Oberderdingen- 32-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 32 Jahre alter

E-Scooter-Fahrer zu, als er am Montagnachmittag mit seinem Gefährt in

Oberderdingen zu Fall kam.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem Roller auf

dem Radweg in der „Allmend“. Beim Einfahren vom Radweg auf die Fahrbahn übersah

er zunächst den dortigen Fahrzeugverkehr und bremste sein Gefährt stark ab, um

einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge stürzte der 32-Jährige zu Boden

und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst

wurde er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall

entstand am Fahrzeug des Mannes geringer Sachschaden.

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe (KA) Karlsruhe – Versuchte schwere räuberische Erpressung in Supermarkt

Karlsruhe (ots) – Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung wurde

am Samstagabend eine 17 Jahre alte Angestellte eines Supermarktes in der

Hermann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe. Ein in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig

festgenommener 66-jähriger deutscher Tatverdächtiger wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach bisherigem Sachstandstand soll der bereits mehrfach strafrechtlich in

Erscheinung getretene Beschuldigte kurz vor Ladenschließung um 20 Uhr zunächst

diverse Waren auf das Kassenband gelegt und nach Einscannen der Waren und

Nennung des zu zahlenden Kaufpreises durch die Kassiererin unvermittelt ein

Küchenmesser gezogen und die Kassiererin unter Vorhalt des Messers lautstark

aufgefordert haben, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld herauszugeben.

Durch die Rufe des Mannes wurden eine weitere Angestellte des Supermarktes sowie

ein Kunde, der kurz zuvor den Markt betreten hatte, auf den Vorfall aufmerksam

und eilten der Kassiererin zur Hilfe. Der hinzugetretene Kunde soll den

Tatverdächtigen aufgefordert haben, den Markt zu verlassen, was dieser sodann

auch tat. Außerhalb des Supermarktes hielt dieser Kunde sodann zusammen mit

hinzugeeilten Mitarbeitern einer benachbarten Pizzeria den Tatverdächtigen bis

zum Eintreffen der verständigten Polizei fest.

Karlsruhe – Zwei Randalierer in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – Für zwei junge Männer endete die Nacht am frühen Sonntagmorgen

in der Gewahrsamszelle, nachdem sie vor einer Diskothek in der Karlsruher

Innenstadt randaliert hatten.

Bereits gegen 02.30 Uhr erhielt das Duo im Alter von 23 und 24 Jahren zunächst

Platzverweise, da sie sich zuvor offenbar unangemessen verhielten und einen

Flaschensammler aggressiv angingen. Eine halbe Stunde später kehrten die Beiden

jedoch zurück an den Ort des Geschehens und warfen nun mit Flaschen, Dosen und

Steinen um sich. Da sich die beiden Männer auch gegenüber den eingesetzten

Polizeibeamten aggressiv verhielten und sich nicht beruhigen ließen, mussten sie

die restliche Nacht in amtlichem Gewahrsam verbringen.

Philippsburg – Diebe entwenden LKW im Wert von circa 150.000 Euro

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend in

Philippsburg-Rheinsheim eine Zugmaschine samt Anhänger in einem Wert von circa

150.000 Euro.

Die Diebe öffneten hierzu das Fahrerhaus und manipulierten die Telematik sowie

die Ortungsmöglichkeiten am Lkw. Bei der Zugmaschine handelt es sich um einen

DAF Truck, Typ XF 530 FT, amtliches Kennzeichen KA-M 9987, in der Farbe Weiß.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Schmitz Cargobull, ebenfalls in Weiß.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Bruchsal unter

der Telefonnummer 07251/7260 auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Forst – Kollision von drei Pkw – drei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Kreisstraße

3525 in Fahrtrichtung Hambrücken verletzten sich drei Unfallbeteiligte leicht

und es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 42.000 Euro.

Gegen 13:55 Uhr fuhr ein 58-Jähriger die K 3525 entlang und wollte in die

Einmündung Kronauer Allee abfahren. Hinter dem 58-jährigen Autofahrer fuhr eine

68-Jährige. Beide kamen aufgrund des Abbiegevorgangs zum Stillstand. Ein

54-jähriger Pkw-Führer erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr auf das Auto

der 68-Jährigen, welches durch den Aufprall nach vorne geschoben wurde und mit

dem Auto des 58-Jährigen kollidierte. Die drei Fahrzeuge wurden allesamt

erhebliche beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhütten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Samstag und Sonntag machten sich Einbrecher an

insgesamt vier Gartenhütten in einem Kleingartenverein in Beiertheim-Bulach zu

schaffen.

Die unbekannten Täter brachen zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr

in verschlossenen Gartenhütten im Gewann Oberroßweide ein. Nach bisherigen

Erkenntnissen entwendeten die Langfinger ein Laubgebläse im Wert von circa

50,00EUR. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe- Südweststadt unter

Telefon 0721 666 3411 zu melden.

Östringen – In Wohnhaus eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und

21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Joh.-Seb.-Bach-Straße ein. Nach dem Aufhebeln

der Terrassentüre wurden sämtliche Zimmer und Behältnisse durchsucht. Mit Uhren,

Münzen und einer Digitalkamera als Beute konnten die Täter unerkannt flüchten.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer

bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Yorckstraße zu. Der Mann war

kurz vor 02.00 Uhr mit seinem Zweirad von der Sophienstraße in Richtung

Weinbrennerstraße unterwegs. Seinen Einlassungen zufolge fuhr er freihändig,

geriet aufgrund eines heftigen Windstoßes nach rechts und streifte einen am

rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf prallte er dann gegen

einen weiteren geparkten Pkw. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro

geschätzt.

Östringen – Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am

frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Schindelberg zu. Der Mann war

gegen 02.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Schindelberg und der

Kreisstraße 3517 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der

Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und prallte gegen eine Betonwand. Der

Schwerverletzte musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde er in ein

Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird

auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Karlsbad – Geldautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Automatensprengung riss am frühen Montagmorgen Anwohner

in Karlsbad aus dem Schlaf. Bislang unbekannte Täter sprengten einen

Geldautomaten einer Bank und ergriffen anschließend mit einem Auto die Flucht.

Ein Zeuge beobachtete am Montagmorgen, gegen 2.15 Uhr, wie sich drei unbekannte

Männer an einem Geldautomaten in der Langensteinbacher Benzstraße zu schaffen

machten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengte das Trio den Geldautomaten

in die Luft und flüchtete anschließend mit einem hochmotorisierten Fahrzeug.

Mindestens einer der Männer war offenbar bewaffnet.

Der Raum, in dem der Geldautomat stand, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Das Glas der Scheiben war über den Parkplatz verstreut, die Fensterrahmen

teilweise zerborsten. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Welcher

Geldbetrag entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich

gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Dreister Dieb schlägt zweimal innerhalb von zwanzig Minuten zu

Mannheim (ots) – Freitagabend (04. März) hat ein 26-jähriger algerischer

Staatsangehöriger innerhalb von zwanzig Minuten zwei Frauen am Mannheimer

Hauptbahnhof beklaut.

Gegen 20:11 Uhr entwendete der Tatverdächtige den Rucksack der Geschädigten. Die

Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank im Untergeschoss des

Hauptbahnhofs. Die Bundespolizei führte eine Videoauswertung der

Überwachungsanlage des Hauptbahnhofs durch. Dabei waren die Tathandlung und der

Tatverdächtige klar erkennbar. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung konnte der

26-Jährige festgenommen und zur Wache verbracht werden. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

Unmittelbar nach Verlassen der Räumlichkeiten der Bundespolizei entwendete der

Tatverdächtige den Rucksack einer weiteren Frau. Diese befand sich zum

Tatzeitpunkt auf einem Massagesessel in der Haupthalle des Mannheimer

Hauptbahnhofs. Abermals überführte die Videoauswertung den bereits bekannten

26-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Er wurde erneut festgenommen und zur

Wache verbracht.

Nach den jeweiligen Tatbegehungen durchsuchten die Beamten den Tatverdächtigen.

Hierbei fanden sie die persönlichen Gegenstände der Geschädigten auf. Darüber

hinaus fanden die Polizisten Diebesgut, das nicht den Geschädigten gehörte.

Ob und für wie viele weitere Diebstähle der Mann noch verantwortlich ist, ist

Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe hat diese nun wegen Diebstahl aufgenommen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, seine Gepäckstücke

und Wertgegenstände nicht unbeobachtet abzustellen. Bahnhöfe sind beliebte Orte

für Diebstahlshandlungen. Die Täter agieren häufig professionell. Nicht selten

arbeiten diese auch in „Teams“.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Jugendliche legen Gegenstände auf die Gleise und gefährden Zugverkehr

Knittlingen-Kleinvillars (ots) – Samstagnacht (05. März) haben zwei Jugendliche

auf der Strecke von Mannheim nach Kornwestheim am Haltepunkt

Knittlingen-Kleinvillars Gegenstände auf die Gleise gelegt. Ein Güterzug konnte

nicht mehr bremsen und überfuhr diese. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 1 Uhr überfuhr der Triebfahrzeugführer eines Güterzugs am betroffenen

Haltepunkt verschiedene Gegenstände. Der Zug stoppte seine Fahrt. Die Gleise

wurden gesperrt.

Durch die Bundespolizei konnte festgestellt werden, dass es sich bei den

Gegenständen um zwei Verkehrsschilder und einen Streusalzbehälter handelte. Der

Behälter wurde komplett zerstört.

Die jugendlichen Tatverdächtigen konnten in unmittelbarer Nähe auf einer Party

festgestellt werden. Die 15 und 16-jährigen Jungen gaben die Tat zu.

Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es kein Scherz

ist, Hindernisse für Züge zu bereiten. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen

Geschwindigkeiten. Triebfahrzeugführer haben insbesondere bei Dunkelheit kaum

eine Chance, Gegenstände im Gleisbereich zu erkennen. Beim Überfahren können die

Züge entgleisen. Schwere Unfälle sind dabei die Folge. Außerdem können

umstehende Personen von Gegenständen, die durch die Luft fliegen, getroffen und

schwer oder lebensgefährlich verletzt werden.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.

Stutensee- Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter sich

gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Lorenzstraße verschafft. Der hierbei

entstandene Gebäude-/ beziehungsweise Diebstahlsschaden kann noch nicht

beziffert werden.

Nach bisherigem Sachstand verschafften sich die Täter zwischen 02:00 Uhr und

02:06 Uhr Zutritt zu der im Gewerbegebiet Stutensee gelegenen Backstube in dem

sie ein großes Loch in die Außenwand des Gebäudes schlugen. Von der Backstube

gelangten sie über den Verkaufsraum in ein Büro. Um ihr Ziel zu erreichen

öffneten sie alle verschlossenen Türen mit brachialer Gewalt. Anschließend

durchsuchten sie Schränke und Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld in

bislang unbekannter Höhe an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Eindringlinge

vermutlich über ein Fenster aus dem Staub.

Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Gewerbegebiet Stutensee verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.