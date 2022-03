Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Senioren angefahren und abgehauen – Polizei sucht wichtige Zeugin!

Bad Nauheim: Senioren angefahren und abgehauen – Polizei sucht wichtige Zeugin!

Am vergangenen Freitag (4.3.22) ist ein 77-jähriger Fußgänger in der Bad Nauheimer Ludwigstraße von einem E-Scooter-Fahrer angefahren worden. Der ältere Mann kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und türmte auf seinem Elektroroller. Spaziergänger hatten den am Boden zusammengesackten Mann kurz darauf bemerkt und Hilfe gerufen. Rettungskräfte brachten den ihn dann in ein Krankenhaus.

Gegen 12.55 Uhr war der Senior auf der Steinbrücke hinter der Commerzbank unterwegs gewesen. Der namentlich nicht bekannte Rollerfahrer soll im letzten Moment einer entgegenkommenden Frau mit Kinderwagen ausgewichen sein, wobei er gegen den Rücken des Geschädigten prallte, der wiederum stürzte.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Tel. 06031/6010. Gleiches gilt für die Frau mit Kinderwagen, deren Personalien den Ermittlern bislang nicht bekannt sind. Diese kommt als wichtige Zeugin in Betracht und wird daher dringend gebeten, sich auf der Friedberger Wache zu melden.

Bad Vilbel: Sprayer auf Schulgelände

Einige Hundert Euro Sachschaden verursachte ein Graffiti-Sprayer am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Ernst-Reuter-Schule in der Bad Vilbeler Pestalozzistraße. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) besprühte er mittels schwarzer Farbe zwei Smileys an eine Fassade und beschmierte eine Lampe. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Altenstadt: Sachbeschädigung an Limesschule

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem der Limesschule in der Altenstädter Schillerstraße Schäden in knapp vierstelliger Höhe verursacht. Zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) warf jemand eine Granitplatte gegen ein Klassenzimmerfenster, die daraufhin zu Bruch ging. Zudem wurde ein anderer Glaseinsatz durch einige Würfe mit kleineren Steinen beschädigt. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Einbruch scheitert

Mit ihrem Vorhaben, im Friedberger Limesweg in einen Rohbau einzubrechen scheiterten Straftäter zwischen Freitag- (16 Uhr) und Samstagnachmittag (15 Uhr). So versuchten die bislang unbekannten, eine dortige Haustür aufzuhebeln, wobei einiger Schaden entstand. Die Tür jedoch hielt stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Anhänger gestohlen

Von einem Privatgrundstück in der Taunusstraße in Ober-Schmitten verschwand zwischen Samstag, 12.2. und Montag, 28.2. ein Fahrzeuganhänger zum PKW-Transport. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden. Wer kann Angaben zum Verbleib des Hängers von Variant, Modell 3518M4 machen? Hatte jemand den Diebstahl beobachtet?

Nidda: Sprinter entwendet

Einen weißen Mercedes Sprinter haben Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag von einem Firmengelände in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Kohden entwendet. An dem Pritschenwagen waren ursprünglich Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise zum Verbleib des genannten Fahrzeuges.

Friedberg: Terrassentür aufgehebelt

Indem sie die Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher am Montag zwischen 15.20 Uhr und 20.20 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Kettelerstraße. Aus diesen entwendeten sie anschließend mehrere Silbermünzen. Die Kripo in Friedberg nun um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

Karben: In Sparkassenfiliale randaliert

In der Nacht zu Dienstag randalierte ein 26-jähriger Mann aus Frankfurt im Vorraum eines Geldinstitutes in der Homburger Straße im Ortsteil Klein-Karben. Anwohner waren durch die Geräuschkulisse darauf aufmerksam geworden und hatten kurz vor 1 Uhr schließlich die Polizei verständigt.

Da die Ordnungshüter einen aktuellen Einbruch zunächst nicht ausschließen konnten, entsandte man mehrere Streifenwagen. Die Beamten trafen dort kurz darauf auf den Beschuldigten, der unter anderem zwei Glastüren aus der Verankerung gerissen und so mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht hatte.

Die Polizisten nahmen den Mann vor Ort fest und brachten ihn erst einmal zur Dienststelle. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Butzbach: Hoher Schaden an Ostheimer Sportplatz

Großen Schaden verursachten bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Rasen des Ostheimer Sportplatzes, offensichtlich durch das Befahren mit einem oder mehreren Autos. Dabei wurde der Untergrund derart erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass die Instandsetzung mit hohen Kosten verbunden sein wird. Nun ermittelt die Polizei in Butzbach und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430. Wer hat in der Nacht von Samstag (5.3.) auf Sonntag (6.3.) entsprechende Beobachtungen im Bereich des Sportplatzes gemacht? Wo ist seither ein sehr stark verschmutzter PKW aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zur Tat machen?

Friedberg: Wer vermisst sein Samsung-Handy?

Spaziergänger haben bereits am 1. März nahe des Spielplatzes in der Gebrüder-Lang-Straße ein Samsung Galaxy A20e mit auffälliger Handyhülle gefunden und bei der Polizei abgegeben. Das Smartphone besitzt eine transparente Schutzhülle mit glitzernder Rückseite. Wem das Mobiltelefon gehört, steht bislang nicht fest. Der oder die rechtmäßige Eigentümer(in) wird gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.