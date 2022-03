Einbruch in Schule

Gudensberg (ots) – 05.03.2022, 13:00 Uhr bis 06.03.2022, 08:00 Uhr – In eine Schule mit angrenzenden Kindergarten in der “Großen Binde” brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Sie stahlen einen Bildschirm und verschiedene Schlüssel.

Die Täter brachen eine Nebeneingangstür zur Schule auf und gelangten anschließend in das Gebäude. Hier brachen sie weitere Türen und Fenster auf und durchsuchten die verschiedenen Räumlichkeiten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Versuchter Wohnungseinbruch

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 05.03.2022, 16:30 Uhr – Ein unbekannter junger männlicher Täter versuchte am Samstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Er verursachte hierbei 100 Euro Sachschaden.

Der Täter gelangte auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Wohnhauses und versuchte von hier eine Wohnungstür aufzubrechen. Hierbei wurde er von einer Nachbarin der Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete umgehend aus dem Haus. Die Wohnungstür wurde bei dem Ausbruchsversuch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen