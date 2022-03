Betrunkener Rollerfahrer wird gestellt

Worms – Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 17:20 Uhr, wird der Polizei durch

aufmerksame Passanten ein offensichtlich betrunkener Mann gemeldet, welcher im

Begriff sei, mit seinem Motorroller von einem Parkplatz eines Supermarktes in

der Alzeyer Straße wegzufahren. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten fährt der

46 Jahre alte Mann aus Lampertheim schließlich los in Richtung

Worms-Pfeddersheim. Nach einer kurzen Fahndung kann der Fahrer durch die Beamten

einige Straßen weiter in der Herrngasse festgestellt und kontrolliert werden. Da

der Roller des Mannes Beschädigungen aufweist, besteht die Möglichkeit, dass er

auf seiner Fahrt auch andere Fahrzeuge beschädigt haben könnte. Bei einer

Absuche des Nahbereichs können durch die Beamten jedoch keine frischen

Unfallschäden an parkenden PKW festgestellt werden. Aufgrund seiner

Alkoholisierung wird ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Im Anschluss wird der Mann aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen und tritt den Heimweg an. Sollten Sie

Beobachtungen gemacht haben, die auf einen Unfall des Motorrollerfahrers

hindeuten, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Fahrzeugbrand

Worms – Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 02:14 Uhr sind Polizei und

Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand nach Worms in die Rheinstraße, im Bereich der

Rheinpromenade, gerufen worden. Dort stand ein geparkter Transporter in Flammen.

Obwohl der Brand durch die Berufsfeuerwehr Worms zügig gelöscht werden konnte,

wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Nach erster Einschätzung geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die

Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.