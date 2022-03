13-Jähriger angegriffen,

Wiesbaden, Schulberg, 07.03.2022, 19.10 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde ein 13-jähriger Junge in der Straße „Schulberg“

gegenüber von dem dortigen Spielplatz aus einer Gruppe heraus angegriffen. Den

Angaben des 13-Jährigen zufolge sei er gegen 19.10 Uhr von mehreren Jugendlichen

umstellt und im weiteren Verlauf von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen

worden. Einer der beiden Täter soll etwa 14 Jahre alt, zwischen 1,65-1,70 Meter

groß sowie dünn gewesen sein. Er habe eine grauweiße Mütze, eine rote, dünne

Jacke von Adidas und eine Jeanshose getragen. Der zweite Angreifer wurde als

etwa 17 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß mit schwarzen, zum Zopf gebundenen Haaren

beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jacke von „Wellensteyn“ bekleidet

gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Friedrichstraße, 07.03.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Montagabend in der Friedrichpassage von

drei etwa gleichaltrigen Täterinnen mit Pfefferspray besprüht. Die Geschädigte

lief gegen 19.00 Uhr mit ihren Freundinnen durch die Passage, als sie auf das

Trio trafen und eine Diskussion zwischen den beiden Gruppen entfachte.

Währenddessen habe eines der Mädchen aus der Dreiergruppe die 13-Jährige dann

plötzlich mit Pfefferspray attackiert und anschließend mit ihren Begleiterinnen

in Richtung Kirchgasse die Flucht ergriffen. Die Angreiferin soll etwa 14 Jahre

alt sowie ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und dunkelbraune, lange Haare gehabt

sowie einen weißen Mantel getragen haben. Die zwei Begleiterinnen seien ca. 1,60

Meter groß und etwa 13 und 15 Jahre alt und gewesen. Mögliche Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung wegen Hundegebell, Mainz-Kostheim, Friedrichstraße,

07.03.2022, 18.10 Uhr,

(pl)Lautes Hundegebell führte am Montagabend in der Friedrichstraße in

Mainz-Kostheim zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Hundehalter und einem

Anwohner. Die beiden Männer waren gegen 18.00 Uhr aufgrund des Hundegebells in

einen Streit geraten. Nach einem Wortgefecht sei der Anwohner auf die Straße

hinausgekommen, wo es dann zu einer wechselseitigen Beleidigung und

Körperverletzung kam. Die beiden Männer müssen sich nun in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Baustellencontainer aufgebrochen,

Wiesbaden, Tiefenthaler Straße, 04.03.2022, 07.00 Uhr bis 07.03.2022, 07.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden an zwei verschiedenen

Örtlichkeiten Baucontainer von Einbrechern heimgesucht. In der Tiefenthaler

Straße haben unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen mehrere

dort befindliche Baucontainer angegangen. Es gelang ihnen schließlich in einen

der Container einzudringen und hieraus Baumaschinen sowie Werkzeuge im

Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu entwenden. Ein weiteres Mal schlugen die

Diebe zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag auf einer Baustelle im

Apfelweg zu. Die Täter brachen das Schloss des dortigen Baucontainers auf und

ließen hieraus Gerätschaften im Gesamtwert von rund 7.000 Euro mitgehen.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Kasse aus Restaurant gestohlen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, 06.03.2022, 22.00 Uhr bis 07.03.2022, 10.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Restaurant in der Friedrichstraße von

Dieben heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr in den

Gastraum ein und entwendeten hieraus die Kasse mit dem darin befindlichen

Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Katalysatoren entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Carl-Bosch-Straße, 05.03.2022, 19.00 Uhr bis 07.03.2022,

09.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf dem Gelände eines

Autohändlers in der Carl-Bosch-Straße in Biebrich auf die Katalysatoren zweier

Fahrzeuge abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und

montierten die Katalysatoren der beiden betroffenen Fahrzeuge ab. Im Anschluss

flohen die Täter mit den erbeuteten Katalysatoren in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Diesel abgezapft,

Wiesbaden-Biebrich, Deponiestraße, 06.03.2022, 15.00 Uhr bis 07.03.2022, 06.30

Uhr,

(pl)Auf einem Firmengelände in der Deponiestraße in Biebrich waren zwischen

Sonntagnachmittag und Montagmorgen Dieseldiebe zugange. Die Täter begaben sich

auf das Gelände und zapften rund 1.300 Liter Dieselkraftstoff aus vier dort

abgestellten Fahrzeugen ab. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Steinwand in der Reisinger Anlage mit Farbe besprüht, Wiesbaden,

Friedrich-Ebert-Allee, 04.03.2022, 14.00 Uhr bis 07.03.2022, 07.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine

Steinwand in der Reisinger Anlage mit silbergrauer Farbe besprüht. Der hierdurch

entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

BMW vor Schule zerkratzt, Taunusstein-Hahn,

Pestalozzistraße, Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Bereits am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der

Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn zu einer Sachbeschädigung an einem dort

abgestellten Fahrzeug. Wie erst gestern von dem Geschädigten angezeigt wurde,

zerkratzten Unbekannte am Mittwoch dem 02.03.2022 zwischen 08:00 Uhr und 13:00

Uhr seinen schwarzen BMW der 4er Reihe und hinterließen einen Sachschaden von

rund 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Diesel aus LKW abgezapft, Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße,

Montag, 07.03.2022, 16:30 Uhr bis Dienstag 08.03.2022, 06:15 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte in der

Nikolaus-August-Otto-Straße in Bad Schwalbach rund 200 Liter Diesel aus einem

abgestellten LKW abgezapft. Mit ihrer flüssigen Beute flüchteten die Täter

daraufhin unbemerkt davon.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Unfallflucht auf der B42, Bundesstraße 42, Oestrich-Winkel, Höhe „Oestricher

Kreisel“ Montag, 07.03.2022, 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich auf der B 42 eine Verkehrsunfallflucht bei der

ein bislang unbekanntes Fahrzeug den falschen Fahrstreifen genutzt habe. Nach

eigenen Angaben sei die 70-jährige Fahrerin eines Ford gegen 20:30 Uhr vom

„Oestricher Kreisel“ kommend auf die Bundesstraße in Richtung Eltville

aufgefahren. Plötzlich sei ihr auf dem Einfädelungsstreifen ein Fahrzeug

entgegengekommen, welches die B42 in Richtung Rüdesheim entlanggefahren sei und

nicht die vorgeschriebene Fahrspur genutzt habe. Das fremde Fahrzeug habe noch

versucht auszuweichen und dabei jedoch die Frontstoßstange des Ford touchiert.

Der unbekannte Wagen, bei dem es sich um ein kleineres Fabrikat handeln soll,

fuhr daraufhin in Richtung Rüdesheim davon. Am Ford entstand ein Sachschaden von

mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Verletzten auf der L 3274, Landesstraße 3274 bei Idstein, Höhe

Abfahrt der A3, Dienstag, 08.03.2022, 08:10 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf der L3274 zwischen Hünstetten-Görsroth und

Idstein zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Kurz nach 8 Uhr fuhr ein

48-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter von der A3, Fahrtrichtung Frankfurt, ab

und beabsichtigte auf die L 3274 in Richtung Görsroth abzubiegen. Hierbei

übersah der Mann ersten Ermittlungen zufolge den BMW einer 47-Jährigen, welche

ihrerseits die Landesstraße in Richtung Idstein entlangfuhr. Es kam zur

Kollision der beiden Pkw, bei der ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro

entstand. Die beiden Personen mussten leicht verletzt in umliegende

Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Dies hatte eine Verkehrsbeeinträchtigung, auch für die A3

in Fahrtrichtung Köln, zur Folge. Gegen 10:00 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder

komplett frei gegeben werden.