Festnahme nach Einbruchsversuch,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Parkstraße, Dienstag, 08.03.2022, 03:15 Uhr

(fj)Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Männer in Hattersheim-Eddersheim auf einem Privatgrundstück einen Schuppen aufgebrochen hatten und geflüchtete waren, wurde ein Täter festgenommen. Am Dienstag, gegen 03:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner der Polizei, dass er auf einem Grundstück in der Hattersheimer Parkstraße zwei verdächtige Personen wahrgenommen habe. Als die zwei Verdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie. Die alarmierte Polizei stellte auf dem Grundstück fest, dass an einem Schuppen das Schloss aufgebrochen war. Die Fahndungsmaßnahmen mehrere Polizeistreifen führten zur Festnahme eines 29-jährigen, wohnsitzlosen, Tatverdächtigen. Der Rucksack des Festgenommenen, in dem sich Aufbruchswerkzeug befand, wurde bei der Fluchtwegabsuche in einem Gebüsch aufgefunden. Dem zweiten Täter gelang es unerkannt zu flüchten. Er sei etwa 1,80 Meter groß und habe einen schwarzen Rucksack mit roten Applikationen getragen. Bekleidet gewesen sei er mit einer blauen Puma-Daunenjacke, einem schwarzen Schal und einer schwarzen Mütze. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Montag, 07.03.2022, 10:30 Uhr bis 12:20 Uhr

(fj)Am Montag kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wildsachsener Straße in Hofheim-Diedenbergen. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und gelangten in das Mehrfamilienhaus. Während die Bewohnerin im Wohnzimmer auf dem Sofa einen Mittagsschlaf machte, gelangten die Täter in die Wohnung, durchwühlten unbemerkt die Kommoden im Schlafzimmer und entwendeten Schmuck sowie Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend verließen die Täter das Haus unerkannt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Trickbetrüger in die Wohnung gelassen, Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 07.03.2022, 15:00 Uhr

(fj)Am Montag gegen 15 Uhr waren Trickbetrüger in der Hattersheimer Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 15:00 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Sie gaben sich gegenüber der Seniorin als Installateure aus und erklärten ihr, dass sie auf Grund eines Wasserrohrbruchs im Haus, auch in ihrer Wohnung Arbeiten ausführen müssten. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Wohnung, verließen die beiden Betrüger diese wieder – jedoch mit entwendetem Schmuck. Nach Angaben der Geschädigten sei einer der Täter 1,80 Meter groß, ca. 40 Jahre alt und von schmaler Statur. Der zweite Täter sei ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter, 30-40 Jahre alt und von schmaler Statur. Beide sollen mit einem schwarzen Overall mit gelben Applikationen auf der Brust, schwarzen Arbeitsschuhen sowie verschmutzten Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei rät, selbst bei Schilderungen von Notlagen keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Die Täter üben bewusst zeitlichen Druck auf ihre Opfer aus, um diese zu verwirren und ablenken zu können. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und geben Sie an, die Angaben überprüfen zu wollen. Ein Trickdieb wird nach einer solchen Äußerung sicher von der weiteren Tatbegehung absehen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Schlägerei auf dem Supermarkparkplatz, Hattersheim am Main, Okriftel, Nahering, Dienstag, 08.03.2022, 09:10 Uhr

(fj)Am Dienstagvormittag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten auf einem Supermarktparkplatz in Hattersheim-Okriftel. Ein 38-Jähriger aus Hattersheim befand sich zuvor im Supermarkt. Dort begegnete er zwei Jugendlichen, welche er für Ladendiebe hielt. Er zog eine Mitarbeiterin des Supermarktes hinzu, die bei den 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen jedoch kein Diebesgut auffinden konnte. Auf dem Parkplatz trafen die Beteiligten erneut aufeinander und gerieten in einen verbalen Streit. Dieser endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem 14-Jährigen, wobei die Kontrahenten aufeinander eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden wegen Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss,

Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Montag, 07.03.2022, 13:45 Uhr

(fj)Am Montag gegen 13:45 Uhr stand der Verursacher eines Verkehrsunfalls in Flörsheim am Main mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Der 34-jährige Flörsheimer touchierte beim Ausparken am „Konrad-Adenauer-Ufer“ mit seinem Hyundai Getz einen geparkten Audi A6. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der insgesamt auf rund 600 Euro geschätzt wird. Der Verursacher kam seinen Pflichten nach und meldete sein „Missgeschick“ der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte die geschulte Polizeistreife bei dem Unfallverursacher Auffälligkeiten fest, welche den Verdacht begründeten, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Pkw kommt von Fahrbahn ab – Fahrerin verletzt, Eschborn, L3006 Richtung Steinbach, Montag, 07.03.2022, 23:05 Uhr

(fj)Am Montagabend kam es in Eschborn auf der L3006 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin fuhr gegen 23:05 Uhr auf der L3006 von Eschborn nach Steinbach. In einer leichten Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Eos nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.