Sachbeschädigung durch Graffiti

Kusel (ots) – Die Polizei Kusel sucht Zeugen, weil unbekannte Personen an einem

Gebäude in der Marktstraße 2 sogenannte „Tags“ mit gelber Sprühfarbe auf einer

Scheibe und an einer Haustür hinterließen und dadurch Sachschaden verursachten.

Zeugen die am Donnerstag den 03.03.2022; 17:00 Uhr bis Freitag den 04.03.2022;

10:30 Uhr verdächtige Beobachtungen oder Hinweise auf einen Täter geben können,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an

piku-sel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.|pikus

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kusel (ots) – Am gestrigen Freitag, den 04.03.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der

Industriestraße in Höhe der Zufahrt zum LIDL-Markt zu einem Verkehrsunfall. Die

59-Jährige Fahrzeugführerin wollte vom Parkplatz nach links in die

Industriestraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden 69-Jährigen

Fahrzeugführer. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des 69-Jährigen ins

Schleudern und kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab. Bei dem Zusammenstoß

wurde der 69-Jährige Unfallbeteiligte leichtverletzt. Dieser wurde durch den

bereits vor Ort eingetroffen Rettungswagen medizinisch versorgt. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 14000,-EUR. |pikus

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kusel (ots) – Am Samstagmorgen den 05.03.2022 gegen 04:30 Uhr verursachte ein

23-Jähriger Fahrzeugführer in der Trierer Straße, Höhe der Volksbank, einen

Verkehrsunfall. Dieser stieß, infolge Alkoholeinflusses, mit einem dort

ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug zusammen. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 7000,-EUR. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert

von 1,24 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen.

Gegen den 23-Jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der

Führerschein einbehalten. |pikus

Leitpfosten entfernt

Schweisweiler(Donnersbergkreis) (ots) – An der B48 zwischen Schweisweiler und

Imsweiler werden durch unbekannte Täter mehrere Leitposten entfernt. Wie die

Polizei feststellte, wurden insgesamt 30 Leitpfosten an der Bundesstraße durch

den oder die Täter aus dem Boden gezogen und auf die Grünfläche neben der

Fahrbahn geworfen. Ob ein größerer Schaden entstanden ist, konnte abschließend

noch nicht gesagt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Fahrzeug kollidiert mit Mauer

Bayerfeld-Steckweiler (ots) – Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person

kommt es am frühen Sonntagmorgen auf der B48. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr

der 22-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto die Hauptstraße in

Bayerfeld-Steckweiler in Richtung Rockenhausen. Der junge Mann gibt an, dass ihm

in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen sei, weshalb

er ausweichen musste. Die Fahrt endete schließlich neben der Straße an einer

Mauer. Die davor befindliche Straßenlaterne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft

gezogen Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und zur weiteren

Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Das entgegenkommende Fahrzeug flüchtete von

der Unfallstelle. Zu diesem liegen derzeit leider keine weiteren Hinweise vor.

Zeugen des Unfalls werden daher gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 in Verbindung zu setzen.

|pirok