Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigaretten-Automat aufgesprengt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Sonntag auf Montag

sprengten unbekannte Täter einen Zigaretten-Automaten in der Weinheimer

Thadden-Straße auf. Diesen konnten die Unbekannten öffnen und Geld sowie

Zigaretten daraus entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht

vor.

Ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall am Tag zuvor in Hemsbach

kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Stoppschild missachtet und Unfall verursacht – zwei Verletzte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei verletzte Beteiligte und Sachschaden in

Höhe von fast 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen

in Weinheim. Eine 64-jährige Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW auf der

Moltkestraße in Richtung Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schulstraße

missachtete sie das dortige Stoppschild, übersah eine 61-jährige

VW-Cabrio-Fahrerin, die in der Schulstraße in Richtung

Albert-Ludwig-Grimm-Straße unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Dabei

lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus, wodurch die beiden Fahrerinnen

leichte Schmerzen im Oberkörper davontrugen. Sie wurden durch Rettungskräfte vor

Ort medizinisch betreut.

Die zwei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste anschließend die Fahrbahn

durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Neckargemünd/Lobenfeld: Drogenkonsum bei Fahrzeugkontrollen entdeckt; 24-jähriger innerhalb zwei Monaten zum vierten Mal erwischt

Neckargemünd/Lobenfeld – Fahrzeugkontrollen des Polizeireviers

Neckargemünd im Laufe des Montages brachten es an den Tag. Bei drei Kontrollen

in Neckargemünd (2) und Lobbach-Waldwimmersbach (1) standen die jeweiligen

Fahrer unter Drogeneinfluss. Einer davon, ein 24-Jähriger, den man schon mit Fug

und Recht als „alten Bekannten“ bezeichnen könnte, fiel den Beamten schon zum

vierten Mal innerhalb von zwei Monaten auf.

Gegen 18.30 Uhr fiel einer Streife in der Hauptstraße Waldwimmersbach ein Ford

Galaxy auf, der durch das Signal „Bitte folgen!“ auf den Parkplatz eines

Einkaufsmarktes „Im Neurott“ gelotst wurde. Bei der Überprüfung seiner

Fahrtüchtigkeit wurde bei dem jungen Mann eine Amphetamin-Beeinflussung

festgestellt, weshalb auf dem Revier eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die

Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt. Eine Meldung an die

Führerscheinstelle erfolgt im Nachgang.

Vermeintliche Drogendealer kontrollierte die Beamten bereits wenige Stunden

zuvor in der Hollmuthstraße. Den Beamten war kurz nach 13 Uhr ein Nissan in der

Bahnhofstraße aufgefallen, das mit einem Pärchen, einem 23-jährigen Mann und

einer 22-jährigen Frau besetzt war. Ein erster Test beim Fahrer bestätigte den

Verdacht, auf Marihuana-Beeinflussung. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen

und die führerscheinstelle informiert. Bei der Kontrolle drang zudem starker

Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren nach draußen. Bei der anschließenden

Durchsuchung des Fahrzeuges wurde ein Beutel mit mehr als 75 Gramm der Droge

aufgefunden. Die Wohnungen des Fahrers und seiner Beifahrerin in Heidelberg

wurden ebenfalls durchsucht. Bei der 21-Jährigen wurden geringe Spuren

Amphetamin, bei ihm ebenfalls Spuren einer weißen Substanz sowie geringe Mengen

von Marihuana und eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt. Nach ihren

erkennungsdienstlichen Behandlungen und DNA-Proben wurden sie wieder auf freien

Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts des Handeltreibens und somit gegen das

Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, sind weitere Ermittlungen

eingeleitet.

Bereits am Morgen, kurz vor 7.30 Uhr, wurde in der Wiesenbacher Straße ein

Mercedes gestoppt. Der 24-jährige Fahrer war den Beamten seit dem 14. Januar

bereits drei Mal (14.01./01.02./07.02.) beim Fahren unter Drogeneinfluss

aufgefallen. Auch dieses Mal stand er wieder unter Drogen, was ein erster Test

bestätigte. Das weitere Procedere, Blutentnahme und Benachrichtigung der

Führerscheinstelle, die zudem die charakterliche Eignung des 24-Jährigen, zum

Führen von Kraftfahrzeugen durch Anordnung einer

Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung prüfen will, dürfte dem unbelehrbaren

Mann bekannt sein.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch verlorene Reifenteile auf der A61 mit elf Beteiligten; insgesamt 40.000 Euro Sachschaden; eine Frau wird leicht verletzt

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – In den gestrigen Abendstunden, kurz nach

20 Uhr fuhr ein 47-jähriger rumänischer Sattelzugfahrer mit seinem Mercedes-Benz

mit rumänischer Zulassung auf der stark befahrenen BAB 61 von Speyer in Richtung

Hockenheim auf dem rechten Fahrstreifen.

Plötzlich löste sich bei dem Sattelauflieger an der zweiten Achse eine

Reifendecke und flog auf die Fahrbahn, der zweispurigen Autobahn.

In der Folge überfuhren insgesamt zehn nachfolgende Fahrzeuge die Reifenteile,

die über die gesamte Fahrbahnbreite, einschließlich des Standstreifens,

verstreut waren.

In einem nachfolgenden BMW befand sich eine dreiköpfige Familie. Die 28-jährige

Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und sie kam vorsorglich in

ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer und der 3-jährige Sohn in

dem Auto blieben unverletzt.

An zehn Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von insgesamt fast 40.000 Euro.

Alle unfallbeteiligten Fahrer behielten insoweit die Ruhe, dass es zu keinem

folgenschweren Unfall kam und glücklicherweise „nur“ eine Frau leicht verletzt

wurde.

Bis auf ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, konnten auch alle nach der

Unfallaufnahme weiterfahren. Auch die verletzte Frau konnte schnell wieder das

Krankenhaus verlassen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach circa einer

Stunde war die Unfallstelle wieder geräumt.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Schriesheim – Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr kollidierte eine

bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer in der

Strahlenberger Straße mit einem geparkten Renault und flüchtete. Durch den

Unfall entstand an dem Renault ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der

Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

B45, Sinsheim: Gegenverkehr übersehen und Unfall verursacht

B45, Sinsheim – Am Montagvormittag gegen 11 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau

mit ihrem Skoda auf der B45 von Hoffenheim kommend in Richtung Sinsheim. Kurz

nach der Einmündung zum Schützenhaus bog die Frau nach links auf den Parkplatz

eines Hofladens ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden LKW. Der

70-jährige LKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide

Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei

4.000 Euro.

BAB 6, Hockenheim: PKW kracht in Baustelle – hoher Sachschaden

BAB 6, Hockenheim – Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr kollidierte

ein 33-jähriger Opel-Fahrer mit dem Sperrwandanhänger einer Baustelle auf der

BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim.

Nach dem Aufprall mit der Sperrwand wurde der PKW gegen die Mittelleitplanke

geschleudert. Der Fahrer des Opels wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Neckargemünd, Eisenbahnbrücke, Hauptstrecke Neckar: Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr gesucht –

Neckargemünd – Am Sonntag, dem 06.03.2022, um 08:45 Uhr, kam es in

Neckargemünd an der Eisenbahnbrücke zu einem gefährlichen Eingriff in den

Schiffsverkehr. Hierbei hatte eine bislang unbekannte männliche Person mehrere

große Gegenstände von der Brücke auf ein beladenes, in Richtung Heidelberg

fahrendes, Gütermotorschiff geworfen. Zu Personen- oder Sachschäden kam es

nicht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 – 60 Jahre alt, 1,70 – 1,80

m groß, normale Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, dunkelgrauer

Jacke und schwarzer Mütze.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

dieser Sache nach Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Hinweise bitte unter

Tel.: 06221/13748-3.