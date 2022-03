Friedberg: Die Polizei-News

Fahrradreifen mit Felge abmontiert und abgehauen

Glauburg (ots) – Am Stockheimer Bahnhof gegen 09.15 Uhr beobachteten Zeugen wie ein dreister Dieb einen Reifen mitsamt Felge eines dort abgestellten, schwarzen Damenrades (Mc Kenzie HQB) stahl und wegrannte. Der afrikanisch aussehende Mann war ca. 50 Jahre alt, mit kurzen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Hose und führte eine lila-blaue Decke mit sich.

Hinweise auf den Tatverdächtigen erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480. Gleiches gilt für den bislang namentlich nicht bekannten Besitzer des betreffenden Zweirades.

Bad Vilbel: Wachsame Anwohner – Polizei nimmt Diebes-Quartett fest

(ots) – Während sie am Sonntagnachmittag 06.03.2022 mehrere Grundstücke ausbaldowerten, wurden Anwohner in der Straße “Hinter der Mauer” auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam. Als diese kurz darauf dann auf offenbar zuvor entwendeten Fahrrädern in Richtung Holzhausenweg davonfuhren, verständigte man die Polizei.

Die Ordnungshüter fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach dem beschriebenen Quartett und nahm dieses gegen 15 Uhr am Dortelweiler Bahnhof schließlich fest. Dabei stellten die Beamten auch die beiden, vermutlich zuvor in Dortelweil entwendeten Fahrräder sicher.

Bei den Beschuldigten handelte es sich um einen zwei 19- und 16-jährige junge Männer und eine 16-Jährige aus Offenbach sowie um einen 18-Jährigen aus Frankfurt.

Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt sich um ein auffallend gelbes Mountainbike von Cyclone, Modell Cross-Tech Unique sowie um ein schwarzes Cube Analog HPA.

Momentan sind die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Fahrräder bei der Polizei noch nicht bekannt. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Kasse aus Fotogeschäft gestohlen

(ots) – In der Nacht zu Sonntag 06.03.2022 schlug ein Straftäter die gläserne Eingangstür eines Fotogeschäftes in der Frankfurter Straße ein und entwendete die im Bereich des Verkaufstresens aufgestellte Registrierkasse. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Ein Zeuge hatte den Einbruch gegen 2.30 Uhr beobachtet und den etwa 180 cm großen und dunkel gekleideten Straftäter, der im Gesicht eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, angesprochen. Der Einbrecher schien sich davon aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

Mit seiner Beute flüchtete er über die Frankfurter Straße in Richtung Niddaplatz. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht mehr aufspüren.

Nun ermittelt die Kripo in Friedberg wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Zeugin mit Kinderwagen gesucht!

(ots) – Nach einem Verkehrsunfall am 03.03.2022 in der Bad Nauheim ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht Am letzten Donnerstagnachmittag soll die 56-jährige Fahrerin eines roten Skoda während des Ausparkens gegen einen im Bereich der Karlstraße 51 stehenden, schwarzen Mercedes gestoßen sein, wobei an diesem Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro entstand. Anschließend soll die Skoda-Fahrerin davon gefahren sein.

Zeugen hatten sich das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. In diesem Zusammenhang soll auch eine Frau mit Kinderwagen, die sich zur Unfallzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden hatte, als Zeugin in Betracht kommen. Die Polizei bittet diese namentlich bislang noch nicht bekannte Fußgängerin, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Sonnenbrille aus Ford genommen

Aus einem grauen Ford Fiesta entwendete ein Unbekannter zwischen Freitagmorgen (5.30 Uhr) und Samstagmorgen (4 Uhr) eine hochwertige Sonnenbrille. Zuvor hatte man eine Seitenscheibe des Am Stadtwall parkenden Autos eingeschlagen und das Fahrzeug nach Brauchbarem durchsucht. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Friedberg: Skoda-Scheibe eingeschlagen

In der Nacht von Freitag (20.15 Uhr) auf Samstag (9.15 Uhr) ging die Seitenscheibe eines am Schützenrain abgestellten, blauen Skoda zu Bruch. Aus dem Innenraum war jedoch nichts entwendet worden. Möglicherweise waren die Diebe durch das Auslösen der verbauten Alarmanlage vertrieben worden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Hyundai i30N entwendet

(ots) – In der Bad Vilbeler Bergstraße haben Autodiebe zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr) einen grauen Hyundai i30 N im Wert von knapp 40.000 Euro gestohlen. Zumindest bis zur Entwendung waren an dem Fahrzeug Kennzeichen mit FB-Kennung angebracht gewesen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Tat sowie bezüglich des Verbleibs des gestohlenen Autos unter Tel. 06031/6010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen