Weinheim: Unfallflucht; wurde Verursacher beobachtet? Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Freitag, beschädigte ein unbekannter

Autofahrer/Autofahrerin einen grauen Mercedes der E-Klasse, der zwischen 11.30 –

13.00 Uhr in der Hauptstraße geparkt war.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000.- Euro.

Der Verursacher/Verursacherin klemmte anschließend zwar einen Zettel mit einer

Telefonnummer hinter die Scheibenwischer des Mercedes, allerdings war diese

Nummer nicht vergeben.

Es ist demnach nicht ausgeschlossen, dass der Verursacher/die Verursacherin bei

der Verursachung beobachtet wurde und deshalb den Zettel hinter die

Scheibenwischer klemmte.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen, Zigarettenautomat aufzusprengen- Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen verständigten Zeugen die

Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass zwei Jugendliche einen

Zigarettenautomaten in Hemsbach aufsprengen wollten. Durch den lauten Knall

gegen 6.30 Uhr aufgeschreckt, beobachteten die Zeugen in der

Richard-Wagner-Straße zwei Jugendliche, die offenbar eine Explosion an dem

Zigarettenautomaten herbeigeführt hatten. Der Automat wurde dadurch zwar

beschädigt, jedoch gelang es den Täter nicht, an den Inhalt, Geld und

Zigaretten, zu gelangen. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit nicht

beziffern.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt

Bekleidet mit Jogginghosen

Trugen Jacke bzw. Pullover mit Kapuze, die sie über den Kopf

gezogen hatten

gezogen hatten Einer der Täter soll eine rote Jacke getragen haben

Hatten Umhängetaschen bei sich

Weitere Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlungen – Polizei sucht Geschädigte

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitagmittag, gegen

12:10 Uhr, kam es im Bereich der Carl-Theodor-Straße zu einer sexuellen

Belästigung zum Nachteil einer 16- und einer 18-Jährigen. Der

Gemeindevollzugsdienst der Stadt Schwetzingen hatte die Polizei verständigt.

Laut Zeugenaussagen soll der 45-jährige Beschuldigte sich zudem vor einer

weiteren, noch unbekannten Frau, entblößt haben. Diese hatte die Örtlichkeit vor

Eintreffen der Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Schwetzingen verlassen.

Die Polizei bittet die geschädigte Frau, sowie weitere potentiell Geschädigte,

sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Festnahme nach Diebstahl von Leergut aus Getränkemarkt!

Wiesenbach (ots) – Am Sonntagabend gegen 22 Uhr entwendeten ein 17- und ein

21-jähriger Täter mehrere Kisten Leergut sowie eine gefüllte Getränkekiste von

dem umzäunten Firmengelände eines Getränkehandels In der Au und konnten

festgenommen werden.

Nachdem der Inhaber des Getränkehandels in den letzten Wochen vermehrt das

Fehlen von Leergut feststellte, installierte er ein Überwachungssystem, welches

am Sonntagabend auslöste. Umgehend verständigte er die Polizei. Als die

alarmierten Beamten kurz danach an dem Getränkemarkt eintrafen, konnten sie die

beiden Täter auf frischer Tat antreffen. Die beiden Diebe versuchten noch zu Fuß

vor den Polizisten zu fliehen, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung

festgenommen werden. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen beendet waren,

durften sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls. Ob die Beiden auch für die Diebstähle in den

vergangenen Wochen verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flüchtet – Zeugen gesucht!

Neckargemünd (ots) – Am Freitagmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr

kollidierte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer

auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterbahnhofstraße mit einem dort

abgestellten BMW und flüchtete. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholfahrt endet in Baugerüst

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr kam ein

25-jähriger Mann in der Pfohlhofstraße mit seinem Opel von der Straße ab und

kollidierte mit dem Baugerüst eines Rohbaus. Ein Zeuge, welcher auf den Unfall

aufmerksam geworden war, informierte die Polizei und gab den Beamtinnen und

Beamten eine Personenbeschreibung. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte

der, auf die Beschreibung passende, Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. Die Polizisten stellten bei dem Mann eine deutliche

Alkoholisierung von über 2 Promille fest. Der 25-Jährige räumte schließlich ein,

gefahren zu sein und wurde im Anschluss auf das Polizeirevier gebracht. Dort

wurde ihm eine Blutprobe genommen. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein

abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:30

Uhr, und Samstag, 18:25 Uhr, in der Bgm.-Zahn-Straße. Bislang unbekannte Täter

drangen vermutlich durch die Terrassentür gewaltsam in das Einfamilienhaus ein

und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurde Bargeld, sowie Schmuck im Wert

von über 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Einbrüche am Wochenende – Polizei sucht Zeugen!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag,

10:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, im Forlenweg. Bislang unbekannte Täter

hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier

durchsuchten sie das Erdgeschoss und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von

rund 5.500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Ebenso eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr in

der Rheinstraße. Hier hebelten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür auf

und drangen anschließend gewaltsam in mehrere Kellerräume ein. Entwendet wurde

unter anderem ein Tablet mit Zubehör, diverse Hanteln und eine Dartscheibe. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

BAB 6/Walldorf: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen –

Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf (ots) – Ein 56-jähriger hatte kurz vor dem Kreuz Walldorf den vor ihm

stockenden Verkehr auf der rechten Fahrspur übersehen. Zunächst fuhr er einem

Seat auf, der dadurch auf einen Fiat geschoben wurde und im weiteren Verlauf

noch einen VW beschädigt. Eine 26-jährige Mitfahrerin im Seat und eine

22-Jährige im Fiat wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in Krankenhäuser

eingeliefert. Da auch ein zunächst vorsorglich angeforderter

Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete, wurden die Fahrbahnen kurzzeitig

voll gesperrt. An den Pkw, die alle abgeschleppt werden mussten, entstand ein

Sachschaden von 30.000 Euro.