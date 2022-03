Frankfurt-Bockenheim: Festnahme zweier Einbrecher heute Nacht

Frankfurt (ots) – (ne)Auf frischer Tat sind heute Nacht um 1:30 Uhr zwei

Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Montgolfier-Allee festgenommen

worden.

Ein Bewohner hörte auffällige Geräusche aus dem Kellerbereich und ging von einem

Einbruch aus. Die sofort verständigte Polizei war schnell vor Ort und konnte

zwei junge Männer festnehmen. Die beiden wohnsitzlosen Personen (29 und 41

Jahre) hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft. Ersten

Ermittlungen zufolge machten sie sich an mindesten fünf Kellerparzellen zu

schaffen. Hieraus entwendetes Diebesgut legten sie sich offenbar für den

Abtransport bereit. Bei Eintreffen der Polizei brachen sie ihr Vorhaben ab und

verließen eilig das Wohnhaus. Sodann erfolgte die Festnahme der beiden

mutmaßlichen Einbrecher. Beide Personen hatten unterschiedliche Wertgegenstände,

wie z. B. Schmuck und Mobiltelefone dabei, deren Herkunft unklar ist. Zudem

konnte die Polizei bei beiden kleine Mengen Crack auffinden und ebenfalls

sicherstellen. Die beiden Tatverdächtigen kamen nach Abschluss der Maßnahmen in

eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und werden im Laufe des Tages dem

Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Praunheim: Versuchter Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 06. März 2022, überfiel

ein unbekannter Mann in Praunheim eine Tankstelle. Dieser rechnete jedoch nicht

mit der Gegenwehr eines Mitarbeiters und flüchtete letztlich ohne Beute.

Gegen 22:10 Uhr betrat ein mit einer OP-Maske verhüllter Mann den Verkaufsraum

einer Tankstelle in der Ludwig-Landmann-Straße. Unvermittelt forderte dieser die

Herausgabe von Bargeld. Der zu diesem Zeitpunkt anwesende Angestellte

verweigerte dies jedoch, sodass sich in der Folge ein Gerangel zwischen beiden

entwickelte. Der Unbekannte setzte daraufhin Pfefferspray gegen den Mitarbeiter

ein und konnte sich von diesem losreißen. Schließlich verließ der Angreifer ohne

Beute die Tankstelle und flüchtete von dieser in nördliche Richtung. Die

verständigten Rettungskräfte betreuten später den leichtverletzten Geschädigten

aufgrund der erlittenen Augenreizung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem

Geflüchteten verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 180 bis 185 cm groß, 18 bis 26 Jahre alt, schlank, sportliche

Statur, dunkle Augen, schwarze Augenbrauen, hellbrauner Teint; trug eine

schwarze Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske), schwarze Softshelljacke mit Kapuze,

Jeans; sprach Deutsch ohne Akzent.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder dem bislang

unbekannten Täter werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter

der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Zugbegleiter im Wiesbadener Hauptbahnhof angegriffen

Wiesbaden (ots) – Im Hauptbahnhof Wiesbaden wurde am Samstagabend ein

Zugbegleiter von einem 39-jährigen wohnsitzlosen Mann beleidigt und tätlich

angegriffen, der kurz zuvor bei der Fahrscheinkontrolle im Zug keine Fahrkarte

vorweisen konnte. Wie der Zugbegleiter angab, hätte ihn der Mann zuerst als

Nazischwein beschimpft und im Hauptbahnhof tätlich angegriffen. Hierbei sei er

zu Fall gekommen und sich eine schmerzhafte Schürfwunde zugezogen. Eine Streife

der Bundespolizei brachte den 39-Jährigen zur Wache, wo nach Feststellung der

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung

eingeleitet wurde.

Danach wurde er wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Graffiti-Sprayer festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging

am Sonntagmittag die Meldung eines Lokführers ein, dass er gerade im

Abstellbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes drei Männer dabei beobachten

konnte, wie sie einen dort abgestellten Zug großflächig mit Farbe besprühen. Als

eine Streife der Bundespolizei eintraf, flüchteten die Täter über die Gleise und

dann mit offenbar bereitgestellten Fahrrädern. Bei der anschließenden Verfolgung

konnten die Beamten einen der Täter stellen und festnehmen. Die beiden anderen

konnten bisher auch bei der sofort eingeleiteten Fahndung nicht gestellt werden.

Bis zum Eintreffen der Streife hatten die Drei den abgestellten Zug auf einer

Fläche von rund 40 Quadratmetern mit Farbe besprüht. Die Höhe des Schadens kann

noch nicht beziffert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass seitens der

Deutschen Bahn AG ein erheblicher Arbeitsaufwand zum Reinigen der Wagen

notwendig sein wird. Der festgenommene Täter, ein 22-jähriger Mann aus

Darmstadt, wurde zur Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde. Danach wurde er

wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den zwei noch flüchtigen

Tätern dauern noch an.

Frankfurter im ICE bestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Ein 27-jähriger Frankfurter wurde am Samstag im

Frankfurter Hauptbahnhof Opfer eines Kofferdiebes. Wie der Geschädigte bei der

Bundespolizei angab, hatte er seinen Koffer am Gleis 10 in einem abfahrbereiten

ICE abgestellt, als der noch unbekannte Täter offenbar einen unbeobachteten

Moment ausnutzte, um den Koffer zu entwenden. Trotz einer Absuche des

Hauptbahnhofes blieb der Koffer, in dem sich neben hochwertigen Kleidungstücken

auch elektronische Geräte im Wert von etwa 3000 Euro befanden, verschwunden.

Eine Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Bundespolizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen

Gernsheim/Kreis Groß Gerau (ots) – Am 13. Dezember 2021 ereignete sich im

Bereich des Bahnhofes Gernsheim ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr,

bei dem unbekannte Täter Betonstücke auf die Gleise gelegt hatten und ein ICE

diese überfuhr.

Auszüge der Pressemitteilung vom 14.12.2021 der Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main – unbekannte Täter haben am Montagabend(13.12.2021) vor dem

Bahnhof Gernsheim mehrere Betonbrocken auf die Schienen gelegt. Gegen 19 Uhr

fuhr der ICE 274 in den Bereich ein und überfuhr die etwa 30x25cm großen

Betonstücke. Als der Lokführer einen Schlag an der Lok verspürte und er nicht

abschätzen konnten, was der Zug gerade überfahren hatte, leitete er eine

Notbremsung ein. Als der Zug unmittelbar vor dem Bahnhof Gernsheim zum Stehen

kam und der Lokführer den Zug überprüfte, stellte er fest, dass mehrere

Betonbrocken überfahren wurden. Da es hierbei auch zu Beschädigungen am Zug kam,

war eine Weiterfahrt in Richtung Frankfurt am Main nicht mehr möglich.-

Zu den noch andauernden Ermittlungen sucht die Bundespolizei und die

Staatsanwaltschaft Darmstadt weiterhin nach Zeugen. Personen die am 13. Dezember

2021, gegen 19 Uhr, im Bereich des Bahnhofes Gernsheim Beobachtungen gemacht

haben, die in Verbindung mit dem gefährlichen Eingriff stehen könnten, werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.