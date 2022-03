Verkehrsunfall

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf ereignete sich gestern Morgen, um 08:35 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 1000 EUR. Während ein 28-Jähriger aus Kassel dort seinen Pkw am Fahrbahnrand einparkte, touchierte ein 72-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Vorbeifahren mit seinem Pkw das einparkende Auto.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 18:40 Uhr, ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn, der auf der K 49 in Richtung Völkershausen unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Brand

Um 16:26 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem es in der Straße „Marktplatz“ im Hinterhof eines Anwesens in der Eschweger Innerstadt zu einem Brand kam. Nach den ersten Ermittlungen kam es im Bereich eines vergitterten Abstellplatzes für Mülltonnen zum Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine der Tonnen in Brand, worauf die Flamen auch die Dachabdeckung des Abstellplatzes beschädigte. Ebenfalls wurde ein direkt angrenzender Schuppen durch das Feuer beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr hat das Feuer abgelöscht, das Dach des Schuppens zur Brandbekämpfung abgedeckt. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 EUR geschätzt. Kurz nachdem der Brand gelöscht war, wurde ein weiteres Feuer aus der Kniegasse unweit des ersten Brandortes gemeldet. Auf einem dortigen Parkplatz hatte Reisighaufen und Zeitungen gebrannt, der bei Eintreffen der Polizei bereits von den Anwohnern mit einem Eimer Wasser gelöscht wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Kennzeichen

Das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-MP 166) wurde zwischen dem 06.03.22, 16:00 Uhr und dem 07.03.22, 09:00 Uhr von einem Ford Transit, der auf dem Parkplatz „Unter dem kleinen Wehr“ in Eschwege geparkt war abmontiert und entwendet. Schaden: 40 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Betrug über WhatsApp

Am gestrigen Montagnachmittag erhielt eine 69-Jährige aus der Gemeinde Meinhard eine Testnachricht über WhatsApp. In dieser Nachricht teilte eine angebliche Tochter mit, dass ihr Handy defekt sei, sie daher von einem anderen Handy schreiben würde. Zudem seien Sprachnachrichten nicht möglich. Erst am frühen Abend kontaktierte die 69-Jährige ihre Tochter über den Festnetzanschluss und erfuhr auf diesem Wege, dass deren Handy nicht defekt ist, worauf die 69-Jährige die betrügerische Nummer sofort blockierte. Zu finanziellen Forderungen kam es daher nicht. Präventionstipps im Internet: www.polizei-beratung.de

Polizei Sontra

Unfall auf Parkplatz

Um 15:08 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 53-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in Sontra aus. Dabei übersah sie den vorbeifahrenden Pkw, der von einem 49-Jährigen aus Stuttgart gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:44 Uhr, ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau, der auf der K 22 in der Gemarkung von Renda unterwegs war. Sachschaden: ca. 3000 EUR. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht wird vom P+R Parkplatz der Straßenbahnhaltestelle „Orthopädische Klinik“ angezeigt. Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde am gestrigen Montag die Beifahrertür eines Pkw Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 20:29 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die K 42 zwischen Laudenbach und Weißenborn, als plötzlich mehrere Rehe die Straße überquerten. Trotz eine Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das jedoch weiterlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 600 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 05.03.21 und dem 07.03.21, 09:40 Uhr wurde in Großalmerode-Epterode der Reifen eines Pkws, der in der Straße „Über dem Dorf“ geparkt war beschädigt. Während der Fahrt stellte der Geschädigte fest, dass der Reifendruck am hinteren rechten Rad nachließ, der Reifen kurz darauf „platt“ war. Wie sich herausstellte, wurde der Reifen an der Flanke durch mehrere Einstiche beschädigt. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05602/93030.