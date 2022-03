Mannheim-Innenstadt: 29-jähriger Mann nach versuchtem Ladendiebstahl festgenommen.

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen

Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt nach einem versuchten

Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Der Mann wurde in einem Drogeriemarkt im

Quadrat P 3 von Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Parfüms im Wert von

über 600 Euro aus dem Regal entnahm und in die Innentaschen seiner dicken

Winterjacke steckte, sodass diese von außen nicht zu sehen waren. Anschließend

stellte er sich in die Warteschlange, um Waren von geringem Wert zu bezahlen. Er

konnte durch Polizeibeamte noch in der Warteschlange festgenommen werden. Eine

Durchsuchung des Mannes förderte die unauffällig versteckten Parfüms zutage.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: In Mercedes eingebrochen – zwei Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug

konnten am Samstagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt zwei Tatverdächtige

vorläufig festgenommen werden. Das Duo liefen zunächst um einen in der

Heinrich-Lanz-Straße abgestellten Mercedes herum. Eine der beiden Personen nahm

daraufhin einen schweren Standfuß von einem dahinter geparkten Baustellen-Lkw

herunter und schlug damit die hintere Dreieckscheibe auf der Beifahrerseite ein

und wollte gerade das Fahrzeug öffnen. Allerdings hatte ein Anwohner die Männer

beobachtet und rief nun zu den beiden jungen Männern hinunter. Daraufhin ließen

die beiden von der weiteren Tatausführung ab und rannten in Richtung

Reichskanzler-Müller-Straße davon. Dort konnten die beiden 26 und 27 Jahre alten

Männer von einer zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife ausgemacht und

festgenommen werden. Sie wurden zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt

gebracht. Die Durchsuchung ihrer Wohnräume erbrachte lediglich einen fremden

Geldbeutel.

Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf

freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt

dauern an.

Mannheim/BAB 656: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim/BAB 656 (ots) – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte

am Sonntagmittag ein betrunkener Autofahrer auf der A 656 in Fahrtrichtung

Heidelberg. Der Mann war kurz vor 13Uhr mit seinem BMW zunächst auf der B38a in

Richtung Feudenheim unterwegs und wechselte an der Anschlussstelle

Mannheim-Neckarau auf die A656 in Richtung Heidelberg. Auf der

Beschleunigungsspur der A656 kam der nach links von der Fahrbahn ab und

beschädigte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Dabei wurde die Front

seines Fahrzeugs eingedrückt, die Frontscheibe zersplitterte und der Kühlergrill

zerbarst teilweise. Ein Teil des Kühlergrills blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein

Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim

Eintreffen der Beamten hatte sich der Unfallverursacher bereits von der

Örtlichkeit entfernt. Bei dem Fahrzeug sollte es sich um einen schwarzen SUV der

Marke BMW handeln. Die Bruchstücke des aufgefundenen Kühlergrills betätigten die

Aussage. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Eine

sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief zunächst ohne Erfolg.

Kurz nach 16 Uhr jedoch meldeten aufmerksame Zeugen in Wallstadt ein auffälliges

Auto, einen schwarzen BMW X3. Dieses hatte einen weiteren Zusammenstoß im

Elritzenweg verursacht. An dem Fahrzeug war die Frontscheibe zerborsten und

Teile des Kühlergrills fehlten. Die Beschreibung des Fahrers stimmte mit der

Beschreibung des Fahrers des unfallverursachenden BMW auf der A656 überein. Der

67-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte leichte

Verletzungen, die jedoch nicht behandlungsbedürftig waren. Ein Alkoholtest

konnte aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes vor Ort nicht

durchgeführt werden. Auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal gelang dem Mann

schließlich ein Test. Dieser ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Um den Grad

der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des ersten Unfalls auf der Autobahn zu

ermitteln, wurden dem Mann zwei Blutproben mit zeitlichem Abstand entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Mannheim-Seckenheim: Unfall mit verletztem 72-jährigen Fahrradfahrer, unbekannter Fußgänger flüchtet. Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am vergangenen Samstag, kurz nach 12 Uhr überquerte

ein bisher unbekannter Fußgänger den Karolingerweg. Vermutlich übersah er

hierbei einen 72-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Kieselgrund fuhr. Der

Radfahrer versuchte noch dem Fußgänger auszuweichen, stürzte jedoch zu Boden und

verletzte sich am Kopf. Aufgrund seiner Verletzungen kam er anschließend mit

einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ohne seiner

Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, verschwindet der

Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle.

Er wird wie folgt beschrieben:

50 – 55 Jahre alt, circa 175 cm groß, graue Haare mit einem sogenannten

„Igelhaarschnitt“. Süd- bis südosteuropäisches Aussehen. Er trug dunkle

Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203.

9305-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Streit in Straßenbahn endet in Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Nachdem am Freitag, gegen 17:40 Uhr, in einer Straßenbahn der

Linie 4a ein Streit zwischen mehreren Frauen eskalierte, sucht das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die vier Frauen im Alter zwischen 24 und 41 Jahren gerieten aufgrund des Platzes

von zwei mitgeführten Kinderwägen zunächst in einen verbalen Streit. Dieser

endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei

der Beteiligten im Gesicht verletzt wurden. Da der genaue Hergang des Vorfalls

noch nicht abschließend geklärt ist, sucht das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Polizei sucht Besitzer gestohlener Fahrräder

Mannheim-Oststadt (ots) – Nachdem die Polizei in der Nacht zum 03.02.2022 gegen

02:30 Uhr nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zwei

Heranwachsende vorläufig festgenommen hatte (wir berichteten), ist die Polizei

in Mannheim nun auf der Suche nach den Eigentümern zweier entwendeter Fahrräder,

die die beiden Männer mit sich führten. Es handelt sich um ein Mountainbike der

Marke „Bergsteiger“, Typ „Makalu“ in schwarz mit grün/gelben Effekten, sowie ein

Trekkingbike der Marke „Bike Manufaktur“, Typ „Magic Sport“ in schwarz.

Lichtbilder der Fahrräder sind der Pressemeldung beigefügt.

Die ursprüngliche Pressemeldung finden sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5137764

Eigentümer der beiden Fahrräder können sich unter der Rufnummer 0621 718490 an

das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wenden.

Mannheim-Innenstadt/Wohlgelegen: Zwei Autoaufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt/Wohlgelegen (ots) – Am Sonntag wurde zwischen 17:30 Uhr und

21:00 Uhr ein Auto im Quadrat U3 aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen

die hintere Scheibe der Fahrerseite eines KIA ein und entwendeten einen Koffer,

sowie einen Rucksack in dem sich unter anderem ein Laptop befand. Der

Diebstahlschaden beträgt rund 500 Euro.

Ebenso wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr, und Samstag, 05:40 Uhr,

ein Auto in der Weylstraße aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten über

die gewaltsam geöffnete Fahrertür ins Fahrzeuginnere eines Mercedes und

entwendeten Bargeld und diverse persönliche Karten. Der Schaden wird auf rund

2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Mannheim–Neckarstadt, unter der Telefonnummer

0621-33010, oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer

0621-833970, zu melden.