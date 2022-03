Kreis Bergstraße

Rimbach: E-Scooter NINEBOT (740-BER) aus Kellerflur gestohlen

Rimbach (ots) – Während des Ladevorgangs haben Diebe einen E-Scooter der Firma

Ninebot am Montag (07.03.) zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr aus dem Kellerflur eines

Dreifamilienhauses in der Staatsstraße/ Nähe Annastraße gestohlen. An dem rund

430 Euro teuren Scooter war zuletzt das aktuelle blaue Versicherungskennzeichen

740-BER angebracht.

Wer weiß, wo seit neuestem ein solcher Ninebot Elektroscooter, Modell

Kickscooter E250, benutzt wird? Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Heppenheim

entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Mörlenbach-Weiher: Autoteilediebe im BMW

Mörlenbach (ots) – Autoteilediebe haben zwischen letztem Samstag (05.03.) und

Montag (07.03.) einen schwarzen BMW der 3er-Serie aufgebrochen. Das Auto parkte

„Am Hohen Rain“, Nähe der Bürgermeister-Horneff-Straße, als die Täter mit

Werkzeug die Beifahrertür entriegelt haben. Aus dem Wagen wurde die

Mittelkonsole mit dem Navigationsgerät sowie das Lenkrad samt Airbag ausgebaut.

Der Schaden liegt bei mindestens 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht dringend Zeugen, die Hinweise

hierzu geben können. Telefon: 06252 / 706-0.

Bensheim: Vier Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in

Firma festgenommen

Bensheim (ots) – Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeikräfte am Montagabend

(07.03.) vier Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Firma in der Elbestraße

vorläufig festgenommen. Gegen 21.45 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin über

Notruf die Polizei und meldete vier maskierte Männer, die das Schloss eines

Tores aufbrachen und sich anschließend Zutritt zum Gelände des Unternehmens

verschafften. Umgehend wurden zahlreiche Polizeistreifen zusammengezogen. Bei

Erkennen der Polizeistreifen suchten drei Tatverdächtige zu Fuß das Weite, ein

Komplize fuhr mit einem Fluchtwagen davon. Alle vier Männer im Alter von 15, 19,

21 und 41 Jahren, die unter anderem aus Wiesbaden kommen, konnten im Rahmen der

Fahndung durch Streifen gestellt und festgenommen werden. In dem Fluchtwagen

sowie einem weiteren Transporter, der zu den Männern gehörte, konnten die

Einsatzkräfte unter anderem ein Bolzenschneider, ein Brecheisen, zwei Monitore

sowie ein Beamer sicherstellen. Ob die Elektrogeräte aus anderen Straftaten

stammen, konnte noch nicht geklärt werden. Für weitere polizeiliche Maßnahmen

kamen die Festgenommen auf die Wache. Ob sie auch für gleichgelagerte Taten in

Frage kommen, müssen die Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Polizei in

Heppenheim zeigen. Gegen das Quartett wurde Strafanzeige erstattet.

Bensheim: Segway Ninebot gestohlen (668-WPZ)

Bensheim (ots) – Diebe durchtrennten am Montagnachmittag (07.03.) ein

Kettenschloss in der Hauptstraße, Nähe Liesengasse, um ein Elektroscooter, des

Herstellers Segway, Typ Ninebot, zu stehlen. An dem beigefarbene E-Scooter war

zuletzt das Versicherungskennzeichen 668-WPZ angebracht.

Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem jetzigen Abstellort des 500 Euro teuren

Scooters geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei. Telefon: 06251 / 8468-0.

Darmstadt

Darmstadt: Betrunken am Steuer / Polizei stoppt 58-Jährige mit 1,02 Promille

Darmstadt (ots) – Die Fahrt einer 58-Jährigen aus Lützelbach endete am

Montagabend (7.3.) in der Frankfurter Straße auf der Polizeiwache und der

Erstattung einer Verkehrsstrafanzeige. Aufgrund ihrer unsicheren und auffälligen

Fahrweise, die sich in scheinbar unkontrolliertem Beschleunigen und Abbremsen

sowie Schlangenlinien äußerte, hatte die Frau gegen 19 Uhr die Aufmerksamkeit

von Zeugen geweckt. Nachdem es offenbar nur dem Glück zu verdanken war, dass das

Auto nicht mit einem Radfahrer kollidierte und an einem seitlich geparkten

Fahrzeug hängen blieb, verständigten die Beobachter sofort die Polizei. Die

Beamten stoppten das beschriebene Fahrzeug in der Frankfurter Straße. Bei der

Kontrolle war der Grund dieser Fahrweise schnell gefunden. Offenbar hatte die

58-Jährige mit 1,02 Promille stark dem Alkohol zugesprochen. Der Abend endete

damit für die Gestoppte auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige erstattet und

ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet.

Darmstadt-Nord: Roller „City-Leader“ (797BGM) entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe zwischen

Freitag (4.5.) und Montag (7.3.) einen schwarzen Roller vom Hersteller

Alphamotors, Modell City-Leader in der Dieburger Straße entwendet. Das

Leichtkraftrad parkte dort unmittelbar neben einer Bushaltestelle. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Polizeieinsatz in Hotel / 52-Jähriger in Fachklinik verbracht

Groß-Zimmern (ots) – Ein psychisch auffälliger Mann löste am Dienstagmorgen

(8.3.) einen Polizeieinsatz in einem Hotel in der Röntgenstraße aus. Gegen 8 Uhr

meldete sich der 52-Jährige selbständig bei der Polizei und machte verwirrte

Angaben. Im Zuge der ersten Befragung gab er an, Waffen bei sich zu haben.

Sofort begaben sich mehrere Streifen mit Unterstützung des Rettungsdienstes und

der Feuerwehr zum Einsatzort. Schließlich konnten die Beamtinnen und Beamten den

alkoholisierten Mann in seinem Apartment gegen 12.30 Uhr festnehmen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Waffen wurden nicht gefunden. Während

der Einsatzmaßnahme wurde die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Weil

das Verhalten des Mannes, ersten Erkenntnissen zufolge, wahrscheinlich auf eine

psychische Erkrankung zurückzuführen ist, wurde er im Anschluss in eine

Fachklinik verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Babenhausen: Grauer Audi S5 gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Einen grauen Audi S5, der in der Luise-Büchner-Straße

abgestellt war, entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (8.3.).

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie sich gegen 2.30 Uhr an dem Wagen zu

schaffen. Zum Tatzeitpunkt waren die Kennzeichen „DI-KW 9602“ angebracht. Wie es

den Kriminellen gelang das Fahrzeug zu entwenden, muss im Rahmen der

Ermittlungen geprüft werden. Der Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Weiterstadt-Gräfenhausen: Diebe haben es auf Dieselkraftstoff abgesehen

Weiterstadt (ots) – Diebe hatten es in der Nacht zum Montag (6.-7.3.) auf

Dieselkraftstoff in Baufahrzeugen abgesehen und rund 350 Liter aus einem

Kettenbagger im Münchweg abgezapft. Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren

Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche

Hinweise von Zeugen entgegen.

Griesheim: Gartenhütte im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Eine Gartenhütte im Feldgebiet bei der Kirchgasse rückte im

Tatzeitraum zwischen Samstag (5.3.) und Montag (7.3.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie den Zaun, um auf das Gelände zu

kommen. Im Anschluss machten sie sich an der dort befindlichen Gartenhütte zu

schaffen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, doch entwendeten ersten

Ermittlungen zufolge nichts. Dennoch wird der Schaden auf circa 250 Euro

geschätzt. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim nimmt sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Reinheim: Abschlussmeldung Brand von Gebäuden und Fahrzeugen

Reinheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Einfamilienhaus in

der Altstadt von Reinheim am Dienstag (08.03.) gegen 0.25 Uhr in Brand. Das

Feuer breitete sich auf drei im Innenhof geparkte Fahrzeug aus und beschädigte

ein angrenzendes Wohnhaus. Aufgrund der engen Bebauung kann aktuell nicht

ausgeschlossen werden, dass noch weitere Gebäude beschädigt wurden. Die Bewohner

konnten die Häuser selbstständig verlassen, verletzt wurde nach aktuellem

Ermittlungsstand niemand. Ein Gebäude sowie die drei Pkw brannten komplett aus.

Die Bewohner der angrenzenden Gebäude mussten teilweise evakuiert werden. Der

Sachschaden wird auf mindestens 500.000 EUR geschätzt. Die Bewohner konnten bei

Nachbarn untergebracht werden. Die Löscharbeiten sind noch im Gange und werden

vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Es waren und sind die Feuerwehren von

Reinheim mit allen Stadtteilen, Ober-Ramstadt, Roßdorf und Dieburg im Einsatz.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: +++NACHTRAGSMELDUNG+++Kripo ermittelt nach Brand zweier Fahrzeuge

Nach dem Brand zweier Fahrzeuge in der Nacht zum Montag (07.03.)(wir haben berichtet), haben die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nun ergeben, dass dem Vorfall ein Diebstahl auf dem Betriebsgelände der Firma Opel in der Mainzer Straße vorausging.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem bislang zeitlich noch nicht genau eingrenzbaren Zeitpunkt unberechtigt Zugang auf das Werksgelände, bemächtigten sich dort des Kastenwagens und des Citroens und entwendeten aus einer Lagerhalle über 250 Katalysatoren im Wert von insgesamt rund 250.000 Euro.

Die beiden von den Kriminellen zur Flucht und dem Abtransport der Beute genutzten Fahrzeuge wurden anschließend im Alten Mainzer Weg zurückgelassen und von den Tätern entladen. Anschließend wurden die Fahrzeuge von den Unbekannten vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Hergang des Tatgeschehens dauern derweil an.

Nauheim: 49-Jähriger nach versuchtem Einbruch durch Polizeistreifen festgenommen

Polizeistreifen haben am Montagnachmittag (07.03.) einen 49-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in der Hintergasse im Rahmen einer Verfolgung zu Fuß festgenommen. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Ob er einem Haftrichter vorgeführt wird, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen 19.50 Uhr eine Tür zu einem dortige Anwesen aufbrechen und wurde dabei von einer Zeugin bemerkt. Diese rief umgehend über Notruf die Polizei. Bereits vor Eintreffen der sofort herbeigeeilten Polizeistreifen ließ der Tatverdächtige von seiner Tatausführung ab und verließ den Tatort. Die Streifenteams konnten den 49 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe feststellen, bei Erkennen der Polizei ergriff er die Flucht. Nach einer Verfolgung zu Fuß durch angrenzende Grundstücke konnten ihn die Einsatzkräfte schließlich überwältigen und festnehmen. Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Ertappten stellten die Beamten unter anderem Werkzeuge, Handschuhe und eine Taschenlampe sicher.

Die Polizeistreifen brachten den Tatverdächtigen auf die Wache, wo er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen musste. Das Kommissariat 21/22 hat den Sachverhalt übernommen. Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, ob er auch für gleichgelagerte Taten in Frage kommt. Auch eine Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht wird noch geprüft.

Odenwaldkreis

Oberzent-Beerfelden: Einbrecher im Lebensmittelgeschäft

Wurstwaren, Tee und Geld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (07. – 08.03.) aus einem Lebensmittelgeschäft in der Hirschhorner Straße, Nähe Jahnstraße erbeutet. Der angerichtete Schaden an der aufgebrochenen Tür ist mit 500 Euro höher, als der Wert der gestohlenen Sachen.

Wegen des Einbruchs haben Ermittler des Kommissariats 21/22 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0 melden.