In Folge eines Verkehrsunfalls leichtverletzt

Ludwigshafen

Am Freitag, den 04.03.2022, gegen 11:15 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem PKW die Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen in Fahrtrichtung Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 19-Jährige mit ihrem E-Scooter den Fahrradweg der Bruchwiesenstraße parallel zur PKW-Fahrerin. Auf Höhe eines Möbelgeschäfts bog die 34-Jährige mit ihrem PKW nach rechts auf dessen Gelände ab und übersah hierbei die Fahrerin des E-Scooters. Durch den Zusammenstoß erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen am linken Bein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf McDonalds Parkplatz

Ludwigshafen-Rheingönheim

Am Samstagnachmittag wurde gegen 16 Uhr ein Motorrad auf dem Parkplatz des McDonalds im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim beschädigt. Das Motorrad der Marke Kawasaki habe in einer Parklücke geparkt gestanden, als es mutmaßlich durch einen anderen Pkw touchiert und dadurch umgeworfen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne den Unfall zu melden. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122)

Diebstahl von Tasche

Ludwigshafen-City

Am Samstagvormittag wurde ein 90-Jähriger in der Ludwigshafener Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Der Mann hatte seine mitgeführte Tasche beim Einkauf in einem Supermarkt unbeaufsichtigt in seinem Rollator liegen gelassen. Der unbeobachtete Moment wurde durch einen unbekannten Täter genutzt und die Tasche entwendet. Es wird darauf hingewiesen insbesondere Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen und nach Möglichkeit geschlossen am Körper zu tragen. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

Gewässerverunreinigung beim Umschlag von Gefahrgut

Ludwigshafen

Am 04.03.2022 kam es gegen 22.00 Uhr auf dem Stromhafen der BASF bei einem Beladevorgang eines Tankschiffes zu einem Produktaustritt vom Schiff in den Rhein. Bei dem Vorfall traten nach ersten Schätzungen mindestens 600 Kilogramm Propionsäure aus.

Propionsäure ist schwach wassergefährdend und leicht biologisch abbaubar. Aufgrund der Verdünnung ist von keiner Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ludwigshafen-Mitte – Mann landet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen

Am Samstag, den 05.03.2022, gegen 02:45 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann zunächst eine Warnbake an der Baustelle eines ehemaligen Kaufhauses in der Wredestraße in Ludwigshafen am Rhein. Nachdem der junge Mann durch zivile Kräfte der Polizei nur wenige Meter entfernt gestellt werden konnte, reagierte dieser umgehend verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Weiterhin widersetzte er sich den Anweisungen der Polizei, unterschritt trotz mehrfacher Aufforderung immer wieder den Mindestabstand und wurde in der Folge für den Rest der Nacht dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Beleidigung wurde eingeleitet.

Ludwigshafen-Mitte – Streit endet im Krankenhaus

Ludwigshafen

Am Samstag, den 05.03.2022, gegen 01:15 Uhr entwickelte sich in einer Diskothek im Innenstadtbereich ein Streitgespräch zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 22 Jahren. Dieser Streit eskalierte derart, dass der 19-Jährige eine Glasflasche ergriff und mit dieser mehrfach auf den Kopf seines Gegenübers schlug. Der 22-Jährige erlitt hierdurch eine stark blutende Kopfplatzwunde, weshalb er durch hinzugezogene Rettungskräfte umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Der Täter wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Beamten der Örtlichkeit verwiesen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.