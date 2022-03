Radfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) – Am Samstagabend ist ein Radfahrer nach

einem Verkehrsunfall in der Otterberger Straße geflüchtet. Der Geschädigte hörte

gegen 21 Uhr einen Knall und schaute daraufhin aus dem Fenster. Auf der Straße

sah er einen Radfahrer, der gegen seinen in Fahrtrichtung Potzbach am rechten

Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren war. Bis der Geschädigte das Haus verlassen

hatte, hatte sich der Radfahrer bereits entfernt, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Es habe sich um eine dunkel gekleidete,

männliche Person gehandelt, mit einem Rucksack auf dem Rücken. Der verursachte

Fremdschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer

06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Einbruch in Firmengebäude

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind zwischen Samstag und Sonntag in der

Hans-Geiger-Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Diebe rückten

vermutlich mit schwerem Gerät an. Über das Dach drangen sie in einen Lagerraum

ein. Ob die Täter etwas stahlen, steht aktuell nicht fest. Der Schaden kann noch

nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Samstag, 18 Uhr,

und Sonntag, 10 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sattelzug ohne Bremsen auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken unterwegs

a 6 im Bereich Waldmohr (ots) – Am Montag Morgen kontrollierten die Spezialisten

des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizei, einen ausländischen Sattelzug. Auf

dem Parkplatz „Am Glan“ stellten die Profis fest, dass sowohl an der

Zugmaschine, als auch an dem Anhänger Teile der Bremsen fehlten. Offensichtlich

wurden aufgrund von Defekten, insgesamt drei Bremsscheiben ausgebaut und die

dazu gehörigen Druckluftverbindungen abgeklemmt. Der Sattelzug hatte somit trotz

Beladung nur noch eine minimale Bremswirkung. Offensichtlich hatte der Fahrer

des Zuges die Manipulation vorsätzlich durchgeführt. Zudem wurde noch neben

einem starken Ölverlust am Motor festgestellt, dass die Halterfirma noch eine

Rechnung beim Zoll nicht beglichen hatte. Dem Fahrzeug wurde die Weiterfahrt

untersagt. Fahrer und Halter müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Geschwindigkeitskontrollen auf der B37

Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag hat die Polizei ein besonderes Augenmerk

auf die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung auf der

Bundesstraße 37 gehabt. Die Beamten führten zwischen 15:15 und 16:35 Uhr auf

Höhe der Einfahrt zum Ruheforst in Fahrtrichtung Hochspeyer Lasermessungen

durch. An dieser Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50

Stundenkilometern. Insgesamt waren 20 Fahrzeuge schneller als erlaubt unterwegs.

Der Spitzenreiter fuhr 91 Kilometer pro Stunde. Die Fahrer wurden angehalten und

kontrolliert. Die meisten zeigten sich einsichtig. Die Beamten klärten die Auto-

und Zweiradfahrer über die besonderen Gefahren zu schnellen Fahrens auf. |elz

Drogen gefunden

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Drogenhändler aus Kaiserslautern auf die Schliche gekommen. Im Zuge der Ermittlungen erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und den Kiosk des Beschuldigten. Die Beamten trafen den 33-Jährigen am Donnerstagabend in seinem Kiosk in der Innenstadt an und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittler fanden geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Des weiteren zwei zugriffsbereite Einhandmesser und ein Baseballschläger, sowie weitere Handelsutensilien für Betäubungsmittel. In einem Lagerraum, welcher dem Mann zuzuordnen ist, wurden ca. 1,5 Kilogramm Marihuana aufgefunden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Der 33-Jährige wurde am Freitag aufgrund eines bestehenden Haftbefehls einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Unfallflucht – Wer hat den schwarzen Golf gesehen?

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht gegen den Fahrer eines schwarzen VW Golf. Der Unbekannte hat in der Nacht zu Montag in der Richard-Wagner-Straße einen Unfall verursacht, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Fahrer bog mit seinem Pkw gegen 0:30 Uhr von der Logenstraße in die Richard-Wagner-Straße ein. Dort stieß er gegen einen blauen Mazda, der am Straßenrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen davor geparkten Skoda geschoben. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Der Fahrer des VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein schwarzer VW Golf mit frischen Unfallspuren aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Wer hat den Peugeot beschädigt?

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstag und Sonntag im Stockborn eine Beobachtung gemacht haben. Hier müssen sich zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 8:45 Uhr unbekannte Täter an einem geparkten Peugeot 3008 zu schaffen gemacht und diesen beschädigt haben. Als der Halter zu seinem, vor dem Anwesen der Hausnummer 9, abgestellten Wagen zurückkehrte, stellte fest, dass der Kotflügel und die Fahrzeugtür hinten links zerkratzt waren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369-2250. |elz