Trickbetrug, Vortäuschen einer Notlage

Schifferstadt – Am 05. März gegen 16:15 Uhr wurde die Geschädigte zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim an der dortigen Auffahrt zur Autobahn von dem Fahrer eines vermeintlichen Pannenfahrzeuges (BMW mit ausländischem Kennzeichen) durch Handzeichen zum Anhalten gebracht. Dieser schilderte der Geschädigten eine Notlage und bat sie um Geld für Benzin. Daraufhin fuhr man gemeinsam zur Tankstelle und die Geschädigte bezahlte den gesamten Tankvorgang des Unbekannten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die von dem Unbekannten hinterlassene Telefonnummer nicht existiert. Aufgrund der hinlänglich bekannten Vorgehensweise muss von einem Betrug ausgegangen werden.

Sachbeschädigung

Böhl-Iggelheim – Unbekannter Täter bewarfen in der Nacht vom 04. auf den 05. März einen geparkten PKW sowie die Fassade eines Hauses in der Langgasse mit mehreren rohen Eiern, wodurch Sachschaden entstanden ist. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Dudenhofen – Am Sonntag den 06.03.20222 gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner, dass Jugendliche in der Mozartstraße in Dudenhofen Außenspiegel an parkenden Pkw abtreten würden. Die alkoholisierten Jugendlichen konnten schließlich durch die eingesetzten Beamten kontrolliert und als Täter identifiziert werden. Durch die Beamten konnte bei Nachschau lediglich an einem Pkw ein Schaden festgestellt werden. Die Polizei bittet demnach weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 06232/137-0 telefonisch oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Verlorener Farbeimer verschmutzt Straße

Bobenheim-Roxheim – Ein Autofahrer meldete am gestrigen Samstag (05.03.2022) gegen 11:20 Uhr, dass in der Feilitzschstraße in Bobenheim-Roxheim massive Verschmutzungen durch weiße Farbe wären. Vor Ort konnten durch die Streife deutliche Fahrspuren weißer Farbe festgestellt werden, welche jedoch bereits getrocknet waren. Lediglich ein großer dickschichtiger Fleck war noch vorhanden. Dank der freundlichen Unterstützung eines Anwohners wurde dieser mit Sand abgebunden. Durch eine vorbeifahrende Autofahrerin wurde bekannt, dass diese gestern (04.03.2022) an besagter Stelle gegen 20 Uhr einen männlichen Radfahrer beobachtet habe, welchem der Farbeimer aus seinem Fahrradkorb fiel. Darauf angesprochen sammelte er lediglich seiner Eimerreste ein und fuhr davon.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lambsheim – Wie die Geschädigten am Morgen auf Grund ihrer hausinternen Überwachungstechnik feststellen konnten versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 04.03. auf den 05.03.2022 gegen 02:28 Uhr in ihr Wohnhaus in der Maxdorfer Straße einzudringen. Vermutlich zwei Täter betraten das Grundstück und versuchten eine Zugangstür zum Haus zu öffnen. Da zum gleichen Zeitpunkt im Haus jemand das Bad aufsuchte und dadurch Licht anging, dürften die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Führer eines Kleinbusses unter Alkoholeinfluss

Harthausen – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete in der Nacht vom 04.03.2022 auf den 05.03.2022 einen schlangenlinienfahrenden Kleinbus zwischen Schwegenheim und Harthausen. Der Kleinbus konnte hieraufhin durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss stand, weshalb ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.