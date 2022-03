Unerlaubtes Glücksspiel und kein Hygienekonzept – Polizei kontrolliert Vereinsheim

Gießen: Am Freitagnachmittag (03.03.20222) nahm die Kontrollgruppe der Gießener Polizei, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, dem Ordnungsamt Gießen, einem Mitarbeiter des Fachbereichs Arbeitsschutz des RP Gießen sowie einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, ein Vereinsheim im Wiesecker Weg unter die Lupe.

Zur Mittagszeit suchten die Ermittler die Vereinsräume auf und trafen im Gastraum auf acht Personen. Einer der Angetroffenen konnte keinen Impfnachweis oder aktuellen Test vorweisen. Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen. Außerdem entdeckten die Ordnungshüter vier betriebsbereite illegale Geldspielgeräte. Alle vier Geräte wurden sichergestellt. In diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

Wegen eines fehlenden Hygienekonzeptes sowie mehrerer Verstöße gegen vorgeschriebenen Hygienevorschriften leitet das Gesundheitsamt entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Vereinsverantwortlichen ein.

Gießen: Hyundai gestohlen

Unbekannte stahlen von dem Gelände eines Autohauses in der Straße „An der Automeile“ einen Hyndai. Die Diebe machten sich am Freitag gegen 01.15 Uhr an dem grauen Tucson mit Friedberger Kennzeichen zu schaffen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Gummiförderband beschädigt

Unbekannte setzten auf dem Gelände eines Kieswerkes in der Straße „Am Kaiserberg“ ein defektes Gummiförderband in Brand. Zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 07.00 Uhr am Montag trieben die Vandalen auf dem Gelände ihr Unwesen und zerstörten mit dem Feuer das komplette Band. Wer hat dort am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Fernwald: Mehrere PKW-Aufbrüche in Annerod

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen am vergangenen Wochenende beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. Zwischen Freitag und Montag, insbesondere in der Nacht von Sonntag auf Montag, registrierten die Ordnungshüter im Ortsteil Annerod vermehrt Aufbrüche von PKW. So waren zum Beispiel in der Rödgener Straße, im Pfarrweg, in der Helgenwaldstraße und in der Straße „Altes Feld“ von diesem Diebeszug betroffen. Sie schlugen entweder die Scheiben ein oder benutzten offenbar in einem Fall einen Funkwellenempfänger. Die Täter hatten es auf einen Rucksack, auf persönliche Karten, auf einen Schlüssel usw. abgesehen. Wer hat am vergangenen Wochenende im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen in Annerod entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Schreinerei gescheitert

In der Henriette-Fürth-Straße scheiterten Einbrecher an der Werkstatttür einer Schreinerei. Zwischen 08.00 Uhr am Freitag und 07.20 Uhr am Montag versuchten sie die Tür aufzuhebeln. An dem Türrahmen hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. 0254748/2022

Gießen: Diebstahlssicherung entfernt

Auf Jacken hatten es Diebe am Montag in einem Kaufhaus im Seltersweg abgesehen. Gegen 15.30 Uhr gingen sie mit jeweils einer Jacke in die Umkleidekabine und entfernten die Diebstahlssicherung. Anschließend zogen sie die etwa 200 Euro Jacke unter ihre Eigene und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Angestellter informierte die Polizei, welche zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in Tatortnähe festnehmen konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie die Asylbewerber aus Algerien wieder.

Biebertal: Auseinandersetzung in Rodheim-Bieber

In der Fellinghäuser Straße kam es am Montag gegen 21.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 36-jährigen Mann. In dessen Verlauf verletzte der Unbekannte seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand und flüchtete. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755. 0258564

Gießen: Kontrollen für „Sicheres Gießen“

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich führten Beamte der Gießener Polizei am Montag mehrere Kontrollen im Stadtgebiet, u. a. am Bahnhof und Lahnufer, durch. In den Nachmittagsstunden stoppten sie fünf Fahrzeuge und überprüften insgesamt 19 Personen. Weitestgehend stellten die Beamten keine Verstöße fest. Gegen 17.00 Uhr fanden sie jedoch bei einem 24-Jährigen aus Gießen einen Schlagring. Die Ordnungshüter leiteten gegen den Gießener ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstag (05.März) gegen 17.00 Uhr und Sonntag (06.März) 13.00 Uhr die Scheibe einer Hauseingangstür mit einem Hocker ein. Der Sachschaden in der Ludwigsstraße beläuft sich hierbei auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Auto geöffnet

Ein Gesamtschaden in Höhe von 210 Euro ereignete sich zwischen Sonntag (06.März) gegen 19.00 Uhr und Montag (07.März) gegen 06.00 Uhr, als ein Unbekannter die Scheibe eines grauen VW einschlug und einen Rucksack samt Inhalt entwendete. Der VW parkte während der Tatzeit in der Rödgener Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheiben beschädigt

1000 Euro Sachschaden ereignete sich zwischen Samstag (05.März) gegen 17.00 Uhr und Sonntag (06.März) gegen 08.30 Uhr, als ein unbekannter Täter mehrere Scheiben eines schwarzen BWM beschädigte. Der Kombi parkte im Wiesecker Weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Tablet aus Auto gestohlen

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag (06.März) gegen 16:15 Uhr die Scheibe eines weißen Opel ein und stahl aus diesem ein Tablet. Das Auto parkte im Tatzeitraum in der Straße Ludwigsplatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Gießen: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Kontrolle am Samstag (05.März) gegen 23.40 Uhr erwischten Polizeibeamte einen 39-jährigen Autofahrer in der Westanlage, der offenbar unter Drogeneinfluss stand und Betäubungsmittel dabei hatte. Die Ordnungshüter nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Wettenberg: Weiterfahrt untersagt

Freitagfrüh (04.März) gegen 06.45 Uhr kontrollierten Polizisten im Staufenberger Weg in Wettenberg einen 18-jährigen Quad-Fahrer. Dabei stellten die Ordnungshüter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen fest. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gießen: Gefälschten Führerschein vorgelegt

Samstagnachmittag (05.März) gegen 14.10 Uhr hielten Polizisten einen 35-jährigen Mann in einem PKW im Schiffenberger Weg an. Der Mann war mit einem gefälschten Führerschein unterwegs und steht in dem Verdacht unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren zu sein. Der Drogentest bei dem Mann reagierte positiv auf Kokain. Die Polizisten nahmen den Mann zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße „Wettenbergring“ erwischten am Samstag (05.März) gegen 13.00 Uhr Polizisten einen alkoholisierten Fahrer. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann jedoch ab. Zwecks Blutprobenentnahme nahmen die Beamten den Mann mit zur Wache. Samstagabend gegen 19.50 Uhr kontrollierten Polizisten in der Raiffeisenstraße einen 47-Jährigen. Den Beamten fielen einige leere alkoholische Getränke im Fahrzeug des Mannes auf. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,03 Promille. Auf der Wache musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Linden: Autofahrer alkoholisiert

Bei einer Kontrolle in der Gießener Pforte am Samstagabend (05.März) gegen 23.20 Uhr hielten Polizeibeamte einen 30-jährigen Autofahrer an. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,13 Promille. Zwecks Blutentnahme nahmen die Beamten ihn mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher

Wettenberg: Berauscht gefahren

Montagnacht (7.März) gegen 03.30 Uhr fiel Polizisten auf der Bundesstraße 429 ein auffällig langsam fahrendes Fahrzeug auf. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Grünberg: Bei Parkmanöver Opel touchiert

1000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Opel nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (06.März) 15.00 Uhr und Montag (07.März) 09.30 Uhr in der Rabegasse. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 14 geparkten grauen Adam am hinteren, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auf Parkplatz VW beschädigt

Zwischen Sonntag (27.Februar) 15.00 Uhr und Donnerstag (03.März) 09.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Touran zurückkam, war dieser an der Beifahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Stein fällt von LKW und beschädigt Fahrzeug

Montagabend (07.März) gegen 19.45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Renault die Bundesstraße 3 von Staufenberg in Richtung Gießen. Als der Renault-Fahrer einen unbekannten LKW überholte, löste sich ein Stein von der Ladefläche, schlug gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und beschädigte sie. Offenbar bemerkte der LKW-Fahrer den Vorgang nicht und fuhr weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Drei Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls von Montag (07.März) gegen 08.10 Uhr im Landwehrweg in Großen-Buseck. Eine 42-jährige Frau aus Buseck befuhr mit ihrem VW den Landwehrweg in Richtung Tulpenstraße und eine 29-jährige Pohlheimerin mit ihrem Ford die Tulpenstraße in Richtung Oberstruth. An der Kreuzung Tulpenstraße/Landwehrweg kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte sowie eine 5-jähriges Kind verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Die Polizei sucht nach einem schweren Raub am Montagabend nach Zeugen. Gegen 18:45 Uhr kam eine etwa sechsköpfige Personengruppe am Lahnufer (Grünfläche zwischen der Rodheimerstraße und „Zu den Mühlen“) mit einem 27-jährigen Mann und seinem bisher unbekannten Begleiter zunächst in ein Gespräch. Plötzlich wollte ein Mann aus der Gruppe dem Asylbewerber aus Somalia Geld aus der Hosentasche ziehen. Der Somalier wehrte sich. Der Unbekannte und das Opfer gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein anderer dem 27-Jährigen mit einer Flasche gegen den Kopf schlug. Dabei erlitt der Somalier eine leichte Verletzung. Die Tatverdächtigen schnappten sich das Geld und flüchteten in Richtung Bootshausstraße.

Nach Einschätzung des Opfers sollen die Tatverdächtigen aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Eine detailliertere Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wohin sind die Tatverdächtigen geflüchtet?

Wer kann Angaben zu dessen Identitäten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wohnungsdurchsuchungen wegen gefälschter Impfpässe

„Guten Tag, hier ist die Polizei. Wir ermitteln wegen gefälschter Impfausweise gegen Sie und haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung. Ich belehre Sie nun noch über Ihre Rechte“. In dieser Art begrüßten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte der Wetterau und Gießen in den vergangenen Wochen 23 Personen aus Pohlheim, Gießen, Allendorf/ Lumda, Grünberg, Lollar, Lich, Staufenberg und Reiskirchen, bevor sie deren Wohnungen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei nach gefälschten Impfnachweisen durchsuchten.

Die bisherige Bilanz: Etliche sichergestellte technische Geräte wie Handys, Laptops und Tablets, die in den nächsten Wochen und Monaten ausgewertet werden. Gesucht werden dabei Beweismittel wie beispielsweise elektronische Impfzertifikate, die die Tatverdächtigen in Folge eines gefälschten Impfpasses erhielten. Zur Bilanz hinzu kommen elf sichergestellte Impfpässe. Einige Tatverdächtige gaben an, die Fälschungen bereits entsorgt zu haben. Ein junger Mann konnte seinen Impfpass nicht aushändigen, da sich dieser gerade „beim Fälscher zum Boostern“ befand.

Ermittelt wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen des Ausstellens und Gebrauchs von falschen Gesundheitszeugnissen. Hinweise auf die Nutzer gefälschter Impfpässe erhält die Polizei meistens von Apothekerinnen und Apothekern, die beim Erstellen der elektronischen Impfzertifikate auf Fälschungsmerkmale in den Impfpässen achten.

Nicht zu unterschätzen sind dabei die Folgen solcher Ermittlungen: Fremde Personen, die den eigenen Besitz durchsuchen und der Verzicht auf die sichergestellten Geräte sind dabei neben den zu erwartenden Strafen des Strafverfahrens zu nennen. Auch weitreichendere Folgen sind möglich: So verlor eine Person Ende 2021 ihren Ausbildungsplatz in einem handwerklichen Betrieb im Landkreis Marburg-Biedenkopf, nachdem der Arbeitgeber von den Ermittlungen erfahren hatte (Pressemeldung vom 23.12.2021).

Die Staatsanwaltschaft und Polizei werden auch in den folgenden Monaten allen Hinweisen nachgehen, die sich auf das Fälschen von Impfpässen und auf das Nutzen dieser Fälschungen beziehen.