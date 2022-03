Bellheim/Kuhardt – Zwei Einbrüche in zwei Häuser

Am gestrigen Nachmittag bzw. Abend brachen bisher unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Bellheim und Kuhardt ein. Im Ginsterweg in Bellheim gelangten unbekannte Täter über ein Terrassenfenster in das Anwesen und durchwühlten alle Zimmer und Schränke. In dem Zeitraum zwischen 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Balkontür eines Hauses im Südring in Kuhardt auf und betraten dieses. Im Anwesen durchsuchten die Täter nicht alle Zimmer, da sie vermutlich bei der Tatausführung gestört wurden. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen in beiden Anwesen Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet alle Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Germersheim – Nichteinhaltung eines Platzverweises endet in Polizeizelle

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Josef-Probst-Straße in Germersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei 14-jährigen Jugendlichen und einem 39-Jährigen Mann. Bei der Auseinandersetzung soll der 39-Jährige einen der Jugendlichen in den Rücken getreten haben, der hierdurch leicht verletzt wurde. Allen Personen wurde nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt. Da der 39-Jährige trotz des ausgesprochenen Platzverweise gegen 20 Uhr wieder auf das Tankstellengelände kam und wieder laut herumschrie, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme war der 39-Jährige zudem stark betrunken. Einen Atemalkoholtest wollte er jedoch nicht durchführen.

Lingenfeld – Spielen im Freien erweckt Aufsehen

Gestern Nachmittag wurde der Polizei Germersheim eine vermummte Person in der Schillerstraße in Lingenfeld gemeldet, die eine silberne Pistole mit sich führen würde. Vor Ort wurden ein 12- und 14-jähriger Junge angetroffen, die jeweils eine Pistole in ihrer Hand hielten. Bei einer Überprüfung der Pistolen konnte festgestellt werden, dass es sich jeweils um sogenannte Soft-Air-Pistolen handelte, die einer „echten“ Waffe zum Verwechseln ähnlich sahen. Kurze Zeit später kam die Mutter des 12-Jährigen hinzu und teilte mit, dass es sich bei der Pistole um ein Geburtstagsgeschenk handelt und die Kinder mit den Pistolen im Freien spielen wollten, da ihnen das gegenseitige Beschießen in den eigenen vier Wänden auf Dauer sehr wehtat. Die beiden Pistolen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben und mit allen Beteiligten wurde ein eindringliches Gespräch geführt.

L 540 bei Jockgrim: Autofahrt endet in Wasserauffangbecken

Ein 42- jähriger Mann aus Jockgrim befuhr mit seinem Mercedes die L540 von Jockgrim in Fahrtrichtung Wörth. Nachdem er an der Einmündung zur K 10 über eine Verkehrsinsel fuhr, kam sein Auto in einem Wasserauffangbecken stark beschädigt zum Stehen. Die Unfallursache dürfte hier in der Kombination verschiedener Faktoren zu suchen sein. Die festgestellten 4,47 Promille Atemalkohol, überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtvorliegen einer Fahrerlaubnis haben zu diesem Verkehrsunfall sicherlich beigetragen. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht.

Wörth am Rhein: Keine Fahrerlaubnis, dafür Drogen

Am 06.03.2022 kurz nach Mitternacht wurde ein 25-jähriger Autofahrer aus Kandel in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der junge Mann nicht, dafür konnten die Polizeibeamten feststellen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Zu guter Letzt konnten bei ihm und seinem 17-jährigen Beifahrer jeweils geringe Mengen an Cannabis festgestellt werden. Die Fahrt war somit beendet und nach einer Blutentnahme entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lingenfeld – Schlägerei zwischen drei jungen Männern

Gestern Abend wurde ein 18-jähriger Mann durch zwei junge Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Robertsauer Straße in Lingenfeld leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr kam es zwischen den drei jungen Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dahin gehend ausartete, dass ein 17-jähriger Jugendlicher dem 18-jährigen Geschädigten eine Glasflasche gegen den Kopf schlagen wollte. Da der 18-Jährige diesem Schlag ausweichen konnte, streifte die Glasflasche sein Gesicht nur leicht. Bei dem Ausweichmanöver fiel der 18-jährige Geschädigte auf den Boden, wo er durch den anderen Täter gegen den Kopf getreten wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung und konnten nicht mehr angetroffen werden. Der 18-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht und konnte nach einer ersten medizinischen Untersuchung wieder nach Hause. Von den beiden Tätern ist lediglich ein Täter namentlich bekannt. Der zweite ist bisher noch unbekannt. Die Polizei Germersheim bittet alle Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Germersheim – mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Am gestrigen Vormittag wurden im Stadtgebiet Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen waren insgesamt 26 Verkehrsteilnehmer nicht angegurtet und wurden dementsprechend ordnungswidrig verwarnt. Weiterhin wurden drei Fahrzeugführer bei der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt erwischt. Gegen die drei Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zur Folge hat. Bei einem Fahrzeug war die fällige Hauptuntersuchung abgelaufen und bei weiteren sechs Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Hagenbach: Flucht über Hausdach

Der Inhaber eines Getränkemarktes verständigte am Morgen des 04.03.22 die Polizei, da er einen Einbrecher in seinen Geschäftsräumen entdeckt hätte. Nun sei der Mann über das Dach geflüchtet. Die Polizeistreife konnte den Flüchtenden im Rahmen der Fahndung festnehmen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus dem benachbarten Neuburg am Rhein. Entwendet wurden nichts, allerdings wurden aufgrund des Fluchtversuches Teile des Daches beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wörth am Rhein: Unfall im Einmündungsbereich

Ein 42- jähriger Autofahrer aus Wörth stand am Freitag gegen 07:50 Uhr im Einmündungsbereich im Bödel/Hanns-Martin-Schleyer Straße. Er rutschte mit dem Fuß von der Kupplung, so dass er einige Meter vorwärtsfuhr. Hier kam es dann mit einem querenden Fiat zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Feuerwehr Wörth rückt aus

Wegen einer leichten Rauchentwicklung, welche aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße austrat, musste die Freiwillige Feuerwehr Wörth am heutigen Tage, um 16:45 Uhr, ausrücken. Nach einiger Suche konnte schließlich die Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Wohl während Handwerksarbeiten war unbemerkt ein Schweißfunke in eine Dehnfuge übergesprungen, welche zusätzlich mit Dämmwolle gefüllt war. Diese entzündete sich und begann zu glimmen, was später zu der festgestellten Rauchentwicklung führte. Eine Gefahr für die Hausbewohner bestand nicht, ein Schaden an der Gebäudesubstanz entstand nach erster Einschätzung ebenfalls nicht. Die Schätzung des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch aus. Die Freiwillige Feuerwehr Wörth befand sich mit 8 Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls waren eine RTW-Besatzung und eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Wörth eingesetzt.