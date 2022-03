Altpapiercontainer, mobile Toilette und VW Caddy in Brand gesetzt

Kassel-Süd (ots) – Mehrere Altpapiercontainer, eine Dixi-Toilette und ein VW Caddy sind am Wochenende in der Kasseler Südstadt an verschiedenen Stellen in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Ob die Brände auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang nicht geklärt.

Zunächst waren Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag 06.03.2022 gegen 23:30 Uhr in die Frankfurter Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße, gerufen worden, weil dort zwei Altpapiertonnen brannten. Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatten Unbekannte die Container angezündet, die dadurch nahezu vollständig zerstört wurden.

Am gestrigen Sonntagabend gingen dann gegen 22:25 Uhr die Meldungen über einen brennenden Papiercontainer im Philosophenweg/ Ecke Heckerstraße sowie die im Vollbrand stehende Dixi-Toilette in der dortigen Unterführung ein. Nur 10 Minuten später folgten weitere Brände im Bereich Heckerstraße / Ecke Frans-Hals-Straße. Dort waren vier Mülltonnen durch die mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer zerstört worden. Ein unmittelbar neben den im Vollbrand stehenden Containern geparkter VW Caddy konnte zwar noch weggefahren werden, dennoch entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

43-Jähriger in Regionalbahn mit Waffe bedroht

Fulda (ots) – Ein bislang Unbekannter soll am vergangenen Samstagabend (5.3.) in einem Regionalexpress im Bahnhof Fulda einen Reisenden mit einer Waffe bedroht haben. Nach Auskunft eines Zeugen sei der Mann gegen 10 Uhr in Begleitung einer ebenfalls noch unbekannten Frau gewesen. Der Mann hätte mit der Waffe hantiert und dabei einen 43-Jährigen aus Fulda bedroht.

Anschließend sei der Unbekannte verschwunden. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Beamten des Bundespolizeirevier Fulda blieben erfolglos.

Personenbeschreibung:

Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine helle Hautfarbe, einen ungepflegten Haarschnitt und trug eine Brille. Bekleidet war der Mann mit einem roten Pullover, einer blauen Jeans, hellen Sportschuhen, einer schwarzen Kapuzenjacke mit Emblemen auf dem linken Ärmel sowie einem kleinen, roten Schild im vorderen, unteren Bereich. Dazu trug er eine Basecap in brauner Camouflage-Optik und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Seine ebenfalls unbekannte Begleiterin hatte längere, braune Haare gehabt. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Mantel, einem hellblauen Pullover, einer dunklen glänzenden Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Musterung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Vorfall beziehungsweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de melden.

Wohnungseinbruch in Niederkaufungen – Kripo sucht Zeugen

Kaufungen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag 04.03.2022 in ein Einfamilienhaus in der Walburger Straße in Niederkaufungen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus nach Wertsachen gesucht, aber offenbar nichts entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 20:00 Uhr in Abwesenheit der Bewohner ereignet. Die Täter waren über die Terrassentür in das Haus eingebrochen und hatten anschließend in mehreren Räumen nach Wertgegenständen gesucht. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Walburger Straße oder angrenzenden Straßen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

