde in die Obhut eines Notfallbetreuers gegeben.

Die Bahn musste mit schwerem Gerät wieder ins Gleis gehoben werden. Die Arbeiten

nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Es war Sachschaden in Höhe von rund 300.000

Euro entstanden.

Mannheim-Schönau: In die Wohnung der Ex eingebrochen

Mannheim-Schönau – Am frühen Dienstagmorgen brach ein 20-jähriger Mann im

Stadtteil Schönau in die Wohnung seiner ehemaligen Freundin ein. In der Nacht

trat der Mann, während die 22-Jährige nicht zu Hause war, die die Tür zu deren

Wohnung ein und entwendete aus dem Inneren einen Tablet-PC. Als diese gegen 1.45

Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie die zerstörte Tür zu ihrer

Wohnung. Kurz darauf kehrte der 20-jährige Einbrecher zurück und geriet mit der

Geschädigten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, welche in der Folge zu

Handgreiflichkeiten des 20-Jährigen gegenüber seiner 22-jährigen Ex-Freundin

mündete. Dabei soll er sie geschlagen und gewürgt haben, bis diese kurzzeitig

das Bewusstsein verlor. Anschließend verließ er, als er das Eintreffen einer

Polizeistreife bemerkte, eilig die Örtlichkeit. Die Beamten konnten ihn noch

beobachten, wie er flüchtete.

Da die 22-jährige Frau über Schmerzen im Bauch und den Beinen klagte, wurde sie

zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 20-jährige

Tatverdächtige wenig später in der Lilienthalstraße an der

Straßenbahnendhaltestelle Schönau ausgemacht, kontrolliert und vorläufig

festgenommen werden. Er war sichtlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von über 2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Wohnungseinbruchs und Körperverletzung ermittelt.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Jungbusch: Farbschmierereien an einem mobilen „Blitzer“; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch – Am gestrigen Montag, kurz nach 8 Uhr wurde in der

Straße Luisenring festgestellt, dass ein mobiler Blitzer an der Seite mit einem

Graffiti beschmiert war.

Der Täter nutzte wohl auch seine „künstlerische Ader“ und beschmierte die

Blitzaufnahmefläche mit seiner silbernen Sprühfarbe, um vermutlich zu

verhindern, dass „Geschwindigkeits-Sünder“ ertappt und überführt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621. 1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Einbruch, Diebstahl von elf Lkw-Steuergeräten im Wert von 50.000 Euro

Mannheim – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 3 und 4 Uhr

überstiegen zwei bislang unbekannte männliche Täter in der Diffenestraße den

Zaun einer Firma.

Auf dem Firmengelände waren zahlreiche Nutzfahrzeugen, die zum Verkauf

bereitstehen, abgestellt.

Insgesamt wurden elf Steuergeräte für Lkws aus den Sattelzugmaschinen im

Gesamtwert von mindestens 50.000 Euro ausgebaut und entwendet. Auch wurden von

den Tätern weitere zahlreiche Fahrzeuge geöffnet, aus denen jedoch nichts

gestohlen wurde.

Die beiden Täter wurden während ihrer Tatausführung mit Videokameras

aufgenommen. Die Aufnahmen sowie weitere Spuren werden derzeit von der Polizei

ausgewertet.