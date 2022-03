Mannheim/Käfertal: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Sonntagmittag im 10

Obergeschoss eines 13-geschossigen Hochhauses der Hessischen Straße zu einem

Wohnungsbrand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit 46 Mann vor Ort war, konnte

den Brand schnell eindämmen und löschen. Insgesamt konnten sich 25 Personen

unverletzt aus dem Anwesen in Sicherheit bringen und wurden durch die vor Ort

befindlichen Rettungsdienste, die mit 40 Mann im Einsatz waren, betreut. Daneben

erlitten der 60-jährige Mieter der Brandwohnung und ein weiterer 22-jähriger

Bewohner des Anwesens leichte Verletzungen, indem sie Rauchgas einatmeten. Beide

wurden in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt. Der durch den Brand

und die Löscharbeiten entstandene Schaden wird auf ca. 150 000,- bis 200 000,-

Euro geschätzt. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Für die Dauer der

Einsatzmaßnahmen mussten die Hessische Straße und die Fahrtrichtungsfahrbahn der

Waldstraße in Richtung Vogelstang gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde

eingerichtet. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Nach

derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war der unsachgemäße Umgang mit einer

Zigarette Ursache der Brandentstehung. Der Kriminaldauerdienst der

Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim/Käfertal: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, wurde durch Anwohner ein

Wohnungsbrand in einem der Hochhäuser der Hessischen Straße gemeldet. Polizei

und Feuerwehr sind im Einsatz. Über die Brandursache oder Verletzte liegen

derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Teile der Hessischen Straße und der

Waldstraße wurden für den Verkehr gesperrt.

Mannheim-Innenstadt: Streit in Straßenbahn endet in einer körperlichen Auseinandersetzung

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, kam es auf Höhe des

Quadrates T 1 in einer Straßenbahn zwischen zwei Frauen zu Streitigkeiten. Im

Laufe des Streitgesprächs soll es zwischen beiden Personen zu einer körperlichen

Auseinandersetzung gekommen sein, wobei jedoch keine der beiden Frauen ernsthaft

verletzt wurde. Als Ursache des Streites wird derzeit von Unstimmigkeiten in

Bezug auf das Abstellen des jeweils mitgeführten Kinderwagens ausgegangen. Das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun gegen beide Personen wegen

Körperverletzung.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Mehrere Autos mutwillig beschädigt, Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 16.30 Uhr, bis Samstag,

05.03.2022, 06:30 Uhr, wurden in der Richard-Wagner-Straße an mehreren geparkten

Pkws die Seitenspiegel mutwillig beschädigt. An den bislang fünf festgestellten

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt, Tel: 0621/441125, zu melden.

Mannheim: Friedliche Demonstration in Mannheim

Mannheim (ots) – Am heutigen Samstagnachmittag setzte sich kurz nach 16:45 Uhr

ein Demonstrationsaufzug zum Thema „Frieden und Zusammenhalt! Solidarität mit

der Ukraine“ vom Alten Messplatz in Richtung des Mannheimer Schlosses in

Bewegung. Zeitgleich startete am Berliner Platz in Ludwigshafen ein Aufzug mit

demselben Thema, welcher gegen 17:30 Uhr ebenfalls am Ehrenhof eintraf.

Wie bereits im Vorfeld erwartet, wurden die angemeldeten Teilnehmerzahlen,

vermutlich auch dem guten Wetter geschuldet, deutlich übertroffen. Auch

zahlreiche „Kurzentschlossene“ schlossen sich spontan dem Versammlungsgeschehen

an. In der Spitze nahmen in Mannheim rund 9.000 Personen am Aufzug teil, welcher

sich zeitweise über die gesamte, rund eineinhalb Kilometer lange, Aufzugsstrecke

bis zum Ehrenhof erstreckte.

Der Demonstrationsaufzug aus Ludwigshafen erreichte eine Teilnehmerzahl von rund

1.200 Personen.

An der gemeinsamen Abschlusskundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses

fanden sich rund 7.200 Demonstrantinnen und Demonstranten ein, wobei weitere

rund 3.000 Teilnehmer auf der gesperrten Bismarckstraße Platz fanden, damit die

pandemiebedingten Auflagen erfüllt werden konnten.

Auf den Mannheimer Straßen kam es zwischen 16 und 19 Uhr zu

Verkehrsverdichtungen, insbesondere im Bereich des Parkrings und vom Kaiserring

bis zum Friedrichsplatz. Die Bismarckstraße war auf Höhe des Schlosses für kurze

Zeit in beide Fahrtrichtung voll gesperrt.

Bis kurz nach 18 Uhr war außerdem auch der öffentliche Personennahverkehr

zwischen dem alten Messplatz und dem Ehrenhof beeinträchtigt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Thema „Frieden und Zusammenhalt“

von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch im Rahmen des

Demonstrationsgeschehens optimal umgesetzt wurde. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu

Störungen oder strafbaren Verhalten.

Von dieser, einer der teilnehmerstärksten Versammlungen der letzten Jahre in

Mannheim, wurde somit ein starkes Signal für Frieden und Solidarität über die

Metropolregion hinaus entsandt.

Weinheim/Mannheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn

Mannheim (ots) – Zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kam es am gestrigen

Freitagnachmittag während des Feierabendverkehrs zwischen 16:45 Uhr und 17:15

Uhr auf der BAB 659 zwischen Mannheim und Weinheim. Dort lieferten sich ein

weißer und ein grauer BMW ein Rennen in beide Richtungen. Die hochmotorisierten

Fahrzeuge wurden dabei von zwei 19-jährigen Männern geführt, die zahlreiche

Autos durch dichtes Auffahren bedrängten und teilweise sogar auf dem

Standstreifen überholten. Mindestens eine Fahrzeugführerin musste ihr Fahrzeug

stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise kam es zu

keinem Unfall. Beide Fahrzeuge konnten schließlich im Stadtbereich Mannheim

festgestellt und kontrolliert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

wurden beide Autos sowie ihre Führerscheine beschlagnahmt. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, können

sich bei der Verkehrsgruppe BAB MA-Seckenheim unter der Telefonnummer

0621/470930 melden.

Mannheim-Innenstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Festnahme eines 16-Jährigen E-Scooter-Fahrers

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, wollten Polizeibeamte des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt in Höhe der Quadrate Q2 / Q3 einen

E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen, da er zusammen mit einem

18-Jährigen auf diesem unterwegs war. Unmittelbar nach Aufforderung der

Polizeibeamten das Fahrzeug anzuhalten, sprang der 18-jährige Sozius vom

E-Scooter ab. Der 16-Jährige flüchtete weiter durch die Quadrate. In Höhe der

Quadrate U2 / U3 stieg auch er vom E-Scooter ab und warf den Roller vor den

verfolgenden Streifenwagen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß

mit dem E-Scooter nicht mehr verhindert werden. Der 16-Jährige konnte dann nach

anschließender fußläufiger Verfolgung von den Beamten eingeholt und festgenommen

werden. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen kann noch nicht beziffert

werden.

Wieso der 16-Jährige vor der Polizei flüchtete, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen. Ein Atemalkoholtest zeigte keine Auffälligkeiten. Seine Betreuerin

holte den 16-Jährigen nach Abschluss der Maßnahmen dann beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt ab.

Personen, die auf der Flucht durch die Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet

wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter

0621/1258-0 zu melden. Das Revier ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr.

Mannheim-Innenstadt: Vollbremsung einer Straßenbahn führt zu Sturz

Mannheim (ots) – Aufgrund einer fehlerhaft gestellten Weiche in Höhe des

Paradeplatzes führte eine 39-jährige Straßenbahnfahrerin der Linie 7 gestern

Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, eine Vollbremsung durch. Aufgrund der starken

Bremsung stürzte eine 62-Jährige in der Straßenbahn. Sie wurde nach der

Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus

gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie lediglich leichte Verletzungen

davontrug.

Wie es zu der Störung an der Weiche kam, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim.

Der Straßenbahnverkehr in Richtung Kurpfalzbrücke war für ca. 45 Minuten

gestört. Die Straßenbahnen wurden auf einer anderen Fahrtstrecke umgeleitet.