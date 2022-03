Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte und Microsoft-Mitarbeiter

Zum wiederholten Male kam es am Samstag (05.03.22) im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte und angebliche Microsoft-Mitarbeiter. Die Masche ist immer gleich; den Angerufenen werden falsche Tatsachen vorgespielt, um sie am Ende finanziell zu schädigen.

Die Polizeiinspektion Edenkoben rät: bleiben Sie wachsam und lassen Sie sich nicht verunsichern. Leisten Sie keine Zahlungen an unbekannte Personen und gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihren Computer. Im Zweifelsfall halten Sie zunächst Rücksprache mit Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle und nötigenfalls mit einem tatsächlichen Computerfachmann.

„Feuriges Essen“ löst Großeinsatz aus

Edenkoben

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Freitag (05.03.22) gegen 09:50 Uhr in der Spitalstraße in Edenkoben. Zuvor hatte die Brandmeldeanlage eines dortigen Wohnkomplexes Alarm geschlagen. Als Ursache konnte schnell angebranntes Essen auf dem Herd ermittelt werden. Verletzt wurde in Folge der Rauchentwicklung glücklicherweise niemand. Ob es sich beim zubereiteten Essen möglicherweise um ein „feurig scharfes Chili“ oder ähnliches handelte, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Polizeieinsatz in Sankt Martin

Sankt Martin

Am Abend des 05.03.22 kam es in Sankt Martin ab 20:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Bezug auf Eigentumskriminalität. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde hierbei für Suchmaßnahmen auch ein Polizeihubschrauber herangezogen. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Wir bedanken uns für das Verständnis der Anwohner und bitten darum, vorliegend von weiteren Anfragen abzusehen.

Essingen – Verkehrsunfall mit Personenschaden, 05.03.22, 20.30 Uhr

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum SÜW fuhr in den Kreisverkehr auf der B272 von Landau kommend ein. Hierbei übersah sie den bevorrechtigen 16-jährigen Kleinkraftradfahrer, der den Kreisverkehr von Essingen kommend befuhr. Durch die Kollision stürzte dieser und verletzte sich leicht (Schürfwunden an beiden Knien und Kopfschmerzen). An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (ca. 1.500 Euro Gesamtschaden). Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

Vermutlich mit hohem Sachschaden vom Unfallort geflüchtet

Göcklingen

Erheblichen Sachschaden dürfte der Unfallverursacher erlitten haben, als er am 05.03.2022 zwischen 0:00 Uhr und 7:15 Uhr auf der B 48, von Eschbach kommend in Richtung Klingenmünster fuhr und vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Fahrbahtrennerschild kollidierte. Dieses wurde durch den Aufprall aus der einbetonierten Verankerung gerissen. Am PKW des Unfallverursachers dürfte erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront entstanden sein. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadberzabern@polizei.rlp.de entgegen

Randalierer unterwegs

Edenkoben

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04. – 05.03.22) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich von Edenkoben. So wurden zwei Schaufenster von Ladengeschäften in der Tanzstraße und in der Weinstraße mit größeren Steinen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5.000 EUR. Zudem wurde der Schachtdeckel eines Straßenablaufs herausgehoben. Dieser wurde glücklicherweise durch einen Passanten wieder an seinen angestammten Platz verbracht, bevor etwas passieren konnte.

Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung auf der L507

Edesheim

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit vorangegangener Nötigung kam es am Freitag (04.03.) gegen 19 Uhr zwischen Edesheim und Großfischlingen. Zuvor war ein 69-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Kandel mit seinem PKW auf der L507 in Richtung Großfischlingen unterwegs, als er durch einen anderen Autofahrer in einem roten Audi A3 durch dichtes Auffahren genötigt wurde. Nach der Brücke über die A65 überholte der Autofahrer schließlich trotz Gegenverkehrs, sodass der 69-Jährige stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Zeugen, die Angaben zur Situation machen können – insbesondere mögliche Fahrer des Gegenverkehrs – werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 / 9550 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Edesheim

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer kam es am Freitag (04.03.) gegen 14:00 Uhr. Zuvor hatte der 57-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben die K31 zwischen Edesheim und Edenkoben befahren. Als der Rollerfahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, wurde er von einem gerade überholenden PKW touchiert und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen am Ellbogen zu, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Gegen den Rollerfahrer und gegen die 50-jährige Autofahrerin aus Meckenheim (NRW) wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.