Unfallflucht in Hartwigstraße: Ermittler fahnden nach weißem Lkw und suchen Zeugen

Kassel-Wesertor: Nachdem die Auswertung von Spuren und die Ermittlungen konkrete Hinweise auf einen weißen Lkw als Verursacher ergeben haben, wenden sich die zuständigen Beamten der Unfallfluchtgruppe nun mit einem Zeugenaufruf nach einem Unfall im Kasseler Stadtteil Wesertor an die Öffentlichkeit. Ereignet hatte sich dieser bereits im Zeitraum zwischen dem 23. Februar, 20 Uhr, und dem 25. Februar, 14 Uhr. Ein Anwohner hatte in diesem Zeitraum seinen grauen Hyundai i10 am Fahrbahnrand der Hartwigstraße abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war (siehe Foto). Vom Verursacher des Schadens in Höhe von 5.000 Euro, der vermutlich von der Hartwigstraße nach rechts in die Gartenstraße abgebogen war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Beinaheunfall wegen Notdurft in den Gleisen

Gießen (ots) – Im Bahnhof Gießen auf Gleis 3 kam es gestern Nachmittag (7.3.)

fast zu einem tragischen Unfall. Ein 46-jähriger Mann begab sich ins Gleis und

urinierte an die Bahnsteigmauer des Bahnsteigs. Der Triebfahrzeugführer des

Gützerzuges, der das Gleis zu dem Zeitpunkt befuhr, bemerkte den Mann und

leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Der 46-jährige Wohnsitzlose konnte

das Gleis noch rechtzeitig verlassen und kam unbeschadet davon. Der Güterzug kam

erst 80 Meter weiter zum Stehen, sodass der Mann erfasst worden wäre, wenn er

nicht das Gleis verlassen hätte.

Alkohol im Spiel

Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Gießen begab sich umgehend

zum Ereignisort und konnte den Mann vor Ort feststellen. Eine durchgeführte

Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,49 Promille. Durch die leichtsinnige

Aktion kam es zu geringen Verspätungen im Bahnbetrieb.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Wohnungseinbrecher erbeuten Goldschmuck und Geld: Kripo sucht Zeugen in Niederzwehren

Kassel-Niederzwehren: Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Reichenberger Straße in Kassel am gestrigen Montag suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 und 13:25 Uhr über die Wohnungstür in die Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Dort durchsuchten sie akribisch alle Räume nach Wertsachen und verteilten dabei den Inhalt von Schränken und Schubladen in der gesamten Wohnung. Mit vorgefundenem Bargeld und hochwertigem Goldschmuck flüchteten sie anschließend nach draußen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nach der Feststellung des Einbruchs durch die Bewohnerin fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Baustelleneinbruch auf Landstraße bei Sandershausen: Polizei bittet um Hinweise

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in eine Baustelle auf der Landesstraße 562 zwischen Sandershausen und Landwehrhagen eingebrochen. Die Diebe brachen dort zwei Baucontainer auf und entwendeten zwei Stampfer, ein Rohranbohrgerät und eine Schmutzwasserpumpe. Zusätzlich zapften sie rund 450 Liter Diesel aus Baufahrzeugen ab. Der Schaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am Montagmorgen von Mitarbeitern entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Am Freitagnachmittag, beim Arbeitsende, soll auf der Baustelle noch alles in Ordnung gewesen sein. Die Täter müssen zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich der Baustelle möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Elektrozahnbürste und Parfüm gestohlen: Renitenter Täter verletzt Kundin; Zeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden: Ein unbekannter Täter wurde am gestrigen Montagmittag in einer Drogerie im Kasseler Stadtteil Wehlheiden von zwei Verkäuferinnen beim Diebstahl von einer Elektrozahnbürste und Parfüm ertappt. Als sie den Mann ansprachen und festhalten wollten, schlug der Dieb nach den Mitarbeiterinnen und zwei zur Hilfe geeilten Zeugen, um mit seiner Beute zu flüchten. Dabei wurde eine 57-jährige Kundin aus Kassel leicht am Oberkörper verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können.

Wie die zum Tatort in der Wittrockstraße gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatten die beiden Mitarbeiterinnen der Drogerie gegen 12:30 Uhr beobachtet, wie der Mann die Elektrozahnbürste unter seiner Jacke verstaut hatte. Gleichzeitig entdeckten sie zwei Packungen Parfüm in seinem Hosenbund. Als die Frauen den mutmaßlichen Ladendieb ansprachen, wollte dieser sofort die Flucht in Richtung Ausgang antreten. Daraufhin versuchten die Verkäuferinnen mit Unterstützung der auf die Situation aufmerksam gewordenen Kunden, den Mann festzuhalten. Dagegen setzte er sich mit aller Kraft zur Wehr, indem er um sich schlug, seine Ellenbogen einsetzte und sich so losreißen konnte. Zwar gelang es ihnen, dem renitenten Dieb die Beute abzunehmen, allerdings flüchtete er anschließend unerkannt aus dem Geschäft. Die sofortige Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Er kann folgendermaßen beschrieben werden;

Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, helle

Haut, braune kurze Haare, schwarze Jacke, schwarzer Pullover mit

weiß/ rotem Aufdruck, dunkelblaue oder schwarze Jeans, schwarze

Schuhe.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.