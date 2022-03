Karlsruhe – Umgekippter Lkw ohne Verletzte sorgt für aufwendige Bergungsarbeiten auf der Autobahn A 5

Karlsruhe (ots) – Ein mit Gemüse beladener Sattelzug kam am Sonntagmorgen in

Höhe von Ettlingen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab

und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 53 Jahre alte Fahrer sowie sein

45-jähriger Beifahrer konnten unverletzt aus dem auf dem Standstreifen liegenden

Lkw herausklettern. Da der umgekippte Sattelzug komplett mit Gemüsekisten

beladen war, mussten diese zunächst per Hand aufwendig ausgeräumt werden, bevor

der Lkw mit einem Autokran geborgen werden konnte. Hierzu mussten der rechte und

mittlere Fahrstreifen in nördliche Fahrtrichtung gesperrt werden. Die

Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden an.

Der Verkehr staut sich derzeit auf eine Länge von bis zu 8 km zurück. Der

entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Viele Verstöße gegen Maskentragepflicht und Abstandsgebot bei Demo und Aufzug gegen Corona-Maßnahmen

Karlsruhe (ots) – Viele Verstöße gegen die Maskentragepflicht und gegen das

Abstandsgebot verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe am Samstag bei einer

Demonstration mit Aufzug unter Teilnahme von bis zu 1.300 Teilnehmern.

Zunächst hatten sich auf dem Platz der Menschenrechte etwa 750 Personen

eingefunden, wovon geschätzte 300 sich nicht an die Vorgaben halten wollten.

Während des gegen 14.25 Uhr gestarteten Aufzuges wuchs die Teilnehmerzahl auf

bis zu 1.300 Menschen an mit etwa 500 Demonstranten, die sich nicht an die

Vorgaben halten wollten und zog durch die Karlsruher Innenstadt. Immer wieder

musste die Versammlungsleiterin auf die Einhaltung der Regeln hinweisen. Auch

den Ermahnungen der Polizei kamen die Maskengegner nur zögerlich nach.

So waren am Ende des Aufzuges gegen 17.25 Uhr – wieder am Platz der

Menschenrechte angelangt – eine Beleidigung gegen einen Polizeibeamten und

mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen nicht getragener Masken sowie Verstößen gegen

das Versammlungsgesetz zu verzeichnen. Einige waren von der Versammlung

ausgeschlossen worden und kehrten trotz dieser Maßnahme wieder zurück. Drei von

der Versammlungsleitung eingesetzte Ordner wurden darüber hinaus ihrer Funktion

enthoben, zumal sie sich als unzuverlässig erwiesen oder selbst die

Maskentragepflicht missachtet hatten.