Es läuft wie eine ganz normale Suchaufgabe ab. Du bist ein Fremder in einem fremden Land, auf der Suche nach einem verlorenen geliebten Menschen und findest dich in einer sterbenden Stadt wieder, die ums Überleben kämpft.

Gerade jetzt ist ein Verbündeter schwer verwundet und braucht dringend Medizin. Aber da diese Version der Zombie-Apokalypse die fiktive eu-ropäische Stadt Villedor – ziemlich überzeugend – in eine mittelalterliche Gesellschaft verwandelt hat, ist das einzige Heilmittel die Volksmedizin einer blinden Hexe. Sie gibt dem Spielercharakter Aiden genaue Anweisungen, was er sammeln soll, wann er es sammeln soll und welche Teile er dem Sterbenden verabreichen soll.

Die Zombies störten mich nur geringfügig, als ich den Gegenstand aufschnappte. Als ich zum Krankenzimmer zurückfuhr, meldete mir das Spiel eine seltsame Meldung: „Wählen Sie aus, welche Medizin Sie ihm geben wollen.“ Moment, warum sollte ich ihm nicht die richtige Dosis geben? Erst dann fiel mir ein, dass die blinde Hexe gelogen haben könnte, damit ich ihn vergifte, um mich für das zu rächen, was seine Fraktion ihr angetan hatte.

Im Handumdrehen wurde ich von einer unbedeutenden Nebenaufgabe zu einer Entscheidung, bei der viel auf dem Spiel stand. Die Leute in diesem Spiel für bare Münze zu nehmen, hatte mir schon einige wirklich ärgerliche Verratsszenen eingebracht. Da war ich also wieder in Dying Light 2, wo ich eine Menge zusätzlicher Arbeit investieren musste – noch dazu gegen einen Timer – um mich für Charaktere und Situationen zu interessieren, die nicht im Mittelpunkt der Geschichte stehen.

Gut eingesetzt, hätte diese Art von quälender Unentschlossenheit die nüchterne Erzählung von Dying Light 2 zu etwas mit einer größeren emotionalen Ausbeute machen können. Zumindest wäre das möglich gewesen, wenn die Zweideutigkeit des Spiels absichtlicher gewesen wäre. Stattdessen fühlt sich die Geschichte von Dying Light 2 eher wie ein grober Entwurf an, den der Spieler mit einer Vielzahl von Nebenaktivitäten zu Ende bringen muss.

Viel mehr freie Missionen verfügbar

Für diejenigen, die Fans des ursprünglichen Dying Light sind, vor allem wegen der knallharten Nahkämpfe und der leichtfüßigen Freerunning-Moves, mag sich diese Fülle an zusätzlichen Missionen nicht wie eine große Verpflichtung anfühlen. Tatsächlich liefern die zusätzlichen Nebenquests und Ereignisse in der Welt einen Großteil der Beute und der Erfahrungspunkte, die dazu beitragen, dass die Entwicklung deines Charakters in Rufweite zur Geschichte bleibt. So langsam, wie es in der ersten Hälfte des zentralen Story-Zweigs von Dying Light 2 vorangeht, so langsam entfaltet sich auch das Freischalten neuer Kampftaktiken oder Parkour-Techniken, es sei denn, man plündert ständig Zombie-Bienenstöcke in der unstrukturierten nächtlichen Gameplay-Schleife.

Dennoch verlangt Dying Light 2 seinen Spielern eine Menge Zeit ab, und diese Investition wird zu oft durch Szenen belohnt, die mit erklärenden Dialogen aufgelöst werden, die die vorangegangenen Entwicklungen auf den Kopf stellen. Entscheidungen spielen in Dying Light 2 eine Rolle, einige davon vielleicht eher kosmetischer Natur, aber all die Kämpfe und das Lösen von Rätseln sind überflüssig, wenn ein furchterregender Gegner beschließt, alles zu vergessen, was ihn gestört hat, und dir zu helfen.

Wenn die Geschichte von Dying Light 2 schon so abläuft, dann macht das Kämpfen, Springen und Klettern wenigstens um seiner selbst willen Spaß. Die Nahkämpfe, die hauptsächlich mit improvisierten Klingenwaffen ausgetragen werden, sind intensiv und befriedigend. Mit einer intelligent ausbalancierten Ermüdungsanzeige, die Angriffe und Bewegungen steuert, zwingt mich Dying Light 2 dazu, über alle mir zur Verfügung stehenden Taktiken nachzudenken und diese auch anzuwenden, vor allem in Kämpfen gegen Bosse und Unterbosse. Wenn man nur Schläge austeilt oder sich zurücklehnt, um alles zu kontern, kann man im besten Fall ein gewöhnliches Gedränge in eine hauchdünne Flucht verwandeln. In der Regel ist man am Ende tot und hat einen Großteil seiner Lebenspunkte und anderen Stärkungszauber verschwendet.

Starker Kampfmodus und packende Kämpfe

Die kombinierte Stärke von Kampf und Parkour bedeutet, dass die meisten Spieler wahrscheinlich mit einem höheren Schwierigkeitsgrad zurechtkommen, als sie denken, vor allem, wenn sie bereit sind, taktisch zu denken und zu kämpfen. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad bin ich, glaube ich, in meinen ersten 20 Stunden nur einmal gestorben. (Aber ich bin aus einigen blöden Kämpfen so geschwächt herausgekommen, dass ich einfach aufgegeben und neu angefangen habe.)

Bei all der zusätzlichen Arbeit, die man in Dying Light 2 leisten muss, hat mich der Mangel an Dringlichkeit in den Aufforderungen der Missionsgeber kaum dazu ermutigt, vom Hauptstorypfad abzuweichen. Es war sehr einfach, die nächste Hauptmission anzunehmen und das nächste Kapitel zu beenden, ohne diesem Zivilisten zu helfen oder diesen Rohstoffbereich von Infizierten zu säubern. Leider hinterließ dies bei mir ein Gefühl der Unvollständigkeit – ich kam so langsam voran, dass ich dachte, ich wäre unterlevelt, wenn ich die Endspielinhalte erreichte. Die Stärke der Gegner entspricht Aidens aktueller Stufe, was in Ordnung ist, aber man braucht mehr von seinen Kampf-Freischaltungen, wenn man es mit einer größeren Anzahl von Schlägern und Zombies der Stufe 3 zu tun hat.

Dies hat zur Folge, dass Sie einen leichten Schwierigkeitsschub erhalten, der eine unverhältnismäßig lange Spielzeit erfordert, um ihn zu überwinden. Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind zwar reichlich vorhanden, aber auch auf Aidens aktuelle Stufe beschränkt, und alle benötigen mindestens einen Offensivmod, wenn man sie nutzen will, bevor sie kaputt gehen. Blaupausen für Waffenmods können bei Händlern gekauft werden, aber die Rezeptkomponenten müssen dann erbeutet werden. Die besseren Mods ermöglichen dem Spieler einen speziellen Angriff, nachdem er sie mit ein paar Treffern aufgeladen hat; die schwächeren lösen nur bei zufälligen kritischen Treffern Spezialangriffe aus. Raten Sie mal, welche Komponenten schwieriger zu finden sind? Ich habe fast die gesamten Stufen 3 und 4 (die Höchststufe war Stufe 5) damit verbracht, ein Rezept für einen elektrisch aufgeladenen Angriff zu haben, aber ich habe nie eine einzige Batterie geplündert, um sie zu installieren. Wahrscheinlich hätte ich diese Teile gefunden, wenn ich nicht meine ganze Zeit den Story-Missionen gewidmet hätte. Und damit sind wir wieder bei der drohenden Grind-Pflicht angelangt.

Das langsame Tempo, das die meiste Zeit vorherrscht, kann dazu führen, dass die erzählerischen Entwicklungen und Umkehrungen in Dying Light 2 wie ein Kopfschütteln wirken, selbst wenn die Handlung an einem vernünftigen Punkt ankommt. Es ist gut, dass die Entscheidungen in Dying Light 2 Konsequenzen haben, und es ist großartig, dass die Autoren oft das Selbstvertrauen zeigen, diese Ergebnisse lange nach der Entscheidung zu präsentieren. Allerdings haben viele der Konsequenzen nicht viel mehr als kosmetisches Gewicht: Wenn ein Windrad oder ein Umspannwerk wieder in Betrieb genommen wird, ist das eigentlich nur eine Frage der Flagge, die man über diesem Ort wehen sehen möchte.

Dann, nach einem langen Mittelteil, in dem man diese scheinbar willkürlichen Entscheidungen trifft, spielt Aiden plötzlich mit dem Leben anderer Menschen auf Zeit. Dying Light 2 hat auch den Mut, dem Spieler zum Abschluss des ganzen Abenteuers mehrere Möglichkeiten zu bieten, bei denen er keine gute Wahl treffen kann. Wenn sich die Geschichte in diese Di-lemmata hineinsteigert, nimmt sie viel von Aidens Ausnahmestellung weg, und das ist eine willkommene, raffinierte Note. Aber der Nihilismus, der so viel vom Rest von Dying Light 2 durchdringt, macht die egoistischste und unbefriedigendste Entscheidung zur vernünftigsten. Für mich war sie jedenfalls die vernünftigste, da ich versucht habe, die Entscheidungen des Spiels ebenso wie die Perk-Trees und die Ausrüstungsgegenstände im Rollenspiel umzusetzen.

Wenn du dieses Spiel selbst ausprobieren möchtest, was wir dir definitiv empfehlen, kannst du es hier hier einen Dying Light 2: Stay Human Game Key kaufen.

