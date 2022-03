Neustadt: KURPFALZ-KONZERTE –  BALLETTABEND  am 11. und 12. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Kammermusik, Sinfoniekonzert, Oper, Ballett – auch in der aktuellen Saison präsentieren Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Rahmen der Kurpfalzkonzerte eine große Programmvielfalt mit Werken von Klassik bis Moderne. Vielseitige Unterhaltung für kleines Geld – ein Kulturangebot mit ganz besonderem Flair.

Die Akademie des Tanzes präsentiert nach über 2 Jahren ohne Ballettabend an den zwei Ballettabenden am Fr, 11.03. und Sa, 12.03.22 ein gemischtes Programm: eine Reise durch die Geschichte des europäischen Bühnentanzes, beginnend in Russland mit Choreographien von Marius Petipa und LevIvanov bis zu zeitgenössischen Werken von William Forsythe sowie Kinsun Chan und Ken Ossola. Letzterer kreierte während der Pandemie und allen dazugehörigen Einschränkungen seine Choreographie mittels Videokonferenzen. Ein Procedere, dass uns vor neue Herausforderungen stellte, die die junge Tänzer*innengeneration aber gut meistert.

Beliebte Stücke des klassischen Balletts wie dem pas de trois aus Schwanensee oder den Polowetzer Tänzen aus der Oper Prinz Igor erlauben es den Studierenden nicht nur sich in traditioneller Tanztechnik zu schulen, sondern Narrative, stereotypisierte Darstellungen und Positionierungen einer längst vergangenen Epoche zu reflektieren. Sich sowohl mit überlieferten Ästhetiken als auch mit zeitgenössischer Formensprache auseinanderzusetzen erlaubt es den jungen Künstler*innen von morgen eigene Positionen zu beziehen und auch für den Tanz neue Wege zu gehen.

„Es bedeutet uns viel, dass auch Sie als Publikum, die Akademie des Tanzes Mannheim dabei begleiten alte und neue Wege zu beschreiten und die Entwicklung des Tanzes heute mitverfolgen.“ (Prof. Agnés Noltenius, Leitung der Akademie des Tanzes)

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

KURPFALZ-KONZERTE BALLETTABEND

Fr, 11.03.2022 | 18 Uhr (Verschiebung von Mi, 02.02.2022)

Sa, 12.03.2022 | 18 Uhr (Verschiebung von Do, 03.02.2022)

Saalbau Neustadt an der Weinstraße (Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt)

Einlass: 17:15 Uhr | Beginn: 18 Uhr

Karten (10€ | 5€ erm.) sind online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Tourist-Information Maikammer, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße) erhältlich.

Gemeinsam Sicher

Alle aktuellen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen unter www.neustadt.eu/Karten-Informationen.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen vorbehalten.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.