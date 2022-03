Heidelberg-Altstadt: Unbelehrbarer 30-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Heidelberg-Altstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am vergangenen Samstag erließ das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen wegen Verdachts

des Diebstahls. Der Beschuldigte soll am Freitag, 04.03.2022, gegen 14:20 Uhr in

einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Altstadt ein Paar Laufschuhe zu

entwendet haben. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann die Laufschuhe aus einem

Karton entnahm und dann in seiner Jacke verbarg. Anschließend soll er dann den

Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der vorläufigen

Festnahme des Beschuldigten stellte sich heraus, dass dieser erst wenige Stunden

zuvor aus einer Haftanstalt entlassen worden war, wo er eine

Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt hatte.

Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg setzte den von der

Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Untersuchungshaftbefehl aufgrund von

Fluchtgefahr in Vollzug.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Heidelberg-Altstadt: Weiterer Taschendiebstahl in der Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – An frühen Sonntagmorgen ereigneten sich neben einem

Taschendiebstahl auf Höhe des Theaters (siehe Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5163863) zwei weitere Diebstähle

in der Heidelberger Altstadt. Eine 23-jährige Frau hielt sich gegen 24 Uhr in

der unteren Straße auf und bemerkte beim Eintritt in ein Lokal das Fehlen ihrer

Geldbörse. Gegen 2 Uhr entwendeten zwei Täter einem alkoholisierten Gast in der

Unteren Straße sowohl Mobiltelefon als auch Geldbeutel. Durch das schnelle

Eingreifen eines Zeugen konnten die Täter kurzzeitig gestoppt werden. Sie gaben

das Diebesgut wieder heraus, setzten ihre Flucht danach aber fort. Ein Täter

wird ähnlich beschrieben, wie der Unbekannte am Theater (siehe verlinkte PM). Es

soll sich hierbei um einen 186 cm großen, mit schwarzer Jogginghose und weißem

Strich, schwarze Jacke und graue Kappe gehandelt haben. Von seinem Mittäter ist

bekannt, dass dieser blond gefärbtes Haar hatte. Inwiefern die Taten

zusammenhängen, wird derzeit im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

Hinweise werden unter Tel.: 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte

entgegengenommen.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannter verwickelt Frau in ein Gespräch und bestiehlt sie – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde eine

33-jährige Fußgängerin in der Friedrichstraße auf Höhe des Theaters von einer

ihr unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt. Während der

englischsprachigen Konversation kam der Unbekannte der Frau verdächtig nahe.

Nach dem Gespräch bemerkte die Frau, dass ihr Handy, welches sich kurz zuvor

noch in ihrer Jackentasche befand, fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen

Taschendiebstahls gegen den Verdächtigen. Dieser wird als 185-190 cm groß, ca.

35 Jahre, schlank, dunkle und lockige Haare beschrieben. Außerdem trug der Mann

dunkle Kleidung. Zeugen und weitere Personen, welche in etwa dem gleichen

Zeitraum in der Altstadt oder näheren Umgebung in ein ähnliches Gespräch

verwickelt wurden oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich

telefonisch unter 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.