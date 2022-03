Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kind nach Auffahrunfall leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am Nachmittag des gestrigen Samstags, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall. Verkehrsbedingt musste ein 37-jähriger Mann an der Einmündung zu Pfeffingen abbremsen. Eine 55-jährige Frau aus Birkenheide konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem vor ihr fahrenden PKW auf. Auf der Rückbank des Mannes saß sein 7-jähriger Sohn, der nach dem Aufprall leichte Schmerzen an der rechten Schulter und der linken Hüfte verspürte. Der Junge musste glücklicherweise an der Unfallstelle nicht medizinisch versorgt werden.

Es entstand zudem ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren, wegen fahrlässiger Körperverletzung, eingeleitet.

Freinsheim: Wiese angezündet

