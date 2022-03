Zwei Fahrzeuge brennen in der Nacht

Rüsselsheim (ots) – Ein im Alten Mainzer Weg geparkter Kastenwagen sowie ein dahinter geparkter Citroen gerieten in der Nacht zum Montag (07.03.), gegen 4.10 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Zeuge bemerkte kurz zuvor einen lauten Knall. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 45.000 Euro.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden beide Fahrzeuge von der Polizei zur Spurensicherung sichergestellt.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kiosk überfallen/Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 74-jährige Mitarbeiterin eines Kiosks in der Langstraße wurde am Freitagabend (04.03.), gegen 20.30 Uhr, von zwei Unbekannten mit Messern bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Kriminellen erbeuteten anschließend mehrere hundert Euro und flüchteten zu Fuß in Richtung Gaydoulstraße. Zwei, vermutlich bei der Tat benutzte Messer, wurden später von der Polizei auf dem Fluchtweg aufgefunden und sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos.

Einer der Täter ist etwa 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß und kräftig. Er hat blaue Augen, helle Haare und trug einen hellgrauen Jogginganzug. Sein vermutlich etwas jüngerer Begleiter ist ebenfalls 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkle Augen und schwarze, lockige Haare. Er trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kriminelle haben Fahrräder im Visier

Kelsterbach (ots) – Aus mindestens 5 Garagen und Gartenhäusern, unter anderem im Fuchsienweg, Tulpenweg und Gänseblümchenweg entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Samstag (05.03.) mehrere Fahrräder. Darunter auch E-Bikes.

Auf einer Wiese in Tatortnähe wurden dann aus den E-Bikes die Akkus sowie Bedienelemente entnommen und die Räder anschließend zurückgelassen. Die Beamten der Polizeistation Kelsterbach ermitteln nun wegen schweren Diebstahls und bitten Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

Autoaufbruch/Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Kelsterbach (ots) – Ein in der Rüsselsheimer Straße geparkter Audi wurde in der Nacht zum Montag (07.03.) in der Zeit zwischen 01.30 und 05.30 Uhr, von Unbekannten aufgebrochen.

Die Täter schlugen Scheiben des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum anschließend Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu melden.

Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Sachsenstraße geriet in der Nacht zum Samstag (05.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Wohnung ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie Schmuck mitgehen.

Über den Hausflur gelangten die ungebetenen Besucher zudem in eine im Haus befindliche Arztpraxis. Dort fiel ihnen Bargeld aus einer Geldkassette in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht

Biebesheim am Rhein (ots) – In der Nacht vom Sonntag, den 06.03.2022, 19:45 Uhr auf Montag, den 07.03.2022, 06:20 Uhr wurde in der Rheinstraße 55 ein dort, am rechten Fahrbahnrand abgestellter grauer Volvo C30 am linken Außenspiegel beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass ein vorbeifahrender PKW den Volvo streifte.

Der Außenspiegel des Volvo wurde dabei komplett zerstört. Der Fahrer des vorbeifahrenden PKW entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf diesen PKW und/oder den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 – 0.

Darmstadt

Mit Flasche geschlagen und beraubt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Das Kommissariat 35 hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Raubes eingeleitet, nachdem ein 23-jähriger Mann aus Pfungstadt am Sonntag 06.03.2022 von einem noch unbekannten Täter mit einer Flasche geschlagen und seiner “In-Ear” Kopfhörer beraubt wurde. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 4.15 Uhr in der Stresemannstraße im Bereich eines Einkaufsmarktes.

Der Kriminelle wurde als etwa 30-40 Jahre alt und ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, hatte graues Haar und führte einen Rucksack mit sich. Seine weibliche Begleitung soll auffällig klein gewesen sein, war schwarz gekleidet und hatte schwarze Haare.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten und Hinweise zu dem Täter oder seiner Begleiterin geben können, werden gebeten sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Auto aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Sonntag (6.3.), 16.30 Uhr und Montag (7.3.), 4 Uhr, haben Kriminelle in einem Opel Zafira, der auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße parkte, nach Beute gesucht. Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Täter zuvor die Beifahrertür aufgehebelt. Ob sie fündig wurden, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Drei Mountainbikes aus Garage entwendet – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus einer Garage in der Straße “Im Busch” haben noch unbekannte Diebe am Samstag (5.3.) drei Mountainbikes der Marke “Cube” entwendet. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen auf 23.30 Uhr datiert. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem Grundstück, betraten die Garage und flüchteten mit dem Diebesgut.

Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verbleib der Beute oder den Tätern werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einbrecher haben es auf Kirche abgesehen

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Täter haben am Samstag 05.03.2022 ihr Unwesen in der Heidelberger Straße/Ecke Noackstraße getrieben. Gegen 19.30 Uhr hebelten die Kriminellen die Haupteingangstür sowie die Zwischentür der Kirche auf. Weil sie dabei den akustischen Alarm auslösten, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Der von den Unbekannten verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

44-Jähriger bei Brand in Gartenhütte leicht verletzt – Feuer greift auf benachbarte Parzellen über – 70.000 Euro Sachschaden

Dieburg/Groß-Zimmern (ots) – Der Brand einer Gartenhütte zwischen der Kreisstraße 128 und der Bundesstraße 26 rief am Montagmittag (7.3.) gegen 14 Uhr, die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen war es in der Hütte zu einer Verpuffung gekommen. Durch das dabei entstandene Feuer wurden 3 weitere Parzellen in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Löschung der Flammen waren die Wehren aus Dieburg und Groß-Zimmern mit eingebunden.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 70.000 Euro. Der 44 Jahre alte Mieter der Gartenhütte verletzte sich nach jetzigem Stand leicht. Er wurde noch vor Ort in einem Krankenwagen ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu der mutmaßlichen Verpuffung kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen, die das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo übernommen hat.

Vereinsheim im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Ein Vereinsheim in der Christian-Meid-Straße rückte in den Fokus bislang Unbekannter. Die Kriminellen machten sich an einem dortigen Fenster zu schaffen. Der Vorfall wurde am Samstagmittag (5.3.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Mittwoch, den 23. Februar, zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie nicht ins Innere und machten keine Beute, dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Weißer Toyota “GG-JM 1950” gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen weißen Toyota zwischen Samstagabend (5.3.) und Sonntagmorgen (6.3.) entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt in der Odenwaldstraße abgestellt. Wie es den Unbekannten gelang den Toyota mit den Kennzeichen “GG-JM 1950” zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Wagens geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Alte Wasserzähler mit Wert

Hirschhorn (ots) – Nicht eine Handvoll, sondern rund 600 alte Wasserzähler werden Kriminelle wohl demnächst bei einem Metallverwerter abgeben. Der Erlös wird zwischen 5.000 und 6.000 Euro liegen. Die Kriminellen schlichen sich zwischen Freitagnachmittag 04.03.2022 um 15.30 Uhr und Sonntagmorgen 06.03.2022 um 9 Uhr auf das Gelände einer Firma in der Neckarsteinacher Straße.

Dort stiegen sie über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude und sammelten die Wasserzähler mit einem reinen Messinggewicht von etwa 950 Kilogramm ein.

Die Beute packten sie in etwa 6 firmeneigene Mülltonnen und rollten das Diebesgut auf die andere Straßenseite. Dort wartete nach ersten Erkenntnissen ein größerer Transporter unter der Turnhalle in der Jahnstraße. Nachdem die Fracht verladen war, sind die Täter unter Zurücklassung der Mülltonnen verschwunden.

Wer am letzten Wochenende, insbesondere unter der Turnhalle entsprechende Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn.

Telefon: 06272 / 9305-0.

70-jähriger Kradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Fürth (ots) – Der bei dem Verkehrsunfall auf der B38 beteiligte 70-jährige Motorradfahrer aus Reichelsheim ist leider noch am Sonntagnachmittag aufgrund seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Luxusautos gestohlen

Viernheim (ots) – Zwei Luxusautos der Marke Maserati wurden am Samstag 05.03.2022 gegen 03.25 Uhr gestohlen. Die Autos im Gesamtwert von rund 170.000 Euro standen auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße/Ecke Neuer Weg. Nach ersten Auswertungen sind mindestens 3 Personen auf dem Gelände gewesen, nachdem sie das Tor aufgebrochen hatten.

Beide Autos wurden mit anderen Kennzeichen bestückt. Mutmaßlich wurde dabei ein Kennzeichensatz von einem Rolls Royce (HP-RR 101) benutzt. Bei den gestohlenen Autos handelt es sich zum einen um einen Maserati Levante in der Farbe Grau und zum anderen um einen blauen Maserati GranSport.

Wer Hinweise zu den gestohlenen Fahrzeugen oder zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252/706-0.

Brand von Einkaufswagen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Heppenheim (ots) – Der Brand eines Einkaufswagens “In den Langen Lauben” rief am Freitagabend (4.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 21 Uhr wurde die Polizei über den Brand in den Weinbergen informiert. Den brennenden Einkaufswagen konnte die Feuerwehr Heppenheim schnell löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll sich eine Gruppe von Jugendlichen dort aufgehalten haben und ein Lagerfeuer gemacht haben. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern weiterhin an. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Einbrecherduo flüchtet im weißen VW Transporter mit Darmstädter Kennzeichen

Bensheim (ots) – Von Angesicht zu Angesicht standen sich am Samstagabend (05.03.) ein Einbrecherduo und eine Hausbewohnerin gegenüber, als die Kriminellen versucht hatten, ein gekipptes Fenster aufzudrücken.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Eichenweg hörte gegen 21.45 Uhr Geräusche aus dem Untergeschoss. Beim Nachsehen ertappte sie zwei Männer, die gerade dabei waren, ein Kellerfenster aufzubrechen. Geistesgegenwärtig drückte die Frau gegen das Fenster. Die Unbekannten flüchteten durch den Garten in Richtung Felder. Kurz darauf fuhr ein weißer VW Transporter mit Darmstädter Kennzeichen weg.

Beide Männer waren mit schwarzen Mützen und Schals bekleidet. Ein Täter trug einen hellgrauen Kapuzenpullover.

Wem ist der weiße Transporter im Feldweg, Bereich des Eichenweges im Tatzeitraum aufgefallen? Alle Hinweise zu dem Fall werden vom Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 706-0.

Hakenkreuzschmierereien festgestellt – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Nachdem am vergangenen Wochenende mehrere Schmierereien auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Dieselstraße festgestellt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten die unbekannten Vandalen im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (4.3.) und Samstagmorgen (5.3.) einen Schlauchturm und ein Einsatzfahrzeug mit Farbe. Darunter befanden sich unter anderem Hakenkreuzschmierereien. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Kriminelle stehlen Tabernakel-Schlüssel aus Kirche

Bensheim (ots) – Abermals haben Kriminelle in Bensheim einen Tabernakel-Schlüssel gestohlen. Am Sonntag (06.03.) betraf es die St. Joseph Hospitalkirche in der Hauptstraße. Um in das Gotteshaus zu gelangen, wurde zwischen Mitternacht und 9.15 Uhr eine Holztür aufgebrochen. Im Weiteren öffneten die Kriminellen gewaltsam die Tür zur Sakristei.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten unter der zentralen Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Zigarettenstangen im Wert von rund 290 Euro gestohlen

Viernheim (ots) – Mindestens drei Zigarettenstangen hat sich ein Dieb am Sonntagnachmittag (06.03.) aus dem Lager einer Tankstelle in der Weinheimer Straße/ Ecke Berliner Ring sichern können. Der Täter verschaffte sich gegen 17.40 Uhr Zutritt in das nicht verschlossene Lager und griff nach Zigaretten der Marke Marlboro ROT, im Gegenwert von rund 290 Euro.

Wer zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person mit mehreren Stangen Zigaretten gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Telefon: 06206 / 9440-0.

Odenwaldkreis

Zwei Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße

Breuberg/B426 (ots) – Am Montagmorgen 07.03.2022 kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 426, bei dem eine 46-Jährige und ein 31-Jähriger verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 46-Jährige auf der Kreisstraße 212 von Sandbach in Richtung der Bundesstraße unterwegs.

Als sie auf diese mit ihrem braunen Skoda nach links einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Volkswagen eines 31 Jahre alten Wagenlenkers, der in Fahrtrichtung Höchst die Straße befuhr. Wie genau es zum Unfall kam, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die 46-jährige Fahrerin aus dem Kreis Miltenberg und der 31-jährige Wagenlenker aus dem Odenwaldkreis wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich für knapp 1,5 Stunden teilweise gesperrt.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Südhessen

Südhessen: Kriminelle melden sich über Messengerdienste und fordern Geld – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche und gibt Verhaltenstipps

Südhessen (ots) – Mehrere Meldungen über versuchte und bereits leider vereinzelt vollendete Betrügereien, haben die Polizei in Südhessen in den letzten Tagen vermehrt erreicht. Vor diesem Hintergrund möchten die Beamtinnen und Beamten das Geschehen nutzen, um eindringlich vor der neuen Betrugsmasche zu warnen. Mit ihrer Warnung verbinden sie wichtige Verhaltenstipps, wie man sich davor schützen kann.

Die aktuelle Masche basiert auf dem Enkeltrick, der bislang vor allem ältere Menschen traf, dem sich die Kriminellen weiter bedienen, ihrem Einfallsreichtum scheinbar keine Grenzen setzen und neue Varianten entwickeln. So nutzen die Betrüger bei den aktuell gemeldeten Fällen immer häufiger Messenger Dienste, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen oder Enkeln zu Überweisungen zu drängen.

“Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.” So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Am Ende bitten sie im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern – und um Geld. Sie erklären, dass sie gerade keine Überweisung tätigen können und bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen.

In Südhessen ist der sogenannten “Enkeltrick 2.0” bereits bekannt. Die Polizei warnt daher bei WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die von unbekannten Nummern gesendet werden, besonders misstrauisch zu sein.

Folgende Verhaltenstipps gilt es zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer tätigen.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle der Polizei zur Verfügung. Alle Erreichbarkeiten und Informationen sind unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

