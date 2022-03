Sachbeschädigung an Wohnmobil

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum 01.03. – 03.03.22 im Bereich der Mörscher Straße 66 ein dort abgestelltes Wohnmobil mit Farbe. Zudem beschädigten sie einen Außenspiegel und ein Türschloss des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf rund 1.000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und insgesamt 7 Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 7 Verletzten aus 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am gestrigen Freitag (04.03.2022) gegen 13:00 Uhr auf der L 523 in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim im Bereich der Auffahrt auf die BAB 6. Ein schwarzer Mercedes, ein silberner Audi und ein schwarzer Opel befuhren in dieser Reihenfolge die L 523. Der Mercedes und der Audi mussten in Höhe der Auffahrt dann verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was durch den 42-jährigen Fahrer des Opels offensichtlich übersehen wurde, so dass er ungebremst in das Heck des Audi´s fuhr. Dieser wiederum wurde dann auf den Mercedes geschoben. Die Insassen aller Fahrzeuge, fünf Erwachsene und zwei Kinder erlitten Schleudertraumas, ein Kind und ein Erwachsener zusätzlich Verletzungen im Bereich des Gesichts und der Zähne. Alle wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf Grund kurzzeitiger Sperrungen, gerade während der Abschleppmaßnahmen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte bei rund 36.000 Euro liegen.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ohne gültiges Versicherungskennzeichen war ein 22-jähriger aus Frankenthal am 04.03.2022 gegen 13:00 Uhr im Petersgartenweg mit seinem E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeug) unterwegs, als er einer Polizeistreife auffiel. Der Fahrer wurden angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Seit dem 01.03. hat ein neues Versicherungsjahr begonnen, was der Fahrer offenbar vergessen hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Wer ein Fahrzeug / Kraftfahrzeug benutzt, welches mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein muss, dieser braucht seit Beginn des neuen Versicherungsjahres zum 01.03.2022 ein aktuelles Kennzeichen der Farbe GRÜN.

Verkehrsunsicheres Fahrzeug

Am 04.03.2022 gegen 08:20 Uhr wurde ein IVECO Kleintransporter in der Ludwigshafener Straße durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 48-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg war nicht angegurtet, zudem wies das Fahrzeug verschiedene erhebliche technische Mängel auf – unter anderem war keine der Bremsleuchten funktionsfähig. Durch die vorgelegte Bescheinigung einer Prüfstelle über die Nichtzuteilung der Hauptuntersuchungsplakette wurden zudem weitere relevante Mängel bekannt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.