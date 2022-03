Korbach: Die Polizei-News

3 Bienenvölker im Kurpark gestohlen – Hinweise erbeten

Bad Wildungen (ots) – Auf Bienen hatten es Unbekannte in der Nacht vom Sonntag 27.02.2022 auf Montag 28.02.2022 abgesehen. Die unbekannten Täter entwendeten 3 Bienenkästen, sogenannte Beuten, die im Kurpark zwischen Waldkindergarten und Wandelhalle standen. Die Beuten haben eine Größe von jeweils etwa 40x50x70 Zentimetern und ein Gesamtgewicht von über 100 Kilogramm.

Aufgrund der Größe und des Gewichts ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden beträgt etwa 1.800 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Auto auf Parkdeck beschädigt

Frankenberg (ots) – Am Sonntagmorgen 06.03.2022 meldete der Halter eines grauen VW Golf bei der Polizei, dass ein Unbekannter die Motorhaube seines Autos zerkratzt hat. Bei der Anzeigenerstattung war er sich sicher, dass sein Auto nur am Freitag (4. März) zwischen 18.00 und 19.00 Uhr auf dem Parkdeck des “Frankenberger Tor” beschädigt worden sein kann. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

