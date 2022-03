Einbruch in Klinikgebäude,

Hadamar, Mönchberg, Freitag, 04.03.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 07.03.2022, 06:50 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Hadamar in ein Verwaltungsgebäude einer Klinik eingebrochen und verschiedene Gegenstände daraus gestohlen. Bisher unbekannte Täter hebelten die Zugangstür zu dem Gebäude am Mönchsberg auf und gelangten so in das Innere. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räume. Es wurden eine Vielzahl von Gegenständen gestohlen, darunter Laptops, Bildschirme, Feuerlöscher und Staubsauger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Alkoholisierter Mann schlägt und verletzt Mutter und wehrt sich bei der Festnahme, Villmar, Grabenstraße, Montag, 07.03.2022, 19:10 Uhr

(wie) Am Montagabend hat ein Mann in Villmar alkoholisiert seine Mutter geschlagen und verletzt, bei der anschließenden Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr. Die Polizei wurde gegen 19:10 Uhr in die Grabenstraße gerufen, da ein betrunkener 33-Jähriger, der aus dem Ausland zu Besuch war, seine Mutter mehrfach geschlagen und verletzt hatte. Die 58-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Polizei lag der 33-Jährige schlafend im Bett. Als er von den Beamten geweckt wurde, fing er an, wild um sich zu schlagen und musste gewaltsam zu Boden gebracht und gefesselt werden.Der 33-Jährige trat weiter um sich und wehrte sich massiv gegen seine Festnahme. Zudem beleidigte er die Beamten fortwährend und biss einem Beamten in den Finger. Auch der Transport in die Gewahrsamszelle war ohne erheblichen Kraftaufwand der Beamten nicht möglich, immer wieder versuchte der 33-Jährige Kopfstöße zu verteilen. Er selbst wurde bei den polizeilichen Maßnahmen verletzt. Der Mann wird sich nach seiner Ausnüchterung mehreren Strafanzeigen stellen müssen.

Grünfläche angezündet – zwei Jugendliche bei Löschversuch verletzt, Runkel-Steeden, Rosengartenstraße, Montag, 07.03.2022, 16:50 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde in Steeden eine Grünfläche angezündet, zwei Jugendliche, die den Brand löschen wollten wurden leicht verletzt. Unbekannte Täter verursachten gegen 16:50 Uhr einen Brand auf einer Grünfläche in der Rosengartenstraße. Zwei Jugendliche verständigten die Feuerwehr und versuchten noch den Brand durch Austreten und Ausklopfen zu löschen. Hierbei verletzten sich beide leicht und wurden im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr löschte den Brand und stellte sicher, dass es zu keiner weiteren Entzündung des Feuers kam. Es gibt Hinweise auf zwei andere Jugendliche, die kurz vor dem Brand an der Grünfläche gesehen wurden und dort etwas mit ihren Händen im Gras gemacht haben sollen. Sie wurden als 13 bis 14 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Der Brandschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Sprengstoff kontrolliert zur Explosion gebracht, Waldbrunn-Hintermeilingen, Feldgemarkung, Dienstag, 08.03.2022, 12:00 Uhr

(wie) Am Dienstag musste die Polizei einen gefundenen Sprengstoff kontrolliert zur Explosion bringen. Bei einer polizeilichen Maßnahme in einem anderen Fall, endeckten Beamte einen hochexplosiven Stoff in einer Wohnung in Hintermeilingen. Da der Stoff nicht sicher transportierbar war, musste er vorsichtig auf ein nahegelegenes Feld gebracht und dort von Spezialisten des Landeskriminalamtes kontrolliert gesprengt werden. Die Sprengung verlief ohne Komplikationen, es kam zu keinen Schäden.

Diesel aus Baumaschinen gestohlen,

Löhnberg, Baustelle an der Landesstraße 3044, Montag, 07.03.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 08.03.2022, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte eine große Menge Dieselkraftstoff aus Baumaschinen. Die Täter brachen die Tanks an drei Baumaschinen auf einer Baustelle an der L 3044 zwischen Löhnberg und Niedershausen auf. Sie zapften anschließend circa 1.400 Liter Diesel ab und verschwanden unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.