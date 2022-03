Neustadt: Hambacher Gespräche am 16. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Noch bis zum 10. April 2022 lädt die Doppelausstellung „Die Weimarer Republik“ im Hambacher Schloss zur intensiven Beschäftigung mit der Geschichte jener wechselvollen Epoche ein. Im Begleitprogramm zur Ausstellung findet am 16. März um 19 Uhr das Hambacher Gespräch „Weimarer Verhältnisse? Historische Lektionen für unsere Demokratie“ im Festsaal des Schlosses statt. Zudem wird die Veranstaltung per YouTube als Livestream übertragen.

Gäste:

Prof. Dr. Ute Daniel, Professorin für Neuere Geschichte an der TU Braunschweig, forscht u.a. zur Medien- und Demokratiegeschichte, Geschlechtergeschichte sowie zur Sozial- und Kulturgeschichte der Weltkriege.

Prof. Dr. Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München−Berlin sowie Professor für Neueste Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München, forscht u.a. zur Weimarer Republik, zum politischen Extremismus der Zwischenkriegszeit, zur Geschichte der Bundesrepublik sowie zur jüngsten Geschichte Europas.

Einführung und Moderation:

Dr. Hans-Ludwig Buchholz, Geschäftsführer des Frank-Loeb-Instituts an der Universität

Koblenz-Landau

Koblenz-Landau Dr. Kristian Buchna, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Hambacher Schloss

Gesellschaftliche Spaltungstendenzen tun sich auf, Regierungsbildungen werden schwieriger, Rufe nach autoritären „Führern“ werden laut, gewaltsame Übergriffe gegenüber Politikerinnen und Journalisten nehmen zu, Diffamierungsbegriffe wie „Lügenpresse“ oder „Volksverräter“ sind immer häufiger zu hören – erleben wir aktuell eine Rückkehr zu „Weimarer Verhältnissen“? Handelt es sich um historisch vergleichbare Symptome einer realen Bedrohung unserer Demokratie?

Die Historikerin Ute Daniel und der Historiker Andreas Wirsching werden diese Fragen diskutieren. Sie analysieren Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, Medien und Öffentlichkeit aus der Zeit der Weimarer Republik. Der Vergleich dieser Verhältnisse mit gegenwärtigen Tendenzen zeigt, ob bzw. welche Lehren sich auch heute noch aus der Weimarer Republik und ihrem Scheitern ziehen lassen.

Die Hambacher Gespräche sind eine gemeinsame Veranstaltung des Frank-Loeb-Instituts an der Universität Koblenz-Landau, der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der Stiftung Hambacher Schloss.

Anmeldung:

Der Eintritt ist frei.

Die Anmeldung ist per Mail bis spätestens 15.3.2022 möglich.

An: annette.siebel@politische-bildung-rlp.de

Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regel statt und es gilt die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Hambacher Gespräche:

„Weimarer Verhältnisse? Historische Lektionen für unsere Demokratie“

• Mittwoch, 16.3.2022 ab 19 Uhr im Festsaal des Hambacher Schlosses sowie im Live-Stream auf dem YouTube-Kanal des Hambacher Schlosses

Link zum YouTube-Kanal auf www.hambacher-schloss.de.