Heidelberg-Neuenheim – Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Samstagnachmittag, gg. 15.25 Uhr, kam es in der Berliner

Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws und ein Motorrad beteiligt

gewesen waren. Alle drei Beteiligten befuhren die Berliner Straße von der

Ernst-Walz-Brücke kommend. An der Einmündung zur Gerhart-Hauptmann-Straße musste

ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Audi bis zum Stillstand abbremsen, da ein

vor ihm fahrendes Auto am Abbiegen war. Die hinter dem Audi fahrende 23-jährige

Motorradfahrerin bremste ihre Suzuki hierauf ab. Der unmittelbar hinter ihr

fahrende 38-jährige Fahrer eines Mitsubishi erkannte die Verkehrssituation zu

spät und kollidierte mit der Motorradfahrerin, welche zu Sturz kam und den Audi

touchierte. Die Motorradfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der

Gesamtschaden beträgt ca. 8500 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch das

Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

Heidelberg-Bergheim: 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und mit 1,24 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, fiel einer

Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Sofienstraße eine

Mercedes-Benz C-Klasse auf.

Aufgrund der verdächtigen Fahrweise führten die Beamten im Bereich der

Brückenkopfstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 18-jährigen Pkw-Führer

konnte hierbei starker Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen werden.

Nachdem der Fahrzeugführer selbst einräumte keine gültige Fahrerlaubnis zu

besitzen, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen durch.

Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Er wird nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen

müssen, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.