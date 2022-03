Wetzlar: Mahnmal “Berliner Mauer” besprüht

(ots) – Wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt derzeit die Wetzlarer Kriminalpolizei. In der Parkanlage zwischen der Straße “Drei Stämme” und dem Berliner Ring besprühten Unbekannte das Mahnmal der “Berliner Mauer”. Sie brachten Schriftzüge, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt stehen in roter Farbe und das Symbol der Ukraine-Flagge auf der Mauer an.

Festgestellt wurden die Schmierereien am Freitagvormittag (04.03.2022), um 09:30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise zu den Verursachern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn-Uckersdorf: Brand verursacht Schaden von 50.000 Euro

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntagabend (06.03.2022), um 19:10 Uhr einen Brand und informierte die Feuerwehr. In der Haarstraße hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand entsorgte Asche in einer Mülltonne entzündet und die Tonne in Brand gesetzt. Das Feuer griff offenbar schnell auf einen Holzunterstand, sowie auf die Dämmung und die Dachbalken des angrenzenden Wohnhauses über.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Herborn, Burg und Amdorf brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

Herborn: Räuber überfällt Juwelier – Mutiger Angestellter überredet Täter

(ots) – Dienstagabend 01.03.2022 überfiel ein Unbekannter einen Juwelier in der Bahnhofstraße. Weil er auf einen mutigen Angestellten traf, floh der Unbekannte ohne Beute. Kurz vor Ladenschluss gegen 17.45 Uhr, betrat der Räuber das Geschäft und gab zunächst vor, sich für den Schmuck in der Auslade zu interessieren. Plötzlich zog er eine Schusswaffe, richtete diese auf den Mitarbeiter und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Der Angestellte fragte ihn daraufhin, ob er sich unglücklich machen wolle und forderte ihn auf das Geschäft zu verlassen. Umgehend nahm der Mann Reißaus und verließ den Juwelier in Richtung Bahnhof.

Aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Räuber möglicherweise im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Spielhalle in der Hauptstraße am selben Abend stehen könnte. Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Tablet und Bargeld weg

(ots) – Zwischen 22:00 Uhr am Samstag 05.03.3022 und 10:30 Uhr am Sonntag 06.03.2022 stahl ein Dieb aus dem Empfangsbereich eines Hotels in der Turmstraße eine Geldbörse, eine Geldkassette und ein PC-Tablet.

Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 1.600 Euro und bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Hotels aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem dreisten Langfinger geben?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Hakenkreuz geschmiert

(ots)- Wann genau die Vandalen die Schmierereien unter der Dillbrücke in der Hauptstraße anbrachten, ist derzeit noch nicht bekannt. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Samstagabend (05.03.2022) um 19.10 Uhr. Mit schwarzer Farbe sprühten die Unbekannten einen unleserlichen Wortlaut und ein “entgegen dem Uhrzeigersinn” gerichtetes, rund 50 x 60 cm großes, Hakenkreuz in die Unterführung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind die Vandalen auf dem Fußweg Richtung Walkmühlenweg unter der Dillbrücke aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: E-Bike von Terrasse gestohlen

Ein 4.250 Euro teures E-Bike stahlen Unbekannte am Samstag (05.03.2022), zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, von einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Walther-Rathenau-Straße. Das Bike war mit einem Faltschloss gesichert. Die Diebe brachen das Fahrradschloss auf und flüchteten mit dem Rad.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: In VW Golf gegriffen

Auf eine Sporttasche samt Inhalt hatten es Diebe am Samstag (05.03.2022) abgesehen. Sie schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite eines blauen VW Golfs in der Littau ein und griffen sich die Tasche vom Rücksitz. Festgestellt wurde der Diebstahl gegen 18:15 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Wem sind verdächtige Personen auf dem Parkplatz Littau am Bahnhof aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Scheibe an BMW eingeschlagen

Die Scheibe an der Beifahrertür eines BMW zerstörte ein Unbekannter am Samstag (05.03.2022). Der weiße 318i stand auf dem Parkplatz der ehemaligen Post am Bahnhofsvorplatz. Die Besitzerin stellte den Schaden fest, als sie gegen 16:40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte. Aus dem BMW wurde offenbar nichts gestohlen.

Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu dem Vandalen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Dillheim: Parkplatzrempler am Penny-Markt

Bereits am 24.02.2022 soll es auf dem Penny-Parkplatz in der Herborner Straße zu einer Unfallflucht gekommen sein. Eine 67-Jährige hatte gegen 15:40 Uhr ihren grünen Mitsubishi auf dem Parkplatz abgestellt. Neben ihr stand offenbar ein roter Kleintransporter. Vermutlich touchierte dieser beim Ausparken den vorderen rechten Stoßfänger des Mitsubishi Space Star. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten.

Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: BMW M5 gestohlen

Einen BMW M5 stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (03.03.2022) auf Freitag (04.03.2022). Der Besitzer hatte seinen braunen 5-er am Donnerstagabend auf dem Hof des Einfamilienhauses in der Straße “Am Kalkbruch” abgestellt. Am nächsten Morgen um 07:50 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Wer kann Hinweise zum Verbleib des 45.000 Euro teuren Boliden geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße “Am Kalkbruch” aufgefallen? Die Wetzlarer Polizei bittet um Hinweise unter

Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Autos beschädigt

In der Pestalozzistraße beschädigten Unbekannte einen grauen A6. Zwischen 15:00 Uhr am Freitag (04.03.2022) und 10:00 Uhr am Samstag (05.03.2022) traten die Vandalen gegen die Fahrertür des Audis und verursachten einen Schaden von 1.000 Euro.

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Opel kosten. Der Astra stand auf dem Parkplatz an der Bahnhof Nordseite, als Unbekannte das Auto beschädigten. Sie traten eine Delle in die hintere linke Tür und ritzen den Schriftzug “SICISCH” in die Fahrertür. Wer kann Hinweise zu den Vandalen, die den Opel im Zeitraum zwischen Samstag (05.03.2022), 18:20 Uhr und Sonntag (06.03.2022), 00:10 Uhr beschädigten, geben?

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter

Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Kennzeichen von Opel gestohlen

Am Samstagabend (05.03.2022) parkte eine 19-Jährige ihren Opel Corsa gegen 22:10 Uhr am Fahrbahnrand in der Lahnstraße. Als sie am nächsten Mittag (06.03.2022) zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Unbekannte hatten sich an ihrem blauen Opel zu schaffen gemacht, das vordere Kennzeichen aus der Halterung herausgenommen und gestohlen. Zudem beschädigten die Diebe eine Plastikverkleidung an der Windschutzscheibe.

Der Schaden wird mit 120 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Nummernschildes “DIL-E 3102” geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

