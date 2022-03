Präventive Alkoholkontrollen

Edesheim (ots) – Die Polizei führte Sonntag 06.03.2022 um 20-22 Uhr wiederholt eine Kontrollaktion auf den beiden Parkplätzen der Tank- und Raststation “Pfälzer Weinstraße West und Ost” durch. Ziel der Maßnahme war die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten im Lastverkehr. Zurückliegende Kontrollen bestätigten die Annahme, dass dem Sonntagsfahrverbot unterliegende Trucker auf der Rastanlage übermäßig dem Alkohol frönen.

21 LKW-Fahrer wurden hierbei kontrolliert. 5 Trucker standen unter Alkoholeinfluss, vier davon waren mit über einer Promille deutlich alkoholisiert. Der Spitzenreiter hatte 3,07 Promille in seiner Atemluft. Bei allen 5 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und die Frachtpapiere sichergestellt.

Einbruch in Autowerkstatt

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Sonntag/Montag 06./07.03.2022, wurde in die Werkstatt eines Reparaturbetriebes in der Landauer Straße eingebrochen und ein Pkw Hyundai entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich unter 06343/93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.